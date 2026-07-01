One Milestone Life Science Campus / Studio Gang + Henning Larsen

•
Boston, United States
-
Architects: Henning Larsen, Studio Gang
- Area: 510 ft²
- Year: 2026
-
Photographs:Jason O'Rear
-
Manufacturers: Duravit, Schneider Electric, ACCENTRA, ACCENTRA, AGC Interpane, Amuneal, Architectural Stone Services, Arrow Lock & Door Hardware, Beauce Atlas, Benjamin Moore, Carlisle Construction Materials, Carlisle Construction Materials, Chicago Faucets, Cornell, Coronet, Curries Company, Cyrell AMP Inc, D.S. Specialties, DMF, Dorma, +45
-
Architect of Record: Arrowstreet, UX Architecture Studio
-
Structural Engineer: McNamara Salvia, Ryan Biggs, Clark Davis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
More SpecsLess Specs
- Category: Research Center, Offices, Sustainability
- Studio Gang Lead Designer And Founding Partner: Jeanne Gang
- Studio Gang Design Principal And Partner: Wes Walker
- Studio Gang Design Director: Bryan Scheib
- Studio Gang Senior Project Leader: Wei-Ju Lai
- Studio Gang Team: Eric Zuckerman, Art Terry, Anu Leinonen, Aaron Mark, Sasha Pfeiffer, Yongwoo Park, Shunfan Zheng
- Lab Planner: Arrowstreet, Arrowstreet with Dan Winny
- Henning Larsen Partner In Charge And Design Director: Daniel Baumann
- Henning Larsen Principal: Sara Rubenstein
- Henning Larsen Project Manager: Veronica Varela
- Henning Larsen Lead Designer: Sebastian Hofmeister
- Henning Larsen Team: Miguel Sanchez Enkerlin, Deirdre Plaus, Howard Taikitsadaporn, Ava Amirahmadi, Bomin Park, Alberto Montesinos.
- Area One Milestone West: 245,000 sf, 7 stories lab/office (109’) + 2 storied mechanical (139’)
- Area One Milestone East: 265,000 sf, 9 stories lab/office (139’) + 2 storied mechanical (169’)
- Soils: Craul Land Scientists, Craul Land Scientists
- Mep/Fp Consultant: BR+A Consulting Engineers Inc., B2Q Associates
- Materials Consultant: Materially Better, Materially Better
- Façade Design Consultant: Front Façade
- Access Consultants: Lerch Bates
- Fitness Center Design Consultant: UX Architecture Studio
- Door Hardware Consultant: Campbell McCabe
- Code Consultant: Code Red Consultants
- Parking Consultant: Walker Consultants
- Architectural Specifications: Emily Borland Specifications
- Restaurant Consultant: RealFood Hospitality, Strategy & Design
- Building Envelope: WSP Consulting
- Commissioning: Environmental Health & Engineering
- Signage & Wayfinding: omloop design
- Contractor: Turner Construction Company, Janey Construction Management, J&J Contractors
- General Contractor : Turner Construction Company
- Structural Engineer: McNamara Salvia
- Building Enclosure Engineer: FRONT
- Mep/Fp Engineers: BR+A Consulting Engineers Inc., B2Q Associates
- Sustainability: Arup
- Building Sustainability Consultant: Arrowstreet
- Civil Engineers: Nitsch Engineering
- Lighting Consutlant: Horton Lees Brogden Lighting Design
- Fire Life Safety: Code Red Consultants
- Building Science: RDH
- Waterproofing: RDH
- Microclimate: RDH Building Science Inc.
- City: Boston
- Country: United States
Text description provided by the architects. Featuring distinct designs from each firm, One Milestone completes the first phase of Tishman Speyer and the Harvard Allston Land Company's Enterprise Research Campus (ERC), a new mixed-use development in Allston.