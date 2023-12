The Continental Winners of the 2023 Prix Versailles Prize are Announced

Save this picture! SEE SEA Park / Osamu Morishita Architect & Associates. Image © Tomoki Hahakura

Covering all regions of the world, the continental winning projects of the 2023 Prix Versailles have been revealed. With 18 selected establishments in the categories of stores, hotels, and restaurants, as well as 15 shopping centers, the projects are grouped into six regions: Africa and Western Asia; Central, South America, and the Caribbean; North America; Central and Northeast Asia; South Asia and the Pacific; and Europe.

The Prix Versailles aims to promote the creation of architecture capable of driving intelligent sustainability worldwide, taking into account its environmental, social, and cultural impacts. Among the continental winners, on December 18 of this year, the global titles of the Prix Versailles 2023 will be announced in all categories, along with the names of the members of the World Judging Panel.

Meet all the continental winners below.

Africa and Western Asia

Stores and Retail

Apple Al Maryah Island / Foster + Partners

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Special Interior Award

Hermès Doha Place Vendôme / RDAI

Doha, Qatar

Special Exterior Award

Dior Doha Place Vendôme / Aranda\Lasch

Doha, Qatar

Shopping Centers

Place Vendôme Qatar / Arab Engineering Bureau

Lusail, Qatar

Special Interior Award

Printemps Doha / Yabu Pushelberg

Doha, Qatar

Special Exterior Award

Dubai Hills Mall / JLL

Dubai, United Arab Emirates

Hotels

Olinto

Ouirgane, Morocco

Special Interior Award

&Beyond Grumeti Serengeti River Lodge / Fox Browne Creative, Jack Alexander Studio

Serengeti National Park, Tanzania

Special Exterior Award

Banyan Tree AlUla / AW²

Al-Ula, Saudi Arabia

Restaurants

Jiwan / Koichi Takada Architects

Doha, Qatar

Special Interior Award

Erth Restaurant / BONE

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Special Exterior Award

Khufu’s / Studio Design

Giza, Egypt

Central, South America, and the Caribbean

Stores and Retail

Cris Barros / Carolina Maluhy

Belo Horizonte, Brazil

Special Interior Award

Boobam / Felipe Hess

São Paulo, Brazil

Special Exterior Award

Epicure São Luiz / Anik Mourao Arquitetura e Design

Meireles, Brazil

Shopping Centers

Special Interior Award

Mané Market / BLOCO Arquitetos

Brasilia, Brazil

Hotels

Hotel La Compañia / Hache Uve, Stephen O’Dell Architect

Panama City, Panama

Special Interior Award

Susana Balbo Winemaker’s House

Luján de Cuyo, Argentina

Special Exterior Award

Echo / White Desert

Antarctica

Restaurants

Simone Ristorante / Estudio Sala

São Paulo, Brazil

Special Interior Award

We Coffee / Pitá Arquitetura

São Paulo, Brazil

Special Exterior Award

BETC Havas Café / Galeria Arquitetos + Terra Capobianco

São Paulo, Brazil

North America

Stores and Retail

Hermès Maison Madison / RDAI

New York, NY, United States

Special Interior Award

Jonathan Simkhai / Aruliden

New York, NY, United States

Special Exterior Award

Apple Pacific Centre / Perkins&Will

Vancouver, Canada

Shopping Centers

Special Interior Award

Building 12 / Perkins&Will

San Francisco, CA, United States

Special Exterior Award

Guadalupe Market / Colectivo C733

Tapachula, Mexico

Hotels

Aman New York / Denniston

New York, NY, United States

Special Interior Award

Casa Polanco / Gantous Arquitectos, Casa M+M

Mexico City, Mexico

Special Exterior Award

Rancho Pescadero / Alejandra Templeton

El Pescadero, Mexico

Restaurants

The Mexican / Paulina Morán

Dallas, TX, United States

Special Interior Award

Zagala / Faci Leboreiro

Mexico City, Mexico

Special Exterior Award

Ostería del Becco / Sama Arquitectos

Mexico City, Mexico

Central and Northeast Asia

Stores and Retail

Maison Van Cleef & Arpels / Jouin Manku

Seoul, South Korea

Special Interior Award

B.C. Glacial Water / X+Living

Nanjing, China

Special Exterior Award

Dior Seongsu

Seoul, South Korea

Shopping Centers

See Sea Park / Osamu Morishita Architect & Associates

Ōi, Japan

Special Interior Award

UniPark / Lead8

Jinan, China

Special Exterior Award

Shanghai Suhe MixC World / Kokaistudios

Shanghai, China

Hotels

Xitan / Tofu Inc., Nikken Sekkei, Nomura

Beijing, China

Special Interior Award

Shiguchi / Shouya Grigg

Kutchan, Japan

Special Exterior Award

ONE@Tokyo / Kengo Kuma & Associates

Tokyo, Japan

Restaurants

N4-3 Restaurant, Jiaozi Financial Street / Behive

Chengdu, China

Special Interior Award

Mooi Archive / Triostudio

Nanjing, China

Special Exterior Award

Beeer Park / Archihope

Huizhou, China

South Asia and the Pacific

Stores and Retail

Art Gallery of New South Wales, Shop / Akin Atelier

Sydney, Australia

Special Interior Award

Viktoria & Woods Chadstone / Golden

Melbourne, Australia

Special Exterior Award

Cartier / Milinski Studio

Sydney, Australia

Shopping Centers

South Eveleigh Locomotive Workshop / Buchan

Sydney, Australia

Special Interior Award

The Starhill / Kokaistudios

Kuala Lumpur, Malasia

Special Exterior Award

The Eaves, West Village / bureau^proberts

Brisbane, Australia

Hotels

InterContinental Khao Yai Resort / Bill Bensley

Nakhon Ratchasima, Thailand

Special Interior Award

Osborn House / Linda Boronkay, Mac Design Studio

Bundanoon, Australia

Special Exterior Award

Ulaman / Inspiral Architects

Tabanan, Indonesia

Restaurants

Baardos La Citta / Studio Dangg

New Delhi, India

Special Interior Award

Strato Bar & Lounge / CHT Architects, Sora Interiors

Melbourne, Australia

Special Exterior Awards

NANA Coffee Roasters Bangna / IDIN Architects

Bangkok, Thailand

Europe

Stores and Retail

Dior Montaigne / Peter Marino

Paris, France

Special Interior Award

Tiffany & Co. temporary store / OMA

Paris, France

Special Exterior Award

IKEA Store / Querkraft

Vienna, Austria

Shopping Centers

Battersea Power Station / WilkinsonEyre

London, United Kingdom

Special Interior Award

FoxTown Factory Stores / Mario Botta Architetti

Mendrisio, Switzerland

Special Exterior Award

Centro Comercial Auchan Bayview / Fragmentos

Cascais, Portugal

Hotels

The Maybourne Riviera / Wilmotte & Associés

Roquebrune-Cap-Martin, France

Special Interior Award

Passalacqua / BAMO, Venelli Kramer Architetti

Lake Como, Italy

Special Exterior Award

Borgo Santandrea / Rino Gambardella

Amalfi, Italy

Restaurants

Palácio do Grilo / Studio Combo

Lisbon, Portugal

Special Interior Award

Bambini / Friedmann & Versace

Megève, France

Special Exterior Award

Pazo da Buzaca / Nan Arquitectos

Moraña, Spain

