Meet the Full List of the 65 National Pavilions at the 2025 Venice Architecture Biennale

Titled Intelligens. Natural. Artificial. Collective. and curated by Carlo Ratti, the 2025 Venice Architecture Biennale will be holding the 19th International Architecture Exhibition from May 24 to November 23, 2025.

The 2025 edition of the Venice Architecture Biennale is hosting a total of 65 National Pavilions. Among them, four countries, Azerbaijan, Oman, Qatar, and Togo, will be participating for the first time. The exhibition will unfold across three main locations: 26 pavilions at the Giardini, 22 at the Arsenale, and 15 spread throughout Venice's city center. The exhibition will bring together over 750 participants, forming interdisciplinary and multi-generational teams, and is anticipated to be the largest in the Biennale's history.

Read on to discover the full list of national participants at the 2025 Venice Architecture Biennale.

Albania: Building Architecture Culture

Commissioner: Blendi Gonxhja, Ministro dell'Economia, Cultura e Innovazione

Curator: Anneke Abhelakh

Exhibitors: 51N4E, Aires Mateus e Associados, Álvaro Siza, Andrea Caputo, Anupama Kundoo Architects, Archea Associati, Archi-Tectonics, arquitectura G, Barozzi Veiga, baukuh, Benedetta Tagliabue (EMBT Architects), BIG, BOLLES+WILSON, Camilo Rebelo, Casanova+Hernandez, CEBRA, Christian Kerez, CHYBIK + KRISTOF, CITYFÖRSTER, Coldefy, Davide Macullo Architects, DILLER SCOFIDIO + RENFRO, EAA Emre Arolat Architecture, Eduardo Souto De Moura, Elemental Architecture, Ensamble Studio, Estudi d'arquitectura Toni Gironès Saderra, GG-loop, Groupwork, Herzog & de Meuron, Kengo Kuma & Associates, KUEHN MALVEZZI, Lina Ghotmeh Architecture, Mario Cucinella Architects, MASS STUDIES, MVRDV, NOA, OFFICE KGDVS, OMA, OODA, Oppenheim Architecture, RCR Arquitectes, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, Sam Chermayeff Office, SelgasCano, Shigeru Ban Architects + Jean de Gastines, Stefano Boeri Architetti, Steven Holl Architects, Studio Fuksas, Studio Gang, Studio Precht, Toyo Ito & Associates, Architects, XDGA, Yashar Architects, Luca Dini Design & Architecture, Nuno Melo Sousa, Taller Hector Barrosa

Venue: Arsenale

Commissioner: Embj. Alejandra Pecoraro

Curators/Exhibitors: Juan Manuel Pachué, Marco Zampieron

Venue: Arsenale

Commissioner: Svetlana Sahakyan, Director of the Department of Modern Art in the Ministry of Education, Science, Culture, and Sport

Curator: Marianna Karapetyan

Exhibitors: Electric Architects, TUMO Center for Creative Technologies, Ari Melenciano, CALFA, and Monumed

Venue: Tesa 41, Arsenale di Venezia, Fondamenta Case Nuove 2738/C

Commissioner: Australian Institute of Architects

Exhibitors: Dr Michael Mossman, Emily McDaniel, Jack Gillmer-Lilley, Kaylie Salvatori, Clarence Slockee, Bradley Kerr, and Elle Davidson

Venue: Giardini

Commissioner: Federal Ministry of Housing, Arts, Culture, Media and Sport, Division IV – Arts and Culture

Curators: Michael Obrist, Sabine Pollak and Lorenzo Romito

Venue: Giardini

Azerbaijan: Equilibrium. Patterns of Azerbaijan

Commissioner: Ambassador Rashad Aslanov

Curator: Nigar Gardashkhanova

Exhibitors: ADEC (Azerbaijan Development Company), Simmetrico Architettura, Adalat Mammadov, Novruz Mammadov

Venue: Campo della Tana, Castello 2127/A

Bahrain: Heatwave

Commissioner: Shaikh Khalifa bin Ahmed bin Abdullah Al Khalifa, President of Bahrain Authority for Culture and Antiquities

