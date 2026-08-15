  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Research Center
  4. China
  5. Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio

Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio

Save

Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio - Image 2 of 45Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio - Image 3 of 45Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio - Image 4 of 45Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio - Image 5 of 45Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio - More Images+ 40

Curated by 韩爽 - HAN Shuang

Research Center
China
  • Category: Research Center
  • Architecture: Jiang Tianfeng, Wu Wei, Chen Xinhua, Dai Wei, Yan Kai
  • Structure Design: Cao Wei, Cheng Rong, Lin Zhuangbin, Pan Yutong, Mao Fanshen, Jiao Haoxin
  • Plumbing: Shang Jiajia, Yang Jiapeng
  • HVAC: Guo Changzhao, Xuan Jing, Li Xin, Xiong Le
  • Electrical Engineering: Jiao Xueyuan, Shen Jian
  • Landscape Design: Tang Xuehu, Yuan Tianyuan, Li Wei
  • Foundation Pit Engineering: Jiang Wenhui, Zhang Zhun, Cui Yong, Chen Jianteng
  • Interior Design: Jiang Chen, Shi Xuyan, Xu Xin, Lin Xue, Wang Jiaxin
  • BIM: Chen Xiao, Si Xiaoyun, Wu Xumeng, Chen Tongzhou, Su Shang
  • Project Architect: Ren Guang
  • Design Team: Huang Xiaoying, Xie Chao, Lei Ziyu, Huang Jinhui, Liu Zixuan, Guo Hongqu, Lin Mengjia, Bao Jixuan, Huang Lianhan
  • Clients: Education Bureau of Yangpu District
  • Collaborators: Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd.
  • Supervision: Shanghai Chuangzhong Engineering Supervision Co., Ltd.
  • Country: China
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio - Image 6 of 45
© Fangfang Tian

Text description provided by the architects. Research Centre for Yu Yi Educational Thought project is located near the intersection of Sip-ing Road and Dalian Road in Yangpu District, Shanghai, situated at the southeast corner of Yangpu Senior High School. To the east lies Siping Road, and to the south are high-rise resi-dential communities.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
TM Studio
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResearch centerEducational ArchitectureChina
Cite: "Research Centre for Yu Yi Educational Thought / TM Studio" 15 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1027710/research-centre-for-yu-yi-educational-thought-tm-studio> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© Fangfang Tian

于漪教育教学思想研究中心 / 梓耘斋 + 同济院

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags