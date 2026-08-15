Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio

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Architects: TM Studio
- Area: 9093 m²
- Year: 2024
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Photographs:Fangfang Tian
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Lead Architect: Tong Ming
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More SpecsLess Specs
- Category: Research Center
- Architecture: Jiang Tianfeng, Wu Wei, Chen Xinhua, Dai Wei, Yan Kai
- Structure Design: Cao Wei, Cheng Rong, Lin Zhuangbin, Pan Yutong, Mao Fanshen, Jiao Haoxin
- Plumbing: Shang Jiajia, Yang Jiapeng
- HVAC: Guo Changzhao, Xuan Jing, Li Xin, Xiong Le
- Electrical Engineering: Jiao Xueyuan, Shen Jian
- Landscape Design: Tang Xuehu, Yuan Tianyuan, Li Wei
- Foundation Pit Engineering: Jiang Wenhui, Zhang Zhun, Cui Yong, Chen Jianteng
- Interior Design: Jiang Chen, Shi Xuyan, Xu Xin, Lin Xue, Wang Jiaxin
- BIM: Chen Xiao, Si Xiaoyun, Wu Xumeng, Chen Tongzhou, Su Shang
- Project Architect: Ren Guang
- Design Team: Huang Xiaoying, Xie Chao, Lei Ziyu, Huang Jinhui, Liu Zixuan, Guo Hongqu, Lin Mengjia, Bao Jixuan, Huang Lianhan
- Clients: Education Bureau of Yangpu District
- Collaborators: Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd.
- Supervision: Shanghai Chuangzhong Engineering Supervision Co., Ltd.
- Country: China
Text description provided by the architects. Research Centre for Yu Yi Educational Thought project is located near the intersection of Sip-ing Road and Dalian Road in Yangpu District, Shanghai, situated at the southeast corner of Yangpu Senior High School. To the east lies Siping Road, and to the south are high-rise resi-dential communities.