Submit a Project Advertise Architonic
World
© All rights reserved. ArchDaily, part of DAAily platforms AG 2008-2025 ISSN 0719-8884 All images are © each office/photographer mentioned.
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Hospital
  4. China
  5. Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD

Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD

Save

Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD - Exterior PhotographyHangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD - Image 2 of 27Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD - Image 3 of 27Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD - Image 4 of 27Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD - More Images+ 22

  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Hospital
Hangzhou, China
  • Architects: UAD
  • Area Area of this architecture project Area:  201929
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Qiang Zhao, Qingshan Wu
  • Architectural Designers: Chen Jian, Li Bing, Shen Jihuang, Qiao Hongbo, Ying Qian, Xu Fang, Xu Yisheng, Mu Ge, Chen Junfeng, Jiang Zheyuan, Huang Kaiyue, Yan Xuejiao, Zu Wu, Zhang Yangqian
  • Category: Hospital
  • Structural Designers: Sheng Jiepan, Yin Xiong, Wang Caiquan, Zhu Danyang, Zhang Chen
  • Plumbing Designers: Wang Bo, Zheng Xuemei, Jin Yibei，Fan Yonghuan
  • Electrical Designers: Mao Tian, Zheng Jian, Zheng Jianzhou, Zhang Weikang, Xu Jianqi
  • Hvac Designers: Zhang Minmin, Wu Yixue, He Meiling, Chen Daiwei, Hu Yiqi, Li Hao Jun
  • Intelligent Designers: Ma Jian, Zhang Wubo, Chen Jia, Ni Gaojun, Wang Fei
  • Curtain Wall Designers: Jiang Hao, Huang Li, Zhou Zhimin, Yu Xing, Huang Peijun
  • Interior Designers: Sun Haifeng, Zheng Wenjie, Ye Xiaodi, Mao Wenjiang, Chen Zhengli，Bi Xiangao, Zhang Jianfen
  • Landscape Designers: Gao Fei, Xu Weidong, Li Weiqiang, Yu Ting, Ye Xingxing, Lin Zhihao
  • Lighting Designers: Wang Xiaodong, Liu Yihan, Feng Baile, Wu Xuhui
  • Geotechnical Designers: Chen Yun, Yang Qinfeng, Zhao Zhiyuan, Hu Genxing，Fang Lize
  • Clients: Tonglu County Urban Development Operation Co., Ltd.
  • Engineering: Southeast Space Frame Group
  • City: Hangzhou
  • Country: China
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD - Exterior Photography
© Qiang Zhao

Text description provided by the architects. Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch is situated in the High-speed Rail Future City of Tonglu County. It is adjacent to the Tonglu Station of the Hangzhou-Huangshan High-Speed Railway, with the painting "Dwelling in the Fuchun Mountains" in Tonglu County as the backdrop. The hospital, featuring an all-steel structure, is designed as a comprehensive Grade-A tertiary hospital certified as a Three-star Green Building. The project covers an area of 70,000 m2. The total construction area is about 202,000 m2, with 139,000 m2 above ground and 63,000 m2 underground, and a total number of 1,100 beds.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
UAD
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHealthcare ArchitectureHealthcarehospitalChina
Cite: "Hangzhou First People's Hospital Tonglu Branch / UAD" 24 Sep 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1033498/hangzhou-first-peoples-hospital-tonglu-branch-uad> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© Qiang Zhao

杭州市第一人民医院桐庐医院 / UAD浙大设计

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest Wall Coverings / WallpapersCheck the latest Wall Coverings / WallpapersCheck the latest Wall Coverings / Wallpapers

Check the latest Wall Coverings / Wallpapers

Check the latest Bathroom TapsCheck the latest Bathroom TapsCheck the latest Bathroom Taps

Check the latest Bathroom Taps

Top #Tags