The Ultimate List of Sites Declared World Heritage in Mexico

Save this picture! Vista del Conjunto de Teotihuacán desde la Pirámide de la Luna. Jackhynes [Public domain]. Image via Wikimedia Commons

+ 37

According to a statement published on the UNESCO page, the UNESCO World Heritage List is a legacy of monuments and sites of great natural and cultural wealth that belongs to all of humanity. The Sites inscribed on the World Heritage List fulfill a function of milestones on the planet, of symbols of the awareness of States and peoples about the meaning of those places and emblems of their attachment to collective property, as well as of the transmission of that heritage to future generations.

At the time of publishing this article, the World Heritage List has 1073 registered sites, of which 832 are cultural property, 206 natural assets and 35 mixed assets, located in 167 States Parties. Since November 2016, 192 States Parties have ratified the World Heritage Convention. 139 sites of them are located in Latin America and the Caribbean of which Mexico has 34 registered sites, of which 6 of them are natural, 27 are cultural and 1 mixed; occupying the first place in the American continent with 34 sites registered and the seventh place in the whole world.

Keep reading to see the list of Mexican sites that have been declared World Heritage sites.

Cultural Heritage

Save this picture! Xochimilco. Jflo23 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Historical Center of Oaxaca y Archaeological Zone of Monte Albán / 1987

Save this picture! Convento Santo Domingo de Guzmán ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca. El Ágora [Public domain]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Zona Arqueológica de Monte Albán. Raymond Ostertag [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)]. Image via Wikimedia Commons

Historical Centerl of Puebla / 1987

Save this picture! Interior de la Catedral de Puebla ubicada en el Centro Histórico de Puebla. Adam Jones from Kelowna, BC, Canada [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Templo de las Inscripciones perteneciente al Conjunto Palenque en Chiapas. Jan Harenburg [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Vista del Conjunto de Teotihuacán desde la Pirámide de la Luna. Jackhynes [Public domain]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Templo de Chichen Itzá. Daniel Schwen [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Centro Histórico de Guanajuato. Tomas Castelazo [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Historical Center of Morelia / 1991

Save this picture! Catedral de Morelia, ubicada dentro del cuadrante del Centro Histórico de Morelia. No machine-readable author provided. Edgars2k~commonswiki assumed (based on copyright claims). [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Pirámide de los Nichos ubicada en la Ciudad Prehispánica del Tajín. AlejandroLinaresGarcia [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

Cave Paintings of the Sierra de San Francisco / 1993

Save this picture! Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco. Image via Más México

Historical Center of Zacatecas / 1993

Save this picture! Museo del Planchado y paisaje en Zacatecas. Adrián Cerón [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

First Convents of the XVI Century in the foothills of Popocatépetl / 1994

Save this picture! Templo y Convento de San Mateo Apóstol. Miandigra [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Historical Monuments Zone of Querétaro / 1996

Save this picture! Iglesia y Convento Santa Rosa de Viterbo, Santiago de Querétaro. Enrique López-Tamayo Biosca [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Ciudad Prehispánica de Uxmal. Noé González [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Hospicio Cabañas / 1997

Save this picture! Hospicio Cabañas. Fperezgo [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Paquimé, Casas Grandes. Image via México Desconocido

Archaeological Monuments Zone of Xochicalco / 1999

Save this picture! Pirámide de Xochicalco. Maxtreiber [Public domain]. Image via Wikimedia Commons

Historical Fortified City of Campeche / 1999

Save this picture! Fuerte de San Miguel, Campeche. Comisión Mexicana de Filmaciones [Public domain]. Image via Wikimedia Commons

Ancient Mayan City of Calakmul/ 2002

Franciscan Missions of the Sierra Gorda de Querétaro / 2003

Save this picture! Misiones Franciscanas, Querétaro. Vandrady [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

Luis Barragán Studio House / 2004

Agave landscape and old tequila industrial facilities / 2006

Save this picture! Paisaje del agave. Image via Más México

Save this picture! Campus Ciudad Universitaria. Image © Yueqi "Jazzy" Li

Protective City of San Miguel and Sanctuary of Jesus Nazareno de Atotonilco / 2008

Save this picture! Interior del Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Ivanpares [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

Camino Real de Tierra Adentro / 2010

Save this picture! Puente Camino Real. Epifanio Garnica Morales [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Prehistoric caves of Yagui and Mitla in the Central Valleys of Oaxaca/ 2010

Save this picture! Cuevas Yagul y Mittla, Oaxaca. I, Jlrsousa [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]. Image via Wikimedia Commons

Historical monuments area of Tlacotalpan / 1998

Save this picture! Iglesia de Tlacotalpan Veracruz. Comisión Mexicana de Filmaciones from México D. F., México [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]. Image via Wikimedia Commons

El Pinacate and Gran Desierto de Altar biosphere reserve / 2013

Save this picture! El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Cbojorquez75 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Image via Wikimedia Commons

Hydraulic system of Padre Tembleque aqueduct / 2015

Save this picture! Arcos del Padre Tembleque, Hidalgo. Comisión Mexicana de Filmaciones. [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]. Image via Wikimedia Commons

Natural Heritage

Save this picture! Playa Balandra. C.apperti [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Santuario de ballenas 'El Vizcaíno'. José Eugenio Gómez Rodríguez [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]. Image via Wikimedia Commons

Save this picture! Sian Ka'an. Ken Thomas [Public domain]. Image via Wikimedia Commons

Monarch butterfly biosphere reserve/ 2008

Save this picture! Reserva de la Biósfera Santuario Mariposa Monarca. hspauldi [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]. Image via Wikimedia Commons

Archipelago of Revillagigedo / 2016