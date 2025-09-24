Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD

-
Architects: UAD
- Area: 201929 m²
- Year: 2024
Photographs:Qiang Zhao, Qingshan Wu
- Category: Hospital
- Clients: Tonglu County Urban Development Operation Co., Ltd.
- Engineering: Southeast Space Frame Group
- City: Hangzhou
- Country: China
Text description provided by the architects. Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch is situated in the High-speed Rail Future City of Tonglu County. It is adjacent to the Tonglu Station of the Hangzhou-Huangshan High-Speed Railway, with the painting "Dwelling in the Fuchun Mountains" in Tonglu County as the backdrop. The hospital, featuring an all-steel structure, is designed as a comprehensive Grade-A tertiary hospital certified as a Three-star Green Building. The project covers an area of 70,000 m2. The total construction area is about 202,000 m2, with 139,000 m2 above ground and 63,000 m2 underground, and a total number of 1,100 beds.