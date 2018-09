111 "Magical Towns" That You Must Visit in Mexico

Save this picture! Tulúm / Quintana Roo. Image via Pueblos Mágicos de México

+ 83

In 2001, the Mexican Secretary of Tourism (SECTUR) created an initiative called "Pueblo Mágico/Magical Town." This program seeks to highlight towns around the country that offer a unique and "magical experience – by reason of their natural beauty, cultural richness, traditions, folklore, historical relevance, cuisine, arts & crafts, and hospitality."

You can find SECTUR's "Magical Town" definition here.

A town that through time and before modernity, was conserved, valued and defended for its historical, cultural and natural heritage; and manifests in it various expressions through its tangible and intangible heritage. A "Magical Town" is a locality that has unique, symbolic attributes, authentic stories, transcendent facts, daily life, which means a great opportunity for tourism, taking into account the motivations and needs of travelers.

"Magical Towns" are required to have a population of 20,000 inhabitants and must be located no more than 200 kilometers from a tourist destination. The criteria of incorporation and permanence can be found in the SECTUR Guide here. Continue reading for the complete list of Magical Towns by state.

Baja California

Loreto

Save this picture! Loreto / Baja California. Image via Pueblos Mágicos de México

Tecate

Save this picture! Tecate / Baja California. Image via Pueblos Mágicos de México

Todos los Santos

Chihuahua

Arteaga

Batopilas

Save this picture! Batopilas / Chihuahua. Image via Pueblos Mágicos de México

Casas Grandes

Save this picture! Casas Grandes / Chihuahua. Image via Pueblos Mágicos de México

Creel

Save this picture! Creel / Chihuahua. Image via Pueblos Mágicos de México

Cuatro Ciénagas

Coahuila

Viesca

Save this picture! Viesca / Coahuila. Image via Pueblos Mágicos de México

Candela

Guerrero

Parras

Durango

Mapimi

Save this picture! Mapimi / Durango. Image via Pueblos Mágicos de México

Nuevo León

Linares

Save this picture! Linares / Nuevo León. Image via Pueblos Mágicos de México

Santiago

Sinaloa

Cosalá

El Rosario

Save this picture! El Rosario / Sinaloa. Image via Pueblos Mágicos de México

Mocorito

El Fuerte

Save this picture! El Fuerte / Sinaloa. Image via Pueblos Mágicos de México

Sonora

Magdalena de Kino

Álamos

Save this picture! Álamos / Sonora. Image via Pueblos Mágicos de México

Tamaulipas

Mier

Tula

Save this picture! Tamaulipas / Tula. Image via Pueblos Mágicos de México

Aguascalientes

Calvillo

Save this picture! Calvillo / Aguascalientes. Image via Pueblos Mágicos de México

San José de Gracia

Real de Asientos

Save this picture! Real de Asientos / Aguascalientes. Image via Pueblos Mágicos de México

Colima

Comala

Save this picture! Comala / Colima. Image via Pueblos Mágicos de México

Estado de México

Valle de Bravo

Save this picture! Valle de Bravo / Estado de México. Image via Pueblos Mágicos de México

Aculco

Save this picture! Aculco / Estado de México. Image via Pueblos Mágicos de México

El Oro

San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides

Save this picture! Teotihuacán / Estado de México. Image via Pueblos Mágicos de México

Villa del Carbón

Save this picture! Villa del Carbón / Estado de México. Image via Pueblos Mágicos de México

Tepotzotlán

Save this picture! Tepotzotlán / Estado de México. Image via Pueblos Mágicos de México

Ixtapan de la Sal

Metepec

Malinalco

Save this picture! Malinalco / Estado de México. Image via Pueblos Mágicos de México

Guanajuato

Mineral de Pozos

Save this picture! Mineral de Pozos / Guanajuato. Image via Pueblos Mágicos de México

Jalpa de Cánovas

Save this picture! Jalpa de Cánovas / Guanajuato. Image via Pueblos Mágicos de México

Yuriria

Save this picture! Yuriria / Guanajuato. Image via Pueblos Mágicos de México

Salvatierra

Save this picture! Salvatierra / Guanajuato. Image via Pueblos Mágicos de México

Dolores Hidalgo

Save this picture! Dolores Hidalgo / Guanajuato. Image via Pueblos Mágicos de México

Guerrero

Taxco

Save this picture! Taxco / Guerrero. Image via Pueblos Mágicos de México

Hidalgo

Real del Monte

Save this picture! Real del Monte / Hidalgo. Image via Pueblos Mágicos de México

Mineral del Chico

Huichapan

Save this picture! Huichapan / Hidalgo. Image via Pueblos Mágicos de México

Tecozautla

Huasca de Ocampo

Save this picture! Huasca de Campo / Hidalgo. Image via Pueblos Mágicos de México

