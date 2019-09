This month ArchDaily is exploring the topic of work, demonstrating how businesses can benefit from a good quality space: employee comfort, creativity stimulation, rest areas, brand image improvements, new talents attraction. Inspired by these topics, we selected fifteen contemporary Brazilian projects that illustrate different scales and ways of working to inspire this type of program.

Axonometric Drawing - Sede Royal FIC / Eduardo Borges Barcellos + Garoa

Axonometric Drawing - Thyssenkrupp GSS / Arquitetura Nacional

Plan - Sede Lineastudio Arquiteturas / Lineastudio Arquiteturas

Plan - Estúdio no Jardim Paulista / grupoDEArquitetura

Plan - Produtora Paranoid / Sub Estúdio

Plan - Nova Sede Questto|Nó / Studio dLux

Plan - Casa REX / FGMF Arquitetos

Plans - Corazon Filmes / Fabio Marins Arquitetura

Isometric Drawing - Pipefy / Arquea Arquitetos

Plan – Sede Corporativa / MACh Arquitetos

Plan - Youse / Estudio Guto Requena

Isometric Drawing - LAR Construtora / SuperLimão Studio + LAR Construtora