Restaurants, Cafes, and Bars in Argentina: 20 Projects and Their Floor Plans

Save this picture! Restaurante Siamo / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre. Image © Gonzalo Viramonte

When it comes to designing commercial gastromic spaces, aspects like space efficiency, equipment distribution, materials, and organization are essential when considering the users' experience within the space.

While efficiency is a universal goal in design, other elements such as the connection with the public, the interior atmosphere, and the level of privacy are left entirely up to the individual establishment.

In this article, we've compiled a list of 20 gastronomically centered projects from Argentina--restaurants, cafes, and bars--that demonstrate the design strategies used by their creators to maximize space and efficiency.

Restaurants

klix / Agostina Gennaro + Soledad Rami + Victoria Pavoni

Year: 2015

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! klix / Agostina Gennaro + Soledad Rami + Victoria Pavoni. Image © Gonzalo Viramonte

Casa Chabacana / Abdenur Arquitectos

Year: 2016

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Casa Chabacana / Abdenur Arquitectos. Image © Gonzalo Viramonte

BLACK PAN / Belén Quiroga + Grazia Pierini



Year: 2016

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! BLACK PAN / Belén Quiroga + Grazia Pierini. Image © Gonzalo Viramonte

Tetuán Brasero marroquí / Planta

Year: 2017

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! Tetuán Brasero marroquí / Planta. Image © Javier Agustin Rojas

La Carnería De Rincón Nuestro / Constanza Peláez + Sofía Carrer



Year: 2017

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! La Carnería De Rincón Nuestro / Constanza Peláez + Sofía Carrer. Image © Gonzalo Viramonte

PRESTON / María José Péndola, Gastón Péndola



Year: 2017

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! PRESTON / María José Péndola, Gastón Péndola. Image © Gonzalo Viramonte

Restaurante Siamo / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre



Year: 2018

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Restaurante Siamo / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre. Image © Gonzalo Viramonte

Restaurant Oh MyBowl / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre



Year: 2018

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Restaurant Oh MyBowl / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre. Image © Gonzalo Viramonte

Cafes and Cafes

Tostado Café Club / Hitzig Militello Arquitectos

Year: 2015

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! Tostado Café Club / Hitzig Militello Arquitectos. Image © Federico Kulekdjian

Cafetería - Panadería / Pablo Dellatorre + Estudio Montevideo



Year: 2015

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Cafetería - Panadería / Pablo Dellatorre + Estudio Montevideo. Image © Gonzalo Viramonte

Fiii Fun House / Íris Cantante

Year: 2015

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! Fiii Fun House / Íris Cantante. Image © Diego Delpino

Duca caffe & apericena / OHIO Estudio + Estudio RIPANI



Year: 2019

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! Duca caffe & apericena / OHIO Estudio + Estudio RIPANI. Image © Javier Agustin Rojas

Bars

Bar Maxim / vEstudio Arquitectura

Year: 2012

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! Bar Maxim / vEstudio Arquitectura. Image Cortesía de vEstudio Arquitectura

Capitán Central Cervecera / Guillermo Cacciavillani.Bar Makers

Year: 2014

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Capitán Central Cervecera / Guillermo Cacciavillani.Bar Makers. Image © Gonzalo Viramonte

Kantine / Pablo Dellatorre, Estudio Montevideo



Year: 2014

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Kantine / Pablo Dellatorre, Estudio Montevideo. Image © Gonzalo Viramonte

CAPRI Bar / SY



Year: 2015

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! CAPRI Bar / SY. Image © Gonzalo Viramonte

Bar Vasilly Zatec / Octava Arquitectura

Year: 2016

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! Bar Vasilly Zatec / Octava Arquitectura. Image © Gonzalo Viramonte

Beer Joint / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre

Year: 2016

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Beer Joint / Estudio Montevideo + Pablo Dellatorre. Image © Gonzalo Viramonte

Cervecería Antares / Estudio Juan Ballester + grupo cuatro

Year: 2017

Location: Córdoba, Argentina

Save this picture! Cervecería Antares / Estudio Juan Ballester + grupo cuatro. Image © Gonzalo Viramonte

The Nim Bar / Hitzig Militello arquitectos

Year: 2018

Location: Buenos Aires, Argentina

Save this picture! The Nim Bar / Hitzig Militello arquitectos. Image © Federico Kulekdjian

