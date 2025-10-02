Shelters on Slope (SS) Garden / RAD+ar (Research Artistic Design + architecture)

•
Jakarta, Indonesia
-
Architects: RAD+ar (Research Artistic Design + architecture)
- Area: 3000 m²
- Year: 2024
-
Photographs:Mario Wibowo
-
Lead Architects: Partogi Pandiangan, Antonius Richard
- Category: Restaurants & Bars, Community
- Architects: Dadi Prasojo, Indra Zhafrandary Kusuma, Veidika Dasta Fabian P,Arya Adidharma Firmansyah Sulistiyo, Daniel Susanto, Jeanne Chatrine Karim
- City: Jakarta
- Country: Indonesia
Text description provided by the architects. Shelters on Slope (SS) Garden is a project consisting of four shelters strategically situated atop a sunken, layered garden in the bustling heart of Jakarta's business district. These shelters are enveloped by a sloped green roof garden that accommodates a variety of commercial activities.