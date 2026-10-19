MacIsaac Health Building / SHL

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Vancouver, Canada
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Architects: Schmidt Hammer Lassen Architects
- Area: 25000 m²
- Year: 2026
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Photographs:Ema Peter
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- Category: Educational Architecture, University, Sustainability
- Architecture Offices: Perkins&Will
- Landscape Architecture: Hapa Collaborative
- Engineering & Consulting > Other: RJC Engineers, Stantec, Smith+Andersen, InterCAD
- City: Vancouver
- Country: Canada
Text description provided by the architects. The University of British Columbia (UBC) in Vancouver, Canada, ranks among the world's best universities. The new MacIsaac Health Building at the university's Point Grey campus entrance is designed to reflect UBC's reputation as a world-class institution for higher education, as well as its promise to support inclusivity, sustainability, and student well-being.