Curator: Andrea Faraguna

Exhibitors: Andrea Faraguna, Wafa Al Ghatam, Eman Ali, Alexander Puzrin, Mario Monotti, Maitham Al Mubarak, Mohammad Salim

Venue: Arsenale

Commissioner: Flanders Architecture Institute

Curators: Bas Smets, Stefano Mancuso

Exhibitors: Bureau Bas Smets (Bas Smets, Eva De Meersman, Luka Cockx, Erik De Waele), University of Ghent (Kathy Steppe), Plant AnalytiX (Dirk De Pauw), Elmēs, Maud Gerard Goossens, Henri Uijtterhaegen, Panta, Lisa Mandelartz, and Steven Schenk with Lisa De Visscher and Petrus Kemme

Venue: Giardini

Commissioner: Andrea Pinheiro, Fundação Bienal de São Paulo

Curators: Luciana Saboia, Eder Alencar e Matheus Seco (Plano Coletivo)

Venue: Giardini

Commissioner: Alexander Staynov

Curator: Iassen Markov

Exhibitors: Technobeton, Rosie Eisor, Ivelina Ivanova

Venue: Sala Tiziano-Centro Culturale Don Orione Artigianelli, Fondamenta delle Zattere ai Gesuati 919

Canada: Picoplanktonics

Commissioner: Canada Council for the Arts

Curator/Exhibitor: Living Room Collective (Andrea Shin Ling, Nicholas Hoban, Vincent Hui, and Clayton Lee)

Venue: Giardini

Commissioner: Cristóbal Molina (Ministry of Cultures, Arts and Heritage of Chile)

Curators: Serena Dambrosio, Nicolás Díaz Bejarano, Linda Schilling Cuellar

Venue: Arsenale

China: co-exist

Commissioner: China Arts and Entertainment Group Ltd.

Curator: Ma Yansong

Exhibitors: Atelier Alter Architects PLLC (Zhang Yingfan, Bu Xiaojun), DUNES workshop (Li Yalun, Chen Feiyue, Zhang Ziyan), Drawing Architecture Studio (Li Han, Hu Yan, Zhang Xintong), Long Ying Research Group, School of Architecture, Tsinghua University (Long Ying, Zhao Huimin, Hong Qiyuan, Zhang Yecheng), MAD Architect, People's Architecture Office (He Zhe, James Hai Yan Shen, Zang Feng), Wang Zigeng (Central Academy of Fine Arts), Red Product Design Center, School of Communication & Design, China Academy of Art (Jiang Jun, Liu Yihong, Tan Bin, Wang Zhilei, Zhang Yushen, Li Shiqi, Fang Minglu, Wu Xiaoli, Lin Jinwen, Gu Wenhao, Ruan Qianyu), [S]Equilibrium Lab, The Chinese University of Hong Kong (Wang Shuaizhong, Zhu Yuanlong, Mei Yalan, Lin Kaiyi, Li Yangzhi, Xie Zhuoyan, Zhao Hanbing), Tencent Research Institute (Liu Qiong, Wang Peng, Zhang Yi, Liu Moxian, Li Ruilong, Xu Yiping, Chen Chuyi), WAY Studio (Zheng Tao, Fernie Lai, Zhang Zequn, Wang Tianmo, Du Yichao, Li Xudong)

Venue: Arsenale

Croatia: Intelligence of Errors

Commissioner: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croazia

Curator: Ida Križaj Leko

Exhibitors: Institute of Errors (Ana Boljar, Jana Čulek, Ida Križaj Leko, Marino Krstačić-Furić, Iva Peručić, Ana Tomić, Marko-Luka Zubčić)

Venue: Arsenale

Cyprus: (To the Stones) we lent you our breath and you whispered it back to the earth

Commissioner: Petros Dymiotis, Cultura! Officer at the Department of Contemporary Culture of the Deputy Ministry of Culture

Curators: Sevina Floridou, Nicola Mitropoulou & Clara Zinecker, Fisherwomxn (Seta Astreou Karides, Miriam Gatt, Ioulita Toumazi) and Aaron Gatt

Exhibitors: Terract Salamiou (Argyris Panayiotou, Panayiotis Panayiotou, Vasiliki Petropoulou-Panayiotou), Aaron Gatt, Fisherwomxn (Seta Astreou Karides, Miriam Gatt, Ioulita Toumazi), Sevina Floridou, Nicola Mitropoulou & Clara Zinecker, Elena Savvidou

Venue: Associazione Culturale Spiazzi, Castello 3865

Commissioner: Kent Martinussen, Danish Architecture Centre

Curator/Exhibitor: Soren Pihlmann - pihlmann architects

Venue: Giardini

Egypt: "Let's Grasp the Mirage."

Commissioner: Egypt Ministry of Culture - Accademia d'Egitto

Curators/Exhibitors: Salah Zikri, Ebrahim Zakaria, Emad Fikry

Venue: Giardini

Commissioner: Johanna Jõekalda

Curators/Exhibitors: Keiti Lige, Elina Liiva, Helena Männa

Venue: Castello 1611, Riva dei Sette Martiri

Commissioner: Katarina Siltavuori, Archinfo – Information Centre for Finnish Architecture

Curators: Ella Kaira, Matti Jänkälä

Exhibitors: Merle Karp, Jussi Hertz

Venue: Giardini

Commissioner: Institut français, operator of the Ministry of Europe and Foreign Affairs and the Ministry of Culture

Curators: Dominique Jakob and Brendan MacFarlane, Éric Daniel-Lacombe, Martin Duplantier

Exhibitors: Jakob+MacFarlane Architects, Silvio d'Ascia, RMC; Éric Daniel-Lacombe, Martin Duplantier Architectes; AIR Architectures, mahl gebhard konzepte, Assemble, BC Architects & Studies & Materials, Ostrowski Demuyter Architectes, Atelier Pascal Gontier, l'AUC, Fagart&Fontana, Mosbach Paysagistes, Beirut Urban Lab, Boonserm Premthada (Bangkok Project Studio), La Cabina de la Curiosidad, Corinne Vezzoni et Associés, Khoury Arquitetura, Ehsan Baharlou, David Carr, Ji Ma (University of Virginia), Guinée*Potin Architectes, Hérault Arnod Architectures, INterland, Atelier Iris Chervet, Urban Water, Kashef Chowdhury/Urbana, Collectif Make It Rain, Les Marneurs, MCBAD architecture & urban design, Andrés Jaque/Office for Political Innovation + Miguel Mesa del Castillo, redhouse studio, Kamau Architects, Renewal Development, Philippe Rahm architectes, Ro3kvit urban coalition for Ukraine, Zotov&Co, Big City Lab & Pulpa, MRIIA, Greenpeace, StudioPaolaViganò, atelierphilippemadec / (apm) & associés, Richez_Associés, Franck Boutté Consultants, ruée, Salima Naji, Studio Gang, tectone architectes urbanistes, terrain: integral designs, archibrand, Thibaud Babled Architectures, THINK TANK architecture paysage urbanisme, TITAN, Jacques Rougerie, Sempervirens, Toyo Ito, Hideaki Katsura, Kaoru Suehiro, Masashi Sogabe, Toyo Ito & Associates, Office of Kumiko Inui, Sou Fujimoto Architects; Akihisa Hirata Architecture Office, SANAA, Riken Yamamoto & Field Shop, o+h, Klein Dytham architecture, Contemporaries, Tetsuo Kondo Architects, Fumio Uchida, Hideo Nishiyama, Michiko Okano Architects, EIKA studio, PERSIMMON HILLS architects, Kaori Shikichi, Ayaka Matsuda, Kohei Kudo & Associates, Kazuyo Sejima , Trung Mai / Ad hoc Practice , Triptyque, Duncan Lewis Architectes, WZMH Architects, École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, École nationale supérieure d'architecture de Marseille, Kharkiv School of Architecture, Ain Shams University, Université Française d'Égypte, Prince Sultan University, Southern California Institute of Architecture, École Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme

Venue: Giardini

Commissioner: Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building

Curators: Nicola Borgmann, Elisabeth Endres, Gabriele G. Kiefer, Daniele Santucci

Exhibitors: A24 Landschaft; ADEPT; Agence Ter; Atelier Descombes Rampini; atelier le balto; Atelier Loidl; augustinundfrank/winkler; Barkow Leibinger; bauchplan; bbz landschaftsarchitekten; bbzl böhm benfer zahiri; bfs d flachsbarth schultz; bgmr Landschaftsarchitekten; capattistaubach urbane landschaften; Christian Neumeier + Hildegard Rasthofer: Christoph Brech; Christoph Hesse Architects; David Chipperfield Architects; EMF landscape architects; Foster + Partners; GemüseheldInnen Frankfurt; GTL Landschaftsarchitektur; Gustav Götze; GROSS.MAX. LANDSCAPE ARCHITECTS; Grüntuch Ernst Architects; gruppe F | Freiraum für alle; Hanns Joosten; Henning Larsen; IN SITU / Paysages et urbanisme; Iwan Baan; Julian Rosefeldt; Karres en Brands; Krebs und Herde; KUEHN MALVEZZI; Landschaftsarchitektur+; liebald+aufermann LOLA Landscape Architects; Lützow 7; MAN MADE LAND; MTD Landschapsarchitecten; MVRDV; POLA Landscape Architects; raderschallpartner; rajek barosch landschaftsarchitektur; relais Landschaftsarchitekten; RMP Stephan Lenzen; Robin Winogrond; Sauerbruch Hutton; SLA; Stefan Tischer; Studio Vulkan; Uniola; Valentien + Valentien; Vogt Landscape Architects; Wagon Landscaping; WES LandschaftsArchitektur

Venue: Giardini

Commissioner: Kultur | lx- Arts Council Luxembourg and LUCA - Luxembourg Center for Architecture, on behalf of the Luxembourg Ministry of Culture

Curators: Valentin Bansac, Mike Fritsch, Alice Loumeau; Exhibitors: Valentin Bansac, Ludwig Berger, Anthea Caddy, Mike Fritsch, Alice Loumeau, Peter Szendy

Venue: Arsenale

Commissioner: Sevra Davis British Council

Curators: Owen Hopkins, Kathryn Yusoff, Kabage Karanja, Stella Mutegi

Exhibitors: cave_bureau, Palestine Regeneration Team (PART), Mae Ling Lokko & Gustavo Crembil, Thandi Loewenson

Venue: Giardini

Greece: IntelligensHistorica

Commissioner: Efthimios Bakogiannis, Secretary General for Regional Planning and Urban Environment of the Ministry of the Environment & Energy

Curators/Exhibitors: Nikos Skoutelis, Elisabetta Molteni, Klimis Aslanidis, Antonis Karamitrou, Anna Tsitonaki

Venue: Giardini

Grenada: Echoes of Knowledge: Reawakening the National Library

Commissioner: Susan Mains; Curators: Luisa Flora e Fulvio Caputo

Exhibitors: Irina Kostka, Giulia Conti e Alessandro Virgilio Mosetti

Venue: La Toletta Spazioeventi, Fondamenta Borgo, 1134

Holy See: "Opera aperta"

Commissioner: Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede

Curators: Marina Otero Verzier, Giovanna Zabotti

Exhibitors: Tatiana Bilbao Estudio, MAIO Architects

Venue: Complesso di Santa Maria Ausiliatrice, Fondamenta S. Gioacchin, Castello 450

Commissioner: Julia Fabényi, Director Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest

Curator: Márton Pintér

Exhibitors: Attila Bujdosó, Dániel Gryllus, Vilmos Gryllus, Máté Győrffy, Péter Janesch, Csaba Kelemen, Áron Losonczi, Péter Pozsár, Balázs Radványi, Balázs Rajcsányi, Krisztina Regős, Imre Rimóczi, Ernő Rubik, Ádám Somlai-Fischer and family, Balázs Tompa, Judit Varga, Pál Varsányi

Venue: Giardini

Commissioner: Halla Helgadóttir, Iceland Design and Architecture

Curator: Arnhildur Pálmadóttir

Exhibitors: s.ap architects (Arnhildur Pálmadóttir, Arnar Skarphéðinsson, Björg Skarphéðinsdóttir, Sukanya Mukherjee, Andri Snær Magnason, Jack Armitage)

Venue: Castello 2125 (Ramo de la Tana)

Commissioner: Culture Ireland in partnership with the Arts Council of Ireland

Curator: Cotter & Naessens Architects

Exhibitor: Cotter & Naessens Architects with Luke Naessens, David Stalling, Michelle Delea, and Alan Meredith Studio

Venue: Arsenale

Italy: TERRÆ AQUÆ. L'Italia e l'intelligenza del mare

Commissioner: Angelo Piero Cappello

Curator: Guendalina Salimei

Venue: Arsenale

Commissioner: The Japan Foundation; Curator: Jun Aoki

Exhibitors: Tamayo Iemura, Asako Fujikura + Takahiro Ohmura , SUNAKI (Toshikatsu Kiuchi and Taichi Sunayama)

Venue: Giardini

South Korea: Little Toad, Little Toad: Unbuilding Pavilion

Commissioner: Arts Council Korea

Curators: CAC (Dahyoung Chung, Heejung Kim, Sungkyu Jung)

Exhibitors: Hyunjong Kim (ATELIER KHJ), Heechan Park (Studio Heech), Yena Young (Plastique Fantastique), Dammy Lee (Flora and Fauna)

Venue: Giardini

Kosovo: Lulebora nuk çel më. Emerging Assemblages

Commissioner: National Gallery of Kosovo

Curator/Exhibitor: Erzë Dinarama

Venue: Arsenale

Kuwait: Kaynuna

Commissioner: Abdulaziz AI-Mazeedi (Head of Design and Planning Division of the NCCAL

Curators: Hamad Alkhaleefi, Naser Ashour, Rabab Raes Kazem, Mohammad Kassem

Exhibitors: Ahmad Almutawa, Alya Aly, Batool Ashour, Dalal AlDayel, Dana AlMathkoor, Danah Alhasan, Danah El-Madhoun, Essa Alfarhan, Fatemah Alzaid, Fatima Alsulaiman, Hasan Almatrouk, Haya Alfadhli, Haya Alnibari, Hussain Alkazemi, Khaled Alanjery, Khaled Mohamed, Nour Alkheder, Qutaiba Buyabes, Sakinah Muqeem, Zainab Murtadhawi, Deema AlOtaibi, Fatima AlArbash, Taiba AlZayed

Venue: Tesa 42, Arsenale di Venezia, Fondamenta Case Nuove, Castello 2738/C

Commissioner: Jānis Dripe, The Ministry of Culture of the Republic of Latvia

Curators: Liene Jākobsone & Ilka Ruby

Exhibitor: SAMPLING (Manten Devriendt, Liene Jākobsone) & NOMAD (Marija Katrīna Dambe, Florian Betat)

Venue: Arsenale

Commissioner: Jad Tabet, Ministry of Culture (MOC)

Curators: Collective For Architecture Lebanon (CAL): Edouard Souhaid, Shereen Doummar, Elias Tamer, Lynn Chamoun

Exhibitors: Karim Emile Bitar, Rami Zurayk, Public Works Studio, Green Southerners, Mohamed Choucair, Sarah Sinno, Aude Abou Nasr, Munira Khayyat, Jala Makhzoumi, TheOtherDada, Leila Darwish, Jouzour Loubnan, Amy Chiniara, Charbel Samuel Aoun, Nathalie El Mir