Jalisco

Tequila

Save this picture! Tequila / Jalisco. Image via Pueblos Mágicos de México

San Sebastián del Oeste

Save this picture! San Sebastián del Oeste / Jalisco. Image via Pueblos Mágicos de México

Talpa de Allende

Save this picture! Tapalpa / Jalisco. Image via Pueblos Mágicos de México

Lagos de Moreno

Mazamitla

Save this picture! Mazamitla / Jalisco. Image via Pueblos Mágicos de México

Mascota

Save this picture! Mascota / Jalisco. Image via Pueblos Mágicos de México

Tapalpa

Save this picture! Talpa de Allende / Jalisco. Image via Pueblos Mágicos de México

Michoacán

Pátzcuaro

Save this picture! Pátzcuaro / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Angangueo

Save this picture! Angangueo / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Cuitzeo

Save this picture! Cuitzeo / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Santa Clara del Cobre

Save this picture! Santa Clara del Cobre / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Tacámbaro

Save this picture! Tacámbaro / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Jiquilpan

Tzintzuntzan

Save this picture! Tzintzuntzan / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Tlalpujahua

Save this picture! Tlalpujahua / Michoacán. Image via Pueblos Mágicos de México

Morelos

Tlacayapan

Save this picture! Tlacayapan Morelos. Image via Pueblos Mágicos de México

Tepoztlán

Save this picture! Tepoztlán / Morelos. Image via Pueblos Mágicos de México

Nayarit

Jala

Save this picture! Jala / Nayarit. Image via Pueblos Mágicos de México

Sayulita

Save this picture! Sayulita / Nayarit. Image via Pueblos Mágicos de México

Querétaro

Tequisquiapan

Save this picture! Tequisquiapan / Querétaro. Image via Pueblos Mágicos de México

Cadereyta

Save this picture! Cadereyta / Querétaro. Image via Pueblos Mágicos de México

Jalpan de Serra

Save this picture! Jalpan de Serra / Querétaro. Image via Pueblos Mágicos de México

San Joaquín

Save this picture! San Joaquín / Querétaro. Image via Pueblos Mágicos de México

Bernal

San Luis Potosí

Xilitla

Save this picture! Xilitla / San Luis Potosí. Image via Pueblos Mágicos de México

Real de Catorce

Save this picture! Real de Catorce / San Luis Potosí. Image via Pueblos Mágicos de México

Tlaxcala

Tlaxco

Save this picture! Tlaxco / Tlaxcala. Image via Pueblos Mágicos de México

Huamantla

Save this picture! Huamantla / Tlaxcala. Image via Pueblos Mágicos de México

Zacatecas

Jerez

Save this picture! Jeréz / Zacatecas. Image via Pueblos Mágicos de México

Nochistlán

Save this picture! Nochistlán / Zacatecas. Image via Pueblos Mágicos de México

Pinos

Save this picture! Pinos / Zacatecas. Image via Pueblos Mágicos de México

Teúl

Save this picture! Teúl / Zacatecas. Image via Pueblos Mágicos de México

Sombrerete

Save this picture! Sombrerete / Zacatecas. Image via Pueblos Mágicos de México

Campeche

Palizada

Save this picture! Palizada / Campeche . Image via Pueblos Mágicos de México

Chiapas

San Cristóbal de las Casas

Save this picture! San Cristóbal / Chiapas. Image via Pueblos Mágicos de México

Chiapa de Corzo

Save this picture! Chiapas de Orozco / Chiapas. Image via Pueblos Mágicos de México

Comitán

Palenque

Save this picture! Palenque / Chiapas. Image via Pueblos Mágicos de México

Oaxaca

Capulálpam

Save this picture! Capulálpam / Oaxaca. Image via Pueblos Mágicos de México

Huautla de Jiménez

San Pablo Villa de Mitla

Save this picture! San Pablo Villa de Mitla / Oaxaca. Image via Pueblos Mágicos de México

San Pedro y San Pablo Teposcolula

Save this picture! San Pedro y San Pablo / Oaxaca. Image via Pueblos Mágicos de México

Mazunte

Save this picture! Mazunte / Oaxaca . Image via Pueblos Mágicos de México

Puebla

Cuetzalan

Save this picture! Cuetzalan / Puebla. Image via Pueblos Mágicos de México

Atlixco

Save this picture! Bacalar / Quintana Roo. Image via Pueblