Meet the Full List of the 63 National Pavilions at the 2023 Venice Architecture Biennale

Titled The Laboratory of the Future and curated by Lesley Lokko, the 2023 Venice Architecture Biennale will be holding the 18° International Architecture Exhibition from May 20 to November 26, 2023.

The 2023 edition of the Biennale will include 63 national participants allocated in the Giardini, at the Arsenale, and in the historic city center of Venice, Italy. Additionally, the exhibition will welcome Niger for the first time, along with Panama, which will have its own pavilion. The Holy See will also return to the Biennale Architettura with a pavilion on the island of San Giorgio Maggiore.

Please find below the full list of national participants at the 2023 Venice Architecture Biennale.

Albania: Untimely Meditations or: How We learn to live in synthesized realities

Commissioner: Elva Margariti, Minister of Culture of the Republic of Albania

Curators: heramarte (Era Merkuri, Martin Gjoleka)

Exhibitors: heramarte (Martin Gjoleka, Era Merkuri) with Ani Marku and Geraldo Prendush

Venue: Arsenale

Commissioner: Paula Vázquez

Curator: Diego Arraigada

Venue: Arsenale

Commissioner: Janet Holmes à Court AC

Curators: Ali Gumillya Baker, Anthony Coupe, Emily Paech, Julian Worrall, Sarah Rhodes

Venue: Giardini

Commissioner: The Arts and Culture Division of the Federal Ministry for Art, Culture, the Civil Service and Sport of Austria

Curators/Exhibitors: AKT (Fabian Antosch, Gerhard Flora, Max Hebel, Adrian Judt, Julia Klaus, Lena Kohlmayr, Philipp Krummel, Gudrun Landl, Lukas Lederer, Susanne Mariacher, Christian Mörtl, Philipp Oberthaler, Charlie Rauchs, Helene Schauer, Kathrin Schelling, Philipp Stern and Harald Trapp), Hermann Czech

Venue: Giardini

Bahrain: Sweating Assets

Commissioner: Shaikh Khalifa bin Ahmad Al Khalifa, Bahrain Authority for Culture & Antiquities

Curators: Maryam Aljomairi, Latifa Alkhayat

Venue: Arsenale

Belgium: In Vivo

Commissioner: Fédération Wallonie-Bruxelles

Curators/Exhibitors: Bento et Vinciane Despret

Venue: Giardini

Commissioner: José Olympio da Veiga Pereira

Curators: Gabriela de Matos, Paulo Tavares

Venue: Giardini

Bulgaria: Education is the movement from darkness to light

Commissioner: Alexander Staynov

Curator: Boris Tikvarski

Venue: Sala del Tiziano

Canada: Not for Sale!

Commissioner: Canada Council for the Arts

Curators: Architects Against Housing Alienation (AAHA)

Venue: Giardini

Chile [not confirmed]

Commissioner: Cristobal Molina Baeza

Venue: Arsenale

China: Renewal: a symbiotic narrative

Commissioner: China Arts and Entertainment Group Ltd

Curator: Ruan Xing

Venue: Arsenale

Croatia: Same as it ever was

Commissioner: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia

Curators: Mia Roth, Tonči Čerina

Venue: Arsenale

Cyprus: From KHIROKITIA to MARS

Commissioner: Petros Dymiotis, Cultural Officer at the Cultural Services of the Deputy Ministry of Culture

Curators/Exhibitors: Petros Lapithis, Lia Lapithi, Nikos Kouroussis, loanna loannou Xiari, Cyprus Space Exploration Organization

Venue: Associazione Culturale Spiazzi

Czech: The Office for a Non-Precarious Future

Commissioner: Helena Huber-Doudová

Venue: Arsenale and Giardini

Commissioner: Kent Martinussen, Danish Architecture Centre

Curator: Josephine Michau

Venue: Giardini

Egypt: NiLab - The Nile as Laboratory

Commissioner: Ministero della Cultura Egiziano- Accademia d'Egitto- National Organization for Urban Harmony

Curators/Exhibitors: Ahmed Sami Abd Elrahman, Marina Tornatora, Ottavio Amaro, Ghada Farouk, Moataz Samir

Venue: Giardini

Estonia: Home Stage

Commissioner: Raul Järg

Curators/Exhibitors: Aet Ader, Mari Möldre and Arvi Anderson

Venue: Castello 96

Finland: Huussi, Imagining the future history of sanitation

Commissioner: Katarina Siltavuori, Archinfo – Information Centre for Finnish Architecture

Curator: Arja Renell, The Dry Collective

Venue: Giardini

France: Ball Theater / La fête n’est pas finie

Commissioner: Institut français with the Ministry of Europe and Foreign Affairs and the Ministry of Culture

