HANGSUK· TRICHANG LABRANG Boutique hotel / Kong_architects

Architect Kong_architects

Address NO.5 Lugu lane, Lasa, China

Architect in charge Quan Gan

Design Team Le feng,Peijun Di

Area 2300.0 m2

Project Year 2018

Photograph Le Feng, big bird, Uchin

TRICHANG se refiere a TRICHANG, el Buda viviente, LABRANG se refiere a la mansión, TRICHANG LABRANG significa mansión del Buda viviente de TRICHANG. La mansión está ubicada en el quinto callejón de Lugu, distrito de Chengguan, Lasa, está a unos 280 metros del templo Jokhang. Casa tibetana tradicional que las personas que van al templo Jokhang desde la calle principal de Jiangsu no pueden perderse cuando pasan por los estrechos callejones del sentido de la historia.

A pesar de que la mansión se enumeran en los edificios históricos de conservación, pero inevitablemente tenido muchos cambios históricos-experi mentado como la mansión de la vida de Buda, la nacionalización, resi-dencia público, un hotel tibetano. Por lo tanto su estructura arquitectónica, marco espacial y la función ha sido cambiado en el grado distinto. Ahora que el propietario actual tiene la propiedad, el departamento gubernamental de la conservación de reliquias culturales y el equipo de diseño de la arquitectura juntos hacer un esfuerzo para obtener el punto de equilibrio entre la protección y el uso a través de encuesta y evaluación razonable, reorganización espacial y la implantación de la nueva función.

Save this picture! See through the main gate © Le feng

Durante el proceso de reconocimiento y reconocimiento en la fase preliminar, gradualmente se reveló el prototipo espacial de la mansión típica de los nobles tibetanos (el Buda Viviente) junto con el antiguo pero hábil sistema tectónico a partir del cual se construye el prototipo. Y es el tesoro original del TANGANG LABRANG. Directriz de control urbano efectivo del área cercana al Templo Jokhang, pero su núcleo tectónico se ha modificado a la moderna estructura compuesta de acero y concreto, también el espacio interior está definido por una rejilla modular.

La misión clave es abstraer y presentar el prototipo del espacio y la estructura tectónica a partir de la situación de desorden, y combinarlo con la nueva función.

Las cuadrículas de columnas de dos áreas no se alinean estrictamente (hay una desviación angular de aproximadamente 5 grados), y la parte de la unión tiene un tratamiento de asentamiento según donde deducimos que las dos partes están construidas en un período diferente. Pero el intervalo no puede Sea muy largo debido a la misma estructura tectónica, aparte del material diferente y la experiencia del espacio exterior.

Save this picture! Corridor along the courtyard © Le feng

2. The internal part is 2*2 meters structure grid made by wood column of 0.2*0.2 meters section upon which is double layered decorated bracket and wood beam. Above these the rafters of round section which have the interval of 0.25 meter are fixed. This combination forms the internal load-bearing system. When the internal part can go without the thick walls, the inner closure and the control of patency acquires freedom which is common in the tradition Chinese wood-structure system. To our surprise, behind the thick, heavy even clumsy Tibetan walls, the same system appears again in which the open loggia interacts with sunshine and green plants, well-illuminated inner corridor surrounds the courtyard, platform of the stairway without visual obstacle,the horizontal continuous grille windows to the ground installed in the main rooms facing the courtyard, all of these elements emerge naturally.

Save this picture! Wood structrue in the building © Le feng

Coloque las ramas de diferentes diámetros que van desde 3 a 5 centímetros sobre las vigas redondas de madera, mezcle el suelo local hasta el grosor de 30 centímetros, pula la superficie, después de estos procedimientos, se hace el piso y el techo. De diferentes alturas están conectadas por escalones de piedra, formando juntos el soporte sólido sobre el que se desnudan las actividades humanas.

Basándonos en este sistema tectónico, para hacer que el cambio de espacio se coordine con la alternancia de funciones, establecemos la nueva recepción del hotel, el área de la cafetería, el espacio de exposición, el restaurante y el bar que rodea el centro del patio, haciendo que todo el espacio de funciones se conecte e interactúe directamente con El patio.

Save this picture! Guest room facing the light yard © big bird

Save this picture! Waiting bar beside the courtyard © Le feng

Prevemos que el TRICHANG LABRANG después de la renovación será conocido por más personas por su distintivo encanto espacial y estructural oculto por su forma y símbolo únicos, de pie bajo la nube blanca pura y el cielo de cristal de Lasa, siempre que sea posible.