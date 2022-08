Peruvian Houses on Sloping Ground: 10 Examples in Section

Save this picture! Collage: © Renzo Rebagliati, © Elsa Ramirez, © Ramiro del Carpio, © Stella Watmough, © Juan Solano Ojasi, © CHOlon Photography

In architecture, one of the challenges faced by professionals is the design with sloping terrain. The steep slopes make it possible to think of an architecture in which visuals predominate, being natural viewpoints. An opportunity to work on contact with the place, spatiality and different heights. A range of varied solutions can be obtained, resulting in a unique and contextual architecture.

The following list shows 10 residential projects in Peru, which reveal diverse architectural approaches on a sectioned sloping site.

Atrapasueños House / Longhi Architects

Save this picture! Casa Atrapasueños. Image © Juan Solano Ojasi

Save this picture! Corte - Casa Atrapasueños. Image via Longhi Architects

Save this picture! Corte - Casa Atrapasueños. Image via Longhi Architects

Los Cóndores House / Borasino Arquitectos + del Solar arquitectos

Save this picture! Casa Los Cóndores. Image © Renzo Rebagliati

Save this picture! Corte - Casa Los Cóndores. Image via Borasino Arquitectos + del Solar arquitectos

Topo House / Martin Dulanto Arquitecto

Save this picture! Casa Topo. Image © Juan Solano Ojasi

Save this picture! Corte - Casa Topo. Image via Martin Dulanto Arquitecto

Horadada House / Seinfield Arquitectos

Save this picture! Casa Horadada. Image © Juan Solano Ojasi

Save this picture! Corte - Casa Horadada. Image via Seinfeld Arquitectos

Study House Casuarinas / Oscar Gonzalez Moix

Save this picture! Casa Estudio Casuarinas. Image © Ramiro del Carpio

Save this picture! Corte - Casa Estudio Casuarinas. Image via Oscar Gonzalez Moix

Lapa House / Martin Dulanto

Save this picture! Casa Lapa. Image © Juan Solano Ojasi

Save this picture! Corte - Casa Lapa. Image via Martin Dulanto Arquitecto

Save this picture! Corte - Casa Lapa. Image via Martin Dulanto Arquitecto

H-22 House / Vértice Arquitectos

Save this picture! Vivienda H-22. Image via Vértice Arquitectos

Save this picture! Corte - Vivienda H-22. Image via Vértice Arquitectos

House on the Hillside / Benavides & Watmough arquitectos

Save this picture! Casa en la ladera. Image © Stella Watmough

Save this picture! Corte - Casa en la ladera. Image via Benavides & Watmough arquitectos

Save this picture! Corte - Casa en la ladera. Image via Benavides & Watmough arquitectos

Pachacamac House / Longhi Architects

Save this picture! Corte - Casa Pachacamac. Image via Longhi Architects

Lefevre House / Longhi Architects