Tretyakov Gallery Pavilion / link.bureau

Architects: Ekaterina Demina, Renata Nasybullina

Clients: Tretyakov Gallery in Samara

Collaborators: Tretyakov Gallery in Samara, charity organization “Blagodaryu”

City: Samara

Country: Russia

Text description provided by the architects. The theme of building and renovation is almost fundamental for the Tretyakov Gallery in Samara. In the near future, the museum should move to the former building of a constructivist kitchen factory. Now, surrounded by scaffolding, it is returning to life. The temporary pavilion of the gallery assembled from the scaffolding for the Volgafest festival is a space immersed into the repair, which simultaneously becomes a symbol of the building of a kitchen factory and a metaphor for renewal and regeneration.

Тема стройки для Самарского филиала Третьяковской галереи является едва ли не основополагающей. В скором будущем музей должен переехать в бывшее здание конструктивистской фабрики-кухни. Сейчас, окруженное строительными лесами, оно планомерно возвращается к жизни. Собранный из лесов временный павильон галереи для фестиваля «Волгафест» — это пространство, погруженное в состояние ремонта, которое становится одновременно символом здания фабрики-кухни и метафорой обновления и регенерации.

The modularity of the scaffolding made it possible to organize a fluent structure. The pavilion is not a building with a certain function, but a flexible space adapting to the visitor’s needs.

Модульность строительных лесов позволила организовать гибкую структуру. Павильон – это не здание с определенной функцией, а пластичное пространство, которое заполняется посетителями, адаптируясь под их нужды. Этим обеспечивается жизнестойкость объекта.

The functions planned (InfoPoint, exhibition space, auditorium, workshop) were not a framework limiting the spatial scenarios, but a starting point stimulating interaction with space.

Запроектированные функции (информационный стенд, выставочное пространство, лекторий, зона мастер-классов) являлись не рамками, ограничивающими сценарии использования пространства, а отправными точками, стимулирующими к взаимодействию с ним.

The pavilion was transformed with the active participation of volunteers and guests during the festival. For example, the tree, the pavilion's semantic center, came into life and turned green during the kinetic art master class, and the platform formed around this tree became a playground. The workshop zone turned into an impromptu exhibition, and the auditorium stage transformed into a music club in the evening.

На протяжении фестиваля павильон преобразовывался при активном участии волонтеров и гостей. К примеру, дерево, смысловой центр павильона, ожило и зазеленело в ходе мастер-класса по кинетическому искусству, а помост, организованный вокруг него, стал детской площадкой. Зона мастер-классов превратилась в импровизированную выставку, а сцена лектория вечером трансформировалась в музыкальный клуб.

An important part of the concept is sustainability and the reuse of materials. Thus, leased scaffolding was chosen as the main building material. Due to this solution, there was no need to purchase the material and dispose of it after the dismantling. In addition, it was possible to minimize the environmental impact and to remain the site as it stood. The building grid that separated the various functional blocks was later used for the needs of the museum. The beanbag chairs in the auditorium were made from the sacks filled with clothes collected for recycling. After the pavilion was dismantled, it was transferred back to the charity center. The lecturer's chair was loaned by the friends of the architects.

Важной частью концепции является экологичность и вторичное использование материалов. Так, в качестве основного строительного материала были выбраны строительные леса, взятые в аренду. Благодаря этому решению, не пришлось закупать материал и утилизировать его после демонтажа. Кроме того, удалось минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить участок строительства в первоначальном виде. Строительная сетка, разделявшая различные функциональные блоки, впоследствии была использована на нужды музея. Пуфы для лектория были сделаны из строительных мешков, набитых одеждой, собранной на переработку. После демонтажа павильона она была передана обратно в благотворительный центр. Кресло лектора предоставили во временное пользование друзья архитекторов.