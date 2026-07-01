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  5. One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen

One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen

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One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen - Exterior Photography, FacadeOne Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen - Interior Photography, Wood, Lighting, Glass, ChairOne Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen - Image 4 of 23One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen - Interior PhotographyOne Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen - More Images+ 18

  • Curated by Susanna Moreira
Research Center, Offices, Sustainability
Boston, United States
  • Studio Gang Lead Designer And Founding Partner: Jeanne Gang
  • Studio Gang Design Principal And Partner: Wes Walker
  • Studio Gang Design Director: Bryan Scheib
  • Studio Gang Senior Project Leader: Wei-Ju Lai
  • Studio Gang Team: Eric Zuckerman, Art Terry, Anu Leinonen, Aaron Mark, Sasha Pfeiffer, Yongwoo Park, Shunfan Zheng
  • Lab Planner: Arrowstreet, Arrowstreet with Dan Winny
  • Henning Larsen Partner In Charge And Design Director: Daniel Baumann
  • Henning Larsen Principal: Sara Rubenstein
  • Henning Larsen Project Manager: Veronica Varela
  • Henning Larsen Lead Designer: Sebastian Hofmeister
  • Henning Larsen Team: Miguel Sanchez Enkerlin, Deirdre Plaus, Howard Taikitsadaporn, Ava Amirahmadi, Bomin Park, Alberto Montesinos.
  • Area One Milestone West: 245,000 sf, 7 stories lab/office (109’) + 2 storied mechanical (139’)
  • Area One Milestone East: 265,000 sf, 9 stories lab/office (139’) + 2 storied mechanical (169’)
  • Soils: Craul Land Scientists, Craul Land Scientists
  • Mep/Fp Consultant: BR+A Consulting Engineers Inc., B2Q Associates
  • Materials Consultant: Materially Better, Materially Better
  • Façade Design Consultant: Front Façade
  • Access Consultants: Lerch Bates
  • Fitness Center Design Consultant: UX Architecture Studio
  • Door Hardware Consultant: Campbell McCabe
  • Code Consultant: Code Red Consultants
  • Parking Consultant: Walker Consultants
  • Architectural Specifications: Emily Borland Specifications
  • Restaurant Consultant: RealFood Hospitality, Strategy & Design
  • Building Envelope: WSP Consulting
  • Commissioning: Environmental Health & Engineering
  • Signage & Wayfinding: omloop design
  • Contractor: Turner Construction Company, Janey Construction Management, J&J Contractors
  • General Contractor : Turner Construction Company
  • Structural Engineer: McNamara Salvia
  • Building Enclosure Engineer: FRONT
  • Mep/Fp Engineers: BR+A Consulting Engineers Inc., B2Q Associates
  • Sustainability: Arup
  • Building Sustainability Consultant: Arrowstreet
  • Civil Engineers: Nitsch Engineering
  • Lighting Consutlant: Horton Lees Brogden Lighting Design
  • Fire Life Safety: Code Red Consultants
  • Building Science: RDH
  • Waterproofing: RDH
  • Microclimate: RDH Building Science Inc.
  • City: Boston
  • Country: United States
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One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen - Exterior Photography, Facade
© Jason O'Rear

Text description provided by the architects. Featuring distinct designs from each firm, One Milestone completes the first phase of Tishman Speyer and the Harvard Allston Land Company's Enterprise Research Campus (ERC), a new mixed-use development in Allston.

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Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResearch centerEducational ArchitectureOfficesSustainabilityUnited States

Materials and Tags

GlassSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResearch centerEducational ArchitectureOfficesSustainabilityUnited States
Cite: "One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen" 01 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1042866/one-milestone-life-science-campus-studio-gang-plus-henning-larsen> ISSN 0719-8884

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