Venue: Arsenale

Commissioner: Jūratė Tutlytė

Curator: Gintaras Balčytis

Exhibitors: Albinas Čepys, Algimantas Lėckas, Ona Lozuraitytė, Petras Išora, Gabrielė Ubarevičiūtė, Giedrius Mamavičius, Gintaras Balčytis, Lina Pranaitytė & Urtė Pakers ["Bionics"], Paulius Vaitiekūnas, Andrius Pukis, Kęstutis Lanauskas

Venue: Santa Maria dei Derelitti, Ospedaletto Complex, Barbaria delle Tole – Castello 6691

Mexico: CHINAMPA VENETA



Commissioner: José María Bilbao Rodríguez

Curators/Exhibitors: Ignacio Urquiza Seoane, Ana Paula de Alba, Michela Lostia di Santa Sofia, Andrea Mejía, Paulina García Ortíz, Lucero Chaires, Federico de Antuñano & Emilio M. Frausto Estudio IUAPdA. Ana Paula Ruiz Galindo, Mecky Reuss & Diego Manzano Pedro&Juana. Sana Frini, Jachen Schleich, Santiago Sitten, Javiera Elicer, Rodrigo Huesca & Aldo Urban Locus. María Marín de Buen, Yavanna Latapí & Isabel Brocado Estudio María Marín de Buen. Lucio Usobiaga Hegewisch & Nathalia Muguet. Miguel Ángel Vega Ruiz, Xavier Delgado González & Shantal Gabriela Haddad Gómez ILWT.

Venue: Arsenale

Montenegro: Terram intelligere: INTERSTITIUM

Commissioner: Mirjana Đurišić

Curator: Miljana Zeković

Exhibitors: Ivan Šuković, Dejan Todorović, Emir Šehanović

Venue: ArteNova Campo San Lorenzo 5063

Morocco: Materiae Palimpseste

Commissioner: Mohammed Benyaacoub

Curators/Exhibitors: Khalil Morad El Ghilali and El Mehdi Belyasmine

Venue: Arsenale

Commissioner: Aric Chen, Nieuwe Instituut

Curator: Amanda Pinatih

Exhibitors: Gabriel Fontana with Alice Wong and Luca Soudant

Venue: Giardini

Nordic Countries (Sweden, Norway, Finland): Industry Muscle: Five Scores for Architecture

Commissioners: Carina Jaatinen, Architecture & Design Museum Helsinki, Finland; Yngvill Aagaard Sjöösten, The National Museum of Norway; Karin Nilsson, ArkDes, Sweden

Curator: Kaisa Karvinen

Exhibitors: Teo Ala-Ruona

Venue: Giardini

North Macedonia: Strada Brutalissima



Commissioner: Maja Nedelkoska Brzanova

Curator: Blagoja Bajkovski

Exhibitor: Blagoja Bajkovski, Ana Rafailovska, Marija Antikj Nikolova, Nevenka Mancheva Adjievska

Venue: Arsenale

Oman: Traces

Commissioner: Sayyid Saeed bin Sultan bin Yarub Al Busaidi, Undersecretary of the Ministry of Culture, Sports and Youth for Culture

Curator: Majeda Alhinai

Exhibitors: Majeda Alhinai, Jalila Almamari, Abdullah Alrashdi, William Virgil, Ben Elmer, Ian Fennimore

Venue: Arsenale

Commissioner: Muhammad Arif Changezi (Pakistan Council of Architects and Town Planners)

Curators/Exhibitors: Anique Azhar (MAS/Architects), Sami Chohan (Studio 4Pai; Navigating Noplace; GCAS-Jehan), Salman Jawed (Coalesce Design Studio), Bilal Kapadia (Coalesce Design Studio), Mustafa Mehdi (Coalesce Design Studio), Madeeha Merchant (DOT; Urban Justice League; Columbia University), Arsalan Rafique (The Urban Research Frontier; Revolving Games), Ayesha Sarfraz (MAS/Architects; Indus Valley School of Art and Architecture)

