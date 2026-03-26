  Health Sciences Faculty – University of La Réunion / TT Architecture

Health Sciences Faculty – University of La Réunion / TT Architecture

  • Curated by Hadir Al Koshta
Research Center, University
Saint-Paul, Réunion
  • Architects: TT Architecture
  • Area Area of this architecture project Area:  6770
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2023
  Photographs:
    Photographs:Loris Gazut
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Fibres, Krugell, ONDULIT
  • Lead Architects: Pascal Marcé, Éric Hugel
  • Lead Team: TT Architecture
  • Engineering & Consulting > Quantity Surveying: CiEA
  • Engineering & Consulting > Structural: A3 Structures
  • Engineering & Consulting > Civil: ALTER Ingénierie
  • Engineering & Consulting > Other: INSET Sud
  • Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: IMAGEEN
  • Project Management: KEOPS Engineering
  • Landscape Architecture: Sébastien Clément
  • Collaborators: Université de La Réunion, SODIAC, DIDES, Bureau Veritas, LACQ Geotec, GTOI, La Mare Espaces Verts, Adequat OI, Bioclimatik, Sunzil, Millet Travaux Océan Indien, S2R, EIMR Cordier, ALTIS / SECAB, Cegelec, EPSC, Tunzini, Athena, Les Constructeurs Réunionnais, Offital, Triaxe
  • City: Saint-Paul
  • Country: Réunion
Health Sciences Faculty – University of La Réunion / TT Architecture - Image 6 of 39
© Loris Gazut

Text description provided by the architects. The Health Sciences Training and Research Unit in Saint-Pierre (Université de La Réunion) is conceived as an inhabited park. Built volumes and landscaped areas engage in dialogue with the broader campus, reflecting the synergies of academic life.

TT Architecture
Materials

WoodConcrete

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResearch centerEducational ArchitectureHigher EducationUniversityRéunion

Materials and Tags

WoodConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResearch centerEducational ArchitectureHigher EducationUniversityRéunion
Cite: "Health Sciences Faculty – University of La Réunion / TT Architecture" 26 Mar 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1039961/health-sciences-faculty-university-of-la-reunion> ISSN 0719-8884