Curators: Muoto & Georgi Stanishev

Venue: Giardini

Commissioner: Magda Guruli

Curators: Tbilisi Architecture Biennial (Gigi Shukakidze, Tinatin Gurgenidze, Otar Nemsadze)

Venue: Il Giardino Bianco Art Space

Commissioner: Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building

Curators: ARCH+ / SUMMACUMFEMMER / BÜRO JULIANE GREB (Anne Femmer, Franziska Gödicke, Juliane Greb, Christian Hiller, Petter Krag, Melissa Makele, Anh-Linh Ngo, Florian Summa)

Venue: Giardini

Commissioner: Kultur | lx - Arts Council Luxembourg and Luca — Luxembourg Center for Architecture, on behalf of the Ministry of Culture

Curators: Francelle Cane, Marija Marić

Venue: Arsenale

Great Britain: Dancing Before the Moon

Commissioner: Sevra Davis, Director of Architecture Design Fashion at the British Council

Curators: Jayden Ali, Joseph Henry, Meneesha Kellay, and Sumitra Upham

Venue: Giardini

Greece: Bodies of water

Commissioner: Efthimios Bakoyannis, Segretario Generale della Pianificazione Territoriale e dell'Ambiente Urbano

Curators: Costis Paniyiris and Andreas Nikolovgenis

Venue: Giardini

Grenada: Walking on Water

Commissioner: Susan Mains

Curators: Luisa Flora

Venue: Associazione Vela al Terzo Venezia, Fondamenta C.Giazzo

Holy See: Social Friendship: meeting in the garden

Commissioner: Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede

Curator: Roberto Cremascoli

Venue: Abbazia di San Giorgio Maggiore, Venezia

Hungary: Reziduum – The Frequency of Architecture

Commissioner: Julia Fabényi, director Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest

Curator: Mária Kondor-Szilágyi

Venue: Giardini

Ireland: In Search of Hy-Brasil

Commissioner: Culture Ireland

Curators: Peter Cody, Peter Carroll, Elizabeth Hatz, Mary Laheen and Joseph Mackey

Venue: Arsenale

Israel: Cloud-to-Ground

Commissioners: Michael Gov, Arad Turgeman

Curator: Oren Eldar, Edith Kofsky, Hadas Maor

Venue: Giardini

Commissioner: Onofrio Cutaia, Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura

Curators: Fosbury Architecture

Venue: Arsenale

Japan: Architecture, a place to be loved — when architecture is seen as a living creature

Commissioner: The Japan Foundation

Curator: Onishi Maki

Venue: Giardini

South Korea: 2086: Together How?

Commissioner: Arts Council Korea

Curators: Soik Jung, Kyong Park

Venue: Giardini

Kosovo: rks² transcendent locality

Commissioner: Dafina Morina

Venue: Arsenale

Kuwait: Rethinking Rethinking Kuwait

Commissioner: Abdulaziz Al-Mazeedi

Curators: Hamad Alkhaleefi, Naser Ashour, Jassim Alshehab, Mohammad Kassem

Venue: Magazzino del Sale 5

Latvia: T/C LATVIJA (TCL)

Commissioner: Jānis Dripe (Ministry of Culture of the Republic of Latvia)

Curators: Ernests Cerbulis, Uldis Jaunzems-Pētersons

Venue: Arsenale

Lithuania: Children's Forest Pavilion

Commissioner: Ines Weizman

Curators: Jurga Daubaraitė, Egija Inzule, Jonas Žukauskas

Venue: Campo della Tana

Commissioner: Diego E. Sapién Muñoz, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Curators/Exhibitors: APRDELESP and Mariana Botey

Venue: Arsenale

Montenegro: Mirages of the Future (MNE)

Commissioner: Vladan Stevović

Curator: Zoran Lazovic

Venue: Palazzo Malipiero

Commissioner: Aric Chen,Het Nieuwe lnstituut

Curator: Jan Jongert / Superuse Studios

Venue: Giardini

Niger: ARCHIFUSION

Commissioner: Ibrahim Souleymane

Curator: Boris Brollo

Venue: San Servolo island

Commissioners: Kieran Long, ArkDes- The Swedish Centre for Architecture and Design, Stina Høgkvist, The National Museum of Norway; Carina Jaatinen, The Museum of Finnish Architecture

Curators: Carlos Mínguez Carrasco (ArkDes), James Taylor-Foster (ArkDes)

Venue: Giardini

North Macedonia (Republic of): Stories of the Summer School of Architecture in the St. Joakim Osogovski Monastery 1992 - 2017