Venue: Spazio 996/A, Castello

Commissioner: José Orrego

Curators/Exhibitors: Alex Hudtwalcker, Sebastián Cillóniz, Jose Ignacio Beteta, and Gianfranco Morales

Venue: Arsenale

Philippines: Soil-beings (Lamánlupa)

Commissioner: National Commission for Culture and the Arts (NCCA), in partnership with the Department of Foreign Affairs (DFA) and the Office of Senator Loren Legarda

Curator: Renan Laru-an; Exhibitor: Christian Tenefrancia llli

Venue: Arsenale

Poland: 'Lares and Penates: On Building a Sense of Security in Architecture'

Commissioner: Agnieszka Pindera

Curator: Aleksandra Kędziorek

Exhibitors: Krzysztof Maniak, Katarzyna Przezwańska and Maciej Siuda

Venue: Giardini

Portugal: PARAÍSO, HOJE.



Commissioner: Américo Rodrigues, Direção-Geral das Artes

Curators: Paula Melâneo, Pedro Bandeira and Luca Martinucci

Venue: Fondaco Marcello

Commissioner: Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani chairperson of Qatar Museums – Art Mill Museum

Curators: Aurélien Lemonier, Sean Anderson.

Exhibitors: Nayyar Ali Dada, AAU Anastas, Geoffrey Bawa, Rifat Chadirji, Aziza Chaouni, DAAZ Office, Minette Da Silva, Sumaya Dabbagh, Michel Desvignes, Elizabeth Diller, Michel Ecochard, Hassan Fathy, Nabil Haque, Rizvi Hassan & Khwaja Fatmi, Roisin Heneghan & Shih-Fu Peng, Ibrahim Jaidah, Sumedha Kelegama, Irushi Tennakoon & Sumudu Athukorala, Yasmeen Lari, New South (Meriem Chabani) & sOne, Office for Metropolitan Architecture, Sameep Padora [sP+A], André Ravereau, Raj Rewal, Ahmed Saafan, Studio Sangath, Abeer Seikaly, Dima Srouji, Marina Tabassum, Vastu Shilpa Foundation, Abdel Wahed el Wakil, Jean-François Zevaco, Ola Saad Znad

Venue: Giardini and Palazzo Franchetti, San Marco 2847

Romania: Human Scale

Commissioner: Attila Kim

Curator: Cosmina Goagea

Exhibitor: Vlad Nancă & Muromuro Studio (Ioana Chifu, Onar Stănescu)

Venue: Giardini and New Gallery of Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica (Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214)

Commissioner: Architecture and Design Commission, Ministry of Culture

Curators: Beatrice Leanza

Exhibitors: Syn Architects: Sara Alissa and Nojoud Alsudairi

Venue: Arsenale

Serbia: "Unraveling: New spaces"

Commissioner: Stevan Martinović, Director of the Museum of Applied Art, Belgrade

Curator: Slobodan Jović

Exhibitors: Davor Eres, Jelena Mitrović, Igor Pantić, Sonja Krstić, Ivana Najdanović, Petar Laušević

Venue: Giardini

Singapore: RASA-TABULA-SINGAPURA: Celebrating Singapore's Superdiversity - A Variational City

Commissioner: YAP Lay Bee Urban Redevelopment Authority, Dawn LIM DesignSingapore Council

Curators: TAI Lee Siang, KHOO Peng Beng, Erwin VIRAY, Carlos BANON, Immanuel KOH, Jason LIM, Sam Conrad JOYCE, Jason LIM

Venue: Arsenale

Slovenia: Master Builders

Commissioner: Maja Vardjan

Curators: Ana Kosi and Ognen Arsov

Venue: Arsenale

Commissioner: MIVAU (Ministry of Housing and Urban Agenda), AECID (Spanish Agency for International Development Cooperation), AC/E (Acción Cultural Española)

