Stage Pavilion / Stage Dnipro Community

Initiated by Kuba Snopek, Kateryna Rusetska, Andrii Palash

Directed by Kuba Snopek

Produced by Andrii Palash

Leading architect Tomasz Świetlik

Collaboration NGO Kultura Medialna, Capital of Culture, Work.ua, ask.fm, comfy, HIP Park, Greenwood, Just Club, Sayvo, Comfy, HIP Park

Communication Kateryna Rusetska

Event coordinator Olga Samoylenko

Media production Kateryna Kozlova

Volunteer coordination Mariia Yarchuk

Collectively designed by Tomasz Świetli, Jens Pedersen, Kamil Szołtysek, Riccardo Mariano, Katarzyna Dorda, Anastasiia Tymchenko, Denys Meshcheriakov, Mykyta Momot, Evhen Obraztsov, Anastasiia Omelich, Anastasiia Ponomarenko, Viktoriia Ivanova, Tetiana Kovtun, Vlad Fomichev

Consulting Ira Lobanovskaya, Polina Chebotareva Between Architecture & People, Dmytrо Taraba, Dmytrо Kirpa

Research Monika Pietrosian, Petro Vladimirov, Kasia Pabich, Anastasiia Skvarniuk, Maja Balwierz, Artem Ilyschenko

Crowdfunding Kateryna Rusetska, Andrii Palash, Kuba Snopek

Main construction team Tomasz Świetlik, Evhen Borysenko, HIP Park, Oleksii Drubych, Dmytro Driaiev, Valerii Boiko, Vlad Radionov, Mykola Foshchii, Kostiantyn Podobyed

Construction support Hanna Zayikina, Ivan Maslennikov, Oleksandra Bilyayeva, Violetta Kim, Oleksandra Lukjanenko, Nadiia Koval, Oleksii Envald, Yurii Fomenko, Vlad Lemm, Valerii Kasyanenko, Kseniya Foshchii, Mitya Churikov, Mariia Dukarecz, Tymur Niyazov, Oleksandr Kotsiuruba, Yevhen Ragulin, Kostiantyn Cholovskyi, Dmytro Reshetov, Steph Franck, Thomas Dumke, Yevheniia Klunko, Yuri Birte Anderson, Yevheniia Morozova, Hanna Volodina, Viacheslav Koliesnikov, Reveka Ryzhykova, Kyrylo Kholopkin, Dasha Mashukova, Illia Reshetov, Viacheslav Ivankov, Viktoriia Rudiuk, Andrii Khomutov, Yuliya Ovcharenko, Bogdan Moovin, Evgen Goncharov, Stanislav Pivonos, Georgiy Apahov, Yulia Apahova, Larisa Shevchenko, Mariia Vynarska

Backers Ian Pèninșolar, Egor Zed, Volodymyr Lesnikov, A.Burtsev, Robert Lucyshyn, Kateryna Iliushenko, Anton Borzov, Viktoriia Semeshko, Iryna Lobanovska, Sergii Budnitsky, Anton Kharytonov, Anna Stetsenko, Olexandr Pochytalin, Pasha Tkachenko, Alex Polyakov, Sergii Aldosev, Dmytro Svetlichny, Dmytro Zhmurko, Veronika Demedetska, Yurii Artiukhov, Anna Markova, Denys Shcherbakov, Roman Tomilin, franktc, Rodion Sorokin, Teodor Mytsyk, Anton Vodopolov, Volynskyi Bohdan, Matthew Pearson Steel, Svitlana Volovych, Nataliia Kashirina, Mariia Uchitel, Alla & Dmitri, Mariia Lesnikova, Slava Kolesnikov, Viktoriia Nikitina, Yuriy Tymchuk, Andrey Korlyuk, Dmytro Inytskyi, Anton Piven, Michael Gendin, Dmytro Driaiev, Manuel Tanner, Harchenko Svitlana, Nataliia Tkachenko, Olena Chertilina, Anna Rudkevych, Mariia Dukarets, Anna Golubchenko, Olga Zelenska, Dmytro Zhmurko, Liza Temchenko, Family Bobko, Peter Rudenko, Alexey Tretiak, Dariia Gryshchenko, Oleksandr Kovtiukh, Artem Shyshkin, Kate Rohoza, Aleksandra Stolyar, Michael Obrizkiv, Kateryna Zemliankina, Vitalii Mashkara, Marek Ozyhar, Denys Meshcheriakov, Yevhen Hrinko, Oksana Mamchenkova, Savranskiy Dmytro, Volodymyr Stepanov, Oleksandr Omelnytskyi, Julia Gulitska, Andrii Pushkarov, Mariia Vynarska, Kate Velcheva, Puzko Vladyslava, Artem Shyshkin, Pereverziev Oleksii, Yurii Bulichev, Dariia Gryshchenko, Buffy Summers, Viacheslav Dosuzhiy, Konstantin Perets, Malovanyi Oleksandr, George Semikoff, Titus Kovalenko, Serdiuk Viacheslav, Mariia Biloshenko, Alexander Kotsuruba, Ihor Turlion, Viktoriia Ivanova, Klimova Inna, Cheshirskyi Kit, Khramtsovskyi Vitalii, Yevhen Hendin, Yevhen Borysenko, Dariia Senchykhina, Nicholas Moore, Sao Chan Cheong, Maja Plocienniczak, Yehor Tokmakov, Olga_K, Alexander Kotsuruba, Anton Borodulin, Anna Kosenko, Valentyna Kliuiko, Mariia Khomenko, Diana Suldina, Valentyna Kozlova, Andrii Ignat, Michael Gendin, Svitlana Kolodii, Roman Ustenko, Maryna Zhydkykh, Mykola Serdiuk, Evhen Tymoshenko, Alex Amyotov, Kirill Ulman, Lyu Zyuman, Julia Priimak, Anastasia Avramchuk, Anton Borodulin, Oleg Semikolenov, Niiazov Tymur, Oleksandr Siambanis, kier f miner, Oleksandr Ivliev, Iryna Yermakova

Design Tetiana Kovtun, Danil Daneliuk

Photos Sasha Burlaka, Vlad Lemm, Mariia Vynarska

Video production Lera Malchenko, Oleksandr Hants More Specs Less Specs

Text description provided by the architects. Stage is a seasonal, multi-purpose park pavilion in Dnipro, Ukraine. It was constructed in place of the former green theatre in the Shevchenko Park, the city’s principal public space. Stage was created entirely with the use of crowdsourcing and crowdfunding: online methods of distributed work and funding.

Сцена - это временный павильон в городе Днипро в Украине. Его построили на месте бывшего зеленого театра в Парке Шевченко, одном из главных общественных пространств города. Сцену создали горожане с помощью краудсорсинга и краудфандинга: онлайн-методов коллективной работы и финансирования.

How to create truly public space? Stage has been created entirely by citizens, using online methods of distributed work and funding. Over 200 people were engaged at all stages of its creation: contributing financially, writing the brief, designing and assembling building components. This approach is unique: architectural practice today is dominated by top-down methods of work.

Как создать по-настоящему общественное пространство? Сцену построили горожане, используя онлайн-методы коллективной работы и финансирования. Более 200 человек участвовали во всех стадиях проекта: собрали деньги, создали концепцию, спроектировали и построили павильон. Этот подход уникален: в архитектурном мире сегодня доминируют методы работы “сверху вниз”, не “снизу вверх”.

In the 1790s, Prince Grigory Potemkin built his residence in the city of Ekaterinoslavl, today’s Dnipro. The palace, surrounded by gardens, overlooked the Dnieper. In the 1920s, after the Bolshevik revolution, the city was renamed to Dnepropetrovsk. Potemkin’s palace was converted into a workers’ house; the park – into the city’s principal public space. In 1935, a wooden theatre for 2,500 spectators was erected in the park. It burnt down during World War II. For the next 70 years, the site remained abandoned.

