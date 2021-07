20 Brick Houses, 20 Years of Modern Architecture in Paraguay

Save this picture! Photographs by Federico Cairoli, Leonardo Méndez, Luis Ayala, Andrea Parisi, Cecilia Román, Leonardo Finotti, Lauro Rocha, and Daniel Ojeda. Image © ArchDaily

In Paraguay, brick can be many things. Walls, dividers, facades, sieves, vaults, floors, and pavement are just some of the many example that demonstrate, not only the variety of uses for brick, but the ingenuity of the architects who choose to utilize it in their projects.

Thanks to it's low cost, brick is widespread in Paraguayan architecture and is produced en masse throughout the country. Observing it's place in everyday life can be a great source of inspiration and innovation.

In this article, we highlight a chronological selection of 20 brick houses designed by prominent architectural firms: Sergio Fanego + Gabinete de Arquitectura, Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura, - = + x -, Studio ELGUE, Lukas Fúster, Culata Jovái Group, José Cubilla, OCA, Mínimo Común Arquitectura, ArquitecTava, Arkstudio, and OMCM arquitectos.

Save this picture! Fanego House / Sergio Fanego + Gabinete de Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Fanego House / Sergio Fanego + Gabinete de Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Fanego House / Sergio Fanego + Gabinete de Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Osypyte Single Family Residence / Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura. Image © Leonardo Finotti

Save this picture! Osypyte Single Family Residence / Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura. Image © Leonardo Finotti

Save this picture! Osypyte Single Family Residence / Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura. Image © Leonardo Finotti

Save this picture! Las Bóvedas / - = + x -. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Las Bóvedas / - = + x -. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Las Bóvedas / - = + x -. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Hammock House / Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura. Image © Andrea Parisi

Save this picture! Hammock House / Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura. Image © Andrea Parisi

Save this picture! Hammock House / Javier Corvalán + Laboratorio de Arquitectura. Image © Andrea Parisi

Save this picture! Vivienda Mburicao / Estudio ELGUE. Image © Cecilia Román

Save this picture! Vivienda Mburicao / Estudio ELGUE. Image © Cecilia Román

Save this picture! Vivienda Mburicao / Estudio ELGUE. Image © Cecilia Román

Save this picture! Las Mercedes House-Workshop / Lukas Fúster. Image © Lauro Rocha

Save this picture! Las Mercedes House-Workshop / Lukas Fúster. Image © Lauro Rocha

Save this picture! Las Mercedes House-Workshop / Lukas Fúster. Image © Lauro Rocha

Save this picture! Ilona House / Grupo Culata Jovái. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Ilona House / Grupo Culata Jovái. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Ilona House / Grupo Culata Jovái. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Vivienda Pajarera / - = + x -. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Vivienda Pajarera / - = + x -. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Vivienda Pajarera / - = + x -. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Quincho Tía Coral / Gabinete de Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Quincho Tía Coral / Gabinete de Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Quincho Tía Coral / Gabinete de Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Residence Ara Pytu / José Cubilla. Image © Luis Ayala

Save this picture! Residence Ara Pytu / José Cubilla. Image © Luis Ayala

Save this picture! Residence Ara Pytu / José Cubilla. Image © Luis Ayala

Save this picture! Vivienda Takuru / José Cubilla. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Vivienda Takuru / José Cubilla. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Vivienda Takuru / José Cubilla. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Vivienda Lui / OCA. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Vivienda Lui / OCA. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Vivienda Lui / OCA. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Ana / Mínimo Común Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Ana / Mínimo Común Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Ana / Mínimo Común Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Patios / Equipo de Arquitectura + José Cubilla. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Patios / Equipo de Arquitectura + José Cubilla. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Casa Patios / Equipo de Arquitectura + José Cubilla. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Casa Jota / Minimo Comun Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Jota / Minimo Comun Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casa Jota / Minimo Comun Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! María Emilia House / Mínimo Común Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! María Emilia House / Mínimo Común Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! María Emilia House / Mínimo Común Arquitectura. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Pa´ í Ñu / Grupo Culata Jovái. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Pa´ í Ñu / Grupo Culata Jovái. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Pa´ í Ñu / Grupo Culata Jovái. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Villa Cerro Corá House / ArquitecTava + Grupo Culata Jovai. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Villa Cerro Corá House / ArquitecTava + Grupo Culata Jovai. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Villa Cerro Corá House / ArquitecTava + Grupo Culata Jovai. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Vivienda casu / Arkstudio. Image © Daniel Ojeda

Save this picture! Vivienda casu / Arkstudio. Image © Daniel Ojeda

Save this picture! Vivienda casu / Arkstudio. Image © Daniel Ojeda

Save this picture! Fuelle Roga House / OMCM arquitectos. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Fuelle Roga House / OMCM arquitectos. Image © Leonardo Méndez

Save this picture! Fuelle Roga House / OMCM arquitectos. Image © Leonardo Méndez