Commissioner: Dita Starova Kjerimi, National Gallery of Macedonia

Curators: Dimitar Krsteski, Aleksandar Petanovski, Darko Draganovski, Marija Petrova, Gordan Petrov

Venue: Scuola dei Laneri

Panama: Panama: Stories from beneath the water

Commissioner: Itzela Quirós

Curator: Aimée Lam Tunon

Venue: Tana Art Space

Peru: Walkers in Amazonia

Commissioner: José Orrego

Curators: Alexia León, Lucho Marcial

Venue: Arsenale

Philippines: Guts of Estuary

Commissioner: Victorino Mapa Manalo, Chairman National Commission for Culture and the Arts (NCCA)

Curators: Sam Domingo and Ar. Choie Y. Funk

Venue: Arsenale

Poland: Datament

Commissioner: Janusz Janowski

Curator: Jacek Sosnowski

Venue: Giardini

Portugal: FERTILE FUTURES

Commissioner: Américo Rodrigues, Direção-Geral das Artes

Curator: Andreia Garcia

Venue: Palazzo Franchetti

Commissioner: Attila Kim

Curators: Emil Ivănescu, Simina Filat, Cătălin Berescu and Anca Păsărin

Venue: Giardini and New Gallery of Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica

San Marino: OSPITE OSPITANTE

Commissioner: Riccardo Varini; Curators: Michael Kaethler and Marco Pierini

Scientific Committee: Corrado Petrocelli, Elena Brigi, Shaul Bassi, Domenico Luciani, Ralf Petersen, Massimo Renno, Michele Savorgnano, Andreas Sicklinger, Riccardo Varini, Massimo Brignoni, Vincenzo Rotondo

Venue: Calle San Lorenzo 5063b

Saudi Arabia: Irth ارث

Commissioner: Architecture and Design Commission, Ministry of Culture

Curators: Basma Bouzo, Noura Bouzo

Venue: Arsenale

Serbia: IN REFLECTIONS 6°27’48.81”N 3°14’49.20”E

Commissioner: Slobodan Jović

Scientific Commitee: Biljana Jotić (President), Dubravka Đukanović, Jelena Ivanović Vojvodić, Miljana Zeković, Snežana Vesnić, Ana Đurić, Jelena Mitrović

Venue: Giardini

Singapore: WHEN IS ENOUGH, ENOUGH? The Performance of Measurement

Commissioner: Yap Lay Bee, Group Director (Architecture & Urban Design), Urban Redevelopment Authority; Dawn Lim, Executive Director, DesignSingapore Council

Curators: Melvin Tan, Adrian Lai, Wong Ker How

Venue: Arsenale

Slovenia: +/- 1 °C: In Search of Well-Tempered Architecture

Commissioner: Maja Vardjan, Museum of Architecture and Design

Curators: Jure Grohar, Eva Gusel, Maša Mertelj, Anja Vidic, Matic Vrabič

Venue: Arsenale

South Africa: The Structure of a People

Commissioner: Ambassador Nosipho Nausca-Jean Jezile

Curators: Sechaba Maape, Emmanuel Nkambule and Stephen Steyn

Venue: Arsenale

Commissioner: MITMA (Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda), AECID (Spanish Agency for International Development Cooperation) AC/E (Acción Cultural Española)

Curators: Eduardo Castillo-Vinuesa + Manuel Ocaña del Valle

Venue: Giardini

Commissioners: Swiss arts council Pro Helvetia: Sandi Paucic, Rachele Giudici Legittimo

Curators/Exhibitors: Karin Sander, Philip Ursprung

Venue: Giardini

Turkiye (formerly known as Turkey): Ghost Stories: Carrier Bag Theory of Architecture

Commissioner: Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV)

Curators: SO? (Sevince Bayrak, Oral Göktaş)

Venue: Arsenale

United Arab Emirates: Aridly Abundant

Commissioner: Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation

Curator: Faysal Tabbarah

Venue: Arsenale

United States: Everlasting Plastics

Commissioner: Tizziana Baldenebro, SPACES

Curators: Tizziana Baldenebro, Lauren Leving

Venue: Giardini

Commissioner: Facundo de Almeida

Curators: Mauricio López, Matías Carballal, Andrés Gobba, Sebastián Lambert and Carlos Casacuberta

Venue: Giardini

Commissioner: Art and Culture Development Foundation

Curators: Studio Ko

Venue: Arsenale

Venezuela: Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad en recuperación. Ciudad Universitaria de Caracas.

Commissioner/Curator: Paola Claudia Posani

Venue: Giardini

Editor's Note: The information displayed about each pavilion here has been officially provided by the organization.

