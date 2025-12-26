CECEP·Shouzuo Beijing / gad

-
Architects: gad
- Area: 263955 m²
- Year: 2024
- City: Beijing
- Country: China
Text description provided by the architects. Located along Beijing's South Fifth Ring Road, the project aims to create a high-quality integrated real estate development with both industry benchmark significance and practical utility. The design integrates advanced technology from a forward-thinking perspective, accurately achieving its core goals through the organic integration of functional modules and diversified innovation in formal design. In terms of spatial layout, the project innovatively juxtaposes urban offices with talent apartments, exploring the functional and resource linkage and sharing between public use and community living to build a high-quality integrated community that combines "work-life-leisure."