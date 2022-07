Argentinean Houses with Less than 100 m2: 40 Examples of Floor Plans

Save this picture! Refugio en La Paisanita / STC Arquitectos

Achieving the best use of space, reducing the footprint of the buildings that are constructed and designing an optimal distribution that can meet the needs of their inhabitants are some of the requirements and challenges faced, day after day, by architects around the world. Through the implementation of certain materials, the definition of the morphology or even the geographical and natural conditions of the terrain, it is possible to carry out various strategies that make it possible to design homes with the comfort that their users need and in the smallest amount of square metres possible.

On this occasion, we chose to review our archive of works with the idea of collecting those projects that, within the Argentinean territory, develop their homes in areas that do not exceed 100 square metres. Check them out below:

Area: 20 m²

Save this picture! Módulos Habitables / SET Ideas. Image © Gonzalo Viramonte

Area: 30 m²

Save this picture! Casa JG / Mariano Ravenna. Image Cortesía de Mariano Ravenna

Area: 30 m²

Save this picture! Vivienda mínima SUM / Parada Cantilo Estudio. Image © Manuel Hernán

Save this picture! Vivienda mínima SUM / Parada Cantilo Estudio

Area: 36 m²

Save this picture! Refugio 6x6 / Colle-Croce. Image © Javier Agustín Rojas

Area: 36 m²

Save this picture! H - Container / Parada Cantilo Estudio. Image © Luis Barandiarán

Save this picture! H - Container / Parada Cantilo Estudio

Area: 40 m²

Save this picture! Módulos tiny / SET Ideas. Image © Gonzalo Viramonte

Area: 45 m²

Save this picture! Vivienda Hüga / Grandio. Image © Gonzalo Viramonte

Area: 59 m²

Save this picture! Casa Patio / Ezequiel Spinelli + Facundo S. López. Image © Luis Barandiarán

Save this picture! Casa Patio / Ezequiel Spinelli + Facundo S. López

Area: 60 m²

Save this picture! PH Paroissien / Ottone-Victorica Arquitectos. Image © Pedro Yañez

Area: 60 m²

Save this picture! Refugio en La Paisanita / STC Arquitectos. Image © Gonzalo Viramonte

Save this picture! Refugio en La Paisanita / STC Arquitectos

Area: 60 m²

Save this picture! Casa en Delta Buenos Aires / Matías Cosenza Arquitecto. Image © Bruto Estudio

Save this picture! Casa en Delta Buenos Aires / Matías Cosenza Arquitecto

Area: 60 m²

Save this picture! Casa D.377 / otro estudio. Image © Ramiro Sosa

Area: 60 m²

Save this picture! Casa estudio el sucucho / Sin.Tesis Arquitectos. Image © Ramiro Sosa

Save this picture! Casa estudio el sucucho / Sin.Tesis Arquitectos

Save this picture! Casa estudio el sucucho / Sin.Tesis Arquitectos

Area: 61 m²

Save this picture! Casita del árbol / Paschetta Cavallero Arquitectos. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Casita del árbol / Paschetta Cavallero Arquitectos

Area: 62 m²

Save this picture! Casa Cerámica / Ezequiel Spinelli + Facundo S. López. Image © Luis Barandiarán

Save this picture! Casa Cerámica / Ezequiel Spinelli + Facundo S. López

Area: 63 m²

Save this picture! Reforma Pepe / Taller de Arquitectura La Fundación + Estudio qo. Image © Luciano Navarini

Save this picture! Reforma Pepe / Taller de Arquitectura La Fundación + Estudio qo

Area: 65 m²

Save this picture! Casa Celina / TAM - Guillermo Elgart. Image © Obralinda

Save this picture! Casa Celina / TAM - Guillermo Elgart

Area: 65 m²

Save this picture! Refugio andina patagónica #4 / forma Architecture. Image © Francisco Galeazzi

Save this picture! Refugio andina patagónica #4 / forma Architecture

Area: 65 m²

Save this picture! Vivienda PH M / LOI Arquitectura. Image © Obralinda

Save this picture! Vivienda PH M / LOI Arquitectura

Area: 65 m²

Save this picture! Casa Santorini / LOI Arquitectura. Image © Obralinda

Area: 66 m²

Save this picture! Casa mestiza II / POLO. Image © Federico Cairoli

Area: 76 m²

Save this picture! Skatehouse 2 / Macu Bulgubure. Image © Walter Salcedo

Area: 78 m²

Save this picture! Casa MOO / Agustín Aguirre + FRAM arquitectos. Image © Fernando Schapochnik

Save this picture! Casa MOO / Agustín Aguirre + FRAM arquitectos

Area: 78 m²

Save this picture! PH Scalabrini Ortiz / Kohan Ratto Arquitectos. Image © Javier Agustín Rojas

Save this picture! PH Scalabrini Ortiz / Kohan Ratto Arquitectos

Save this picture! PH Scalabrini Ortiz / Kohan Ratto Arquitectos

Area: 80 m²

Area: 80 m²

Save this picture! Casa AR / Valeria del Vecchio. Image © Carolina Estelles

Save this picture! Casa AR / Valeria del Vecchio

Area: 82 m²

Area: 84 m²

Save this picture! Casa Legarreta / IN Estudio Arquitectura. Image © Luis Abba

Save this picture! Casa Legarreta / IN Estudio Arquitectura

Area: 85 m²

Area: 85 m²

Save this picture! Casa Suburbana / Besonias Almeida Arquitectos. Image Cortesía de Besonias Almeida Arquitectos

Save this picture! Casa Suburbana / Besonias Almeida Arquitectos

Area: 88 m²

Save this picture! Casa levadiza / AToT - Arquitectos Todo Terreno. Image © Joaquin Portela

Save this picture! Casa levadiza / AToT - Arquitectos Todo Terreno

Area: 89 m²

Save this picture! PH Lavalleja / CCPM. Image © Javier Agustín Rojas

Area: 90 m²

Save this picture! Casa Banfield / Fabrizio Pugliese. Image © Federico Kulekdjian

Area: 90 m²

Save this picture! Casa Virginia / Reimers Risso Arquitectura. Image © Fernando Schapochnik

Save this picture! Casa Virginia / Reimers Risso Arquitectura

Area: 92 m²

Save this picture! Casa Valente / Moirë arquitectos. Image © Diego Medina

Area: 94 m²

Save this picture! Casa Luisina / Reimers Risso Arquitectura. Image © Fernando Schapochnik

Save this picture! Casa Luisina / Reimers Risso Arquitectura

Area: 95 m²

Save this picture! Casa en el jardín / Estudio Felipe Carrizo + Tomás Randrup. Image © Luis Barandiarán

Save this picture! Casa en el jardín / Estudio Felipe Carrizo + Tomás Randrup

Area: 95 m²

Save this picture! Casa F.R. “La casita de la puerta amarilla” / Mariclé Scalambro arq.. Image © Gonzalo Viramonte

Save this picture! Casa F.R. “La casita de la puerta amarilla” / Mariclé Scalambro arq.

Area: 98 m²

Save this picture! Casa del médano / AToT - Arquitectos Todo Terreno. Image © Joaquin Portela

Save this picture! Casa del médano / AToT - Arquitectos Todo Terreno

Area: 98 m²

Save this picture! Casa y quincho Talacasto etapa I / Estudio 2(A) DosArquitectas. Image © Ramiro Sosa