В 1790-ые годы Князь Григорий Потемкин построил свою городскую резиденцию в городе Екатеринославль, сегодняшнем Днипро. Дворец, окруженный садами, выходил на Днепр. После Октябрьской революции город переименовали в Днепропетровск. Потемкинский дворец превратили в Дом рабочих, парк - в главное общественное пространство города. В 1935 в парке появился деревянный амфитеатр на 2500 зрителей. Он сгорел во время Второй Мировой Войны, и следующие 70 лет место пустовало.

After the Ukrainian Revolution of Dignity (Euromaidan), Dnepropetrovsk changed the name again, to Dnipro. Stage – an emanation of the vibrant culture that emerged after Euromaidan – was built to accommodate the needs of dozens of artists, poets, painters, and musicians, who squatted random spaces, scattered around the city. Their collective creative energy reactivated the former Soviet theatre.

После Революции Достоинства Днепропетровск переименовали снова, на этот раз в Днипро. Сцена возникла в этом новом политическом контексте. Ее построили сами горожане: артисты, поэты, художники и музыканты, которые до этого занимали случайные площадки, разбросанные по всему городу. Их коллективная творческая энергия дала вторую жизнь бывшему советскому амфитеатру.

Both Potemkin’s geometrical gardens, as well as Stalin’s gargantuan theatre, were superimposed on the city from the top-down. Stage is on the opposite extreme: it is a radical grassroots intervention.

И геометрические потемкинские сады, и гигантский сталинский театр, были спущены городу “сверху вниз”. Сцена же - представитель противоположного подхода, она появилась в городской среде “снизу вверх”.

It is nonetheless very contextual: Stage’s slim volume closes the visual axis running between Potemkin’s palace and the Dnieper. The long facade encloses the amphitheatrical geometry of the site, creating a cozy interior with good acoustics. Hierarchy, inherent to the propaganda theatre of the thirties, is replaced by horizontality. The location of the entrance blurs borders between the performers and the audience.

Здание нанизано на историческую ось между Дворцом Потемкина и рекой Днепр. Его длинный фасад замыкает геометрию бывшего амфитеатра и создает уютное пространство с хорошей акустикой. Горизонтальные отношения заменили иерархию пропагандистского театра тридцатых годов. Вход расположен так, что исчезает граница между актерами и зрителями.

The structure consists of a big screen, storage space and a lounge, which overlooks the Dnieper. On the top, there is an acoustic tube – an amplifier of any music brought by the performers. Building components from wood and plywood were prefabricated and assembled on site. Architecture has been supplemented with greenery, a gift from the city’s botanical garden.

Павильон состоит из большого экрана, места для хранения реквизита и места для отдыха, с которого открывается вид на реку Днепр. Наверху - акустическая труба, чтобы каждый мог принести музыку с собой и включить ее достаточно громко. Деревянные префабрикаты были изготовлены и собраны на месте. Архитектуру дополняет зелень - подарок от Городского ботанического сада.

The architectural form reflects the collective character of the process. Each creative contribution has been clearly articulated in the design. All architects, designers, builders, contributors, and backers are mentioned on the credits board, which is exposed on one of Stage’s most visible walls.

Архитектурная форма отражает коллективный характер процесса. Творческий вклад каждого был отражен в проекте. На самой заметной стене павильона находится доска благодарности, где упоминаются все архитекторы, дизайнеры, строители, помощники и те, кто поддержал проект финансово.

At Stage, anyone can organize their own event. The lightweight wooden structure stands on the public ground, open to everyone. Borders between performers and the audience have been abolished. Gigantic acoustic tube amplifies any music brought to the venue. The cultural program, as well as the process of construction, has been coordinated by a local NGO. All the design ideas, in turn, came from Stage’s co-creators.

У каждого есть возможность организовать свое мероприятие на Сцене. Павильон стоит на публичной площадке, доступной для всех. Нет границы между актерами и зрителями. Акустическая труба усиливает любой звук, принесенный на площадку. Культурную программу, так же как и процесс строительства, координировала местная неправительственная организация. Вместо традиционного проектирования “сверху вниз” все идеи проекта исходили от горожан, будущих пользователей Сцены.