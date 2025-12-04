42UP School Extension / AR Studio d'Architectures

•
Paris, France
-
Architects: AR Studio d'Architectures
- Area: 9025 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Florent MICHEL_©11h45
-
-
- Category: Educational Architecture, Extension
- Architects: Adrien RAOUL, Mélodie BRUILLON
- Facade: VP & Green
- CSSI: CSD & Associés
- Acoustic: Néo DB
- City: Paris
- Country: France
Text description provided by the architects. 42UP: A Vertical Campus in Paris Redefining Educational Architecture. In the heart of Paris's 17th arrondissement, AR Studio d'Architectures has completed 42UP, a radical extension of École 42 that doubles its capacity while minimizing its footprint. The project transforms 3,600 m² into a 9,025 m² vertical campus, accommodating 1,400 workstations in an institution operating 24/7, without teachers, without courses, and completely free.