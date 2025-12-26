Submit a Project Advertise Architonic
  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Mixed Use Architecture, Offices
Beijing, China
  • Design Team: Architectural Design: Zhang Wei, Wu Xuan, Tang Fengqi, Lü Liangfang, Liu Yangyu, Li Yujing, Zhang Lei, Lin Guankun, Gao Wenqian, Suo Lingtao, Sun Pengfei; Technical Design: (Structure) Zhu Yunfei, Ren Guangyong, Han Guang, Zhang Ganggang, Ren Yuntao, Ma Fengkai, Liang Zhiqiang, Li Jun, Liu Chengxin, Wang Zhichao, Li Renqing, Li Yuxuan, Nie Cong; (Equipment) Zhang Bin, Cui Junfang, Li Xianjian, Liu Yuankun, Wang Yang, Zheng Fengchao, Li Shuai, Li Cun, Zhang Xiaofeng, Liu Shulin, Qin Hong, Wang Xiaowen, Liu Xiangyang, Zhang Chenyang, Li Jian, Yu Miao, Feng Longsheng; (Curtain Wall) Xia Fenghui, Liu Qianlong, Chen Changqing, Dai Bentao, Zou Qiaoshan, Hu Jiayuan, Li Yuenong, Wang Xiuwei; (Energy-saving Green Building/BIM) Suo Lingtao, Chi Chen, Sun Guoshuai; (Intelligent Design - Headquarters Office Area Customization) Qian Jun, Cao Jun; Landscape Design: Wu Xianfeng, Guo Yu, Jia Weiguo, Sun Qi, Luo Ying, Dai Mengjie, Wei Yue
  • Interior Designer (Headquarters Office Area Customization): Zhang Sanqiao, Qiao Min, Song Changyu, Huang Cong
  • Turnkey Design Project Management: Zhang Lingfeng, Chen Lin
  • Green Building Consulting: CECEP Green Building Environmental Technology Co., Ltd.
  • Intelligent Design: CECEP Green Building Environmental Technology Co., Ltd., Huaxin Consulting Engineering & Design Institute Co., Ltd.
  • Interior Design: Hangzhou Xingyi Interior Architecture Design Co., Ltd., Shenzhen Architecture Decoration (Group) Co., Ltd., Longbang Construction Co., Ltd.
  • Lighting Design: Shanghai Bifu Lighting Design Engineering Co., Ltd.
  • Logo Design: Nanjing Hanqingtang Design Co., Ltd.
  • Clients: CECEP Shouzuo (Beijing) Construction Co., Ltd.
  • City: Beijing
  • Country: China
CECEP·Shouzuo Beijing / gad - Image 2 of 20
© Architectural Translator

Text description provided by the architects. Located along Beijing's South Fifth Ring Road, the project aims to create a high-quality integrated real estate development with both industry benchmark significance and practical utility. The design integrates advanced technology from a forward-thinking perspective, accurately achieving its core goals through the organic integration of functional modules and diversified innovation in formal design. In terms of spatial layout, the project innovatively juxtaposes urban offices with talent apartments, exploring the functional and resource linkage and sharing between public use and community living to build a high-quality integrated community that combines "work-life-leisure."

Cite: "CECEP·Shouzuo Beijing / gad" 26 Dec 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1037347/cecep-star-shouzuo-beijing-gad> ISSN 0719-8884