Curators: Roi Salgueiro Barrio, Manuel Bouzas Barcala

Exhibitors: Alejandro Muiño, Ana Amado, Ane Arce Urtiaga, Anna Bach, Aurora Armental Ruiz, Carla Ferrer, Carles Gabriel Oliver Barceló, Caterina Barjau, Daniel Ibáñez, David Lorente Ibáñez, David Mayol Laverde, Emiliano López Matas, Elisabet Capdeferro Pla, Elizabeth Abalo Díaz, Eugeni Bach, Iñigo Berasategui Orrantia, Irene Pérez Piferrer, Gonzalo Alonso Núñez, Jaume Mayol Amengual, João Branco, José Fernando Gómez, José Toral, Josep Camps Povill, Josep Ferrando, Josep Ricart Ulldemolins, Juan Palencia de Sarriá, Juan Antonio Sánchez Muñoz, Juan Carlos Bamba, Lucas Muñoz Muñoz, Luis Díaz Díaz, Mar Puig de la Bellacasa, Manel Casellas Oteo, Marc Peiro Sempere, María Azkarate, Marta Colón de Carvajal Salís, Marta Perís, Milena Villalba, Mireia Luzárraga, Mónica Rivera Martínez, Paula del Río, Olga Felip Ordis, Pau Munar Comas, Pedro García Hernández, Ramon Bosch Pagès, Roger Tudó Gali, Sergio Sebastián Franco, Stefano Ciurlo, Vincent Morales Garoffolo, Xavier Ros Majó

Venue: Giardini

Commissioner: Swiss Arts Council Pro Helvetia: Sandi Paucic, Rachele Giudici Legittimo

Curators/ Exhibitors: Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Axelle Stiefel, and Myriam Uzor

Venue: Giardini

Thailand: SPACECRAFTED - Negotiations within Thai Design Ecosystems

Commissioner: The Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture

Curators: Chutayaves Sinthuphan; Exhibitors: Bangkok Tokyo Architecture, Rzz Yeejehwae, Sher Maker, Pattani Decoded, RMUTT Rajamangala, University of Technology Thanyaburi Northern Region (Lanna), The Association of Siamese Architects under Royal Patronage & Burin Tharavichitkun, Studiomake, PAVA Architects, Tasa Na, Studiomake, Studio Sifah, FabCafe Bangkok, POAR, Paitoon Sringkaranan, CUP.Scale Studio, Yangnar Studio, MFlex Factory, Eco Architect

Venue: Castello Gallery, Castello 1636/A

Togo: Considering Togo's architectural heritage

Commissioner: Sonia Lawson

Curators: Jeanne Autran-Edorh and Fabiola Büchele (Studio NEiDA)

Exhibitors: Palais de Lomé

Venue: Squero Castello, Salizada Streta, Castello 368

Commissioner: Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV)

Curators: Ceren Erdem, Bilge Kalfa

Venue: Arsenale

Ukraine: DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore

Commissioner: Tetyana Filevska

Curators: Bogdana Kosmina, Michal Murawski, Kateryna Rusetska

Venue: Arsenale

United Arab Emirates: Pressure Cooker

Commissioner: Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation

Curator: Azza Aboualam

Venue: Arsenale

Commissioner/Curator: Peter MacKeith, Fay Jones School of Architecture and Design, University of Arkansas

Exhibitors: Stephen Burks Man Made (Stephen Burks; Malika Leiper), University of Arkansas, Community Design Center (Stephen Luoni), Urban Design Build Studio, Fay Jones School of Architecture and Design (John Folan, FAIA), Places Journal Editorial Board, Charlie Hailey, Timothy Hursley, and 54 individual exhibitors

Venue: Giardini

Commissioner: Martín Craciun / National Institute of Visual Arts

Curators: Katia Sei Fong, Ken Sei Fong, Luis Sei Fong

Exhibitor: SEI FONG

Venue: Giardini

Commissioner: Gayane Umerova, Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

Curator: GRACE (Ekaterina Golovatyuk, Giacomo Cantoni)

Exhibitors: Mukhiddin Riskiev, Ester Sheynfeld, Azamat Abbasov

Venue: Arsenale

Editor's Note: The information displayed about each pavilion here has been officially provided by the organization.

