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MacIsaac Health Building / SHL

MacIsaac Health Building / SHL - Exterior Photography, FacadeMacIsaac Health Building / SHL - Exterior Photography, GlassMacIsaac Health Building / SHL - Interior Photography, Wood, GlassMacIsaac Health Building / SHL - Interior Photography, Wood, GlassMacIsaac Health Building / SHL - More Images+ 8

Curated by Nina Vuga

Educational Architecture, University, Sustainability
Vancouver, Canada
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MacIsaac Health Building / SHL - Exterior Photography, Glass
© Ema Peter

Text description provided by the architects. The University of British Columbia (UBC) in Vancouver, Canada, ranks among the world's best universities. The new MacIsaac Health Building at the university's Point Grey campus entrance is designed to reflect UBC's reputation as a world-class institution for higher education, as well as its promise to support inclusivity, sustainability, and student well-being.

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Schmidt Hammer Lassen Architects
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Materials

WoodGlass

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureHigher EducationUniversitySustainabilityCanada

Materials and Tags

WoodGlassProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureHigher EducationUniversitySustainabilityCanada
Cite: "MacIsaac Health Building / SHL" 19 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1186815/macisaac-health-building-shl> ISSN 0719-8884

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© Ema Peter

MacIsaac 医疗健康大楼 / SHL

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