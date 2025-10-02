Submit a Project Advertise Architonic
World
© All rights reserved. ArchDaily, part of DAAily platforms AG 2008-2025 ISSN 0719-8884 All images are © each office/photographer mentioned.
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Restaurants & Bars
  4. Indonesia
  5. Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture)

Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture)

Save

Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture) - Interior PhotographyShelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture) - Interior Photography, Living Room, WoodShelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture) - Image 4 of 35Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture) - Image 5 of 35Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture) - More Images+ 30

  • Curated by Miwa Negoro
Restaurants & Bars, Community
Jakarta, Indonesia
  • Architects: Dadi Prasojo, Indra Zhafrandary Kusuma, Veidika Dasta Fabian P,Arya Adidharma Firmansyah Sulistiyo, Daniel Susanto, Jeanne Chatrine Karim
  • City: Jakarta
  • Country: Indonesia
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture) - Exterior Photography, Garden
© Mario Wibowo

Text description provided by the architects. Shelters on Slope (SS) Garden is a project consisting of four shelters strategically situated atop a sunken, layered garden in the bustling heart of Jakarta's business district. These shelters are enveloped by a sloped green roof garden that accommodates a variety of commercial activities.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
RAD+ar (Research Artistic Design + architecture)
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureRestaurants & BarsPublic ArchitectureCommunityIndonesia
Cite: "Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture)" 02 Oct 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1034651/shelters-on-slope-ss-garden-rad-plus-ar-research-artistic-design-plus-architecture> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest ChandeliersCheck the latest ChandeliersCheck the latest Chandeliers

Check the latest Chandeliers

Check the latest Dining Table AccessoriesCheck the latest Dining Table AccessoriesCheck the latest Dining Table Accessories

Check the latest Dining Table Accessories

Top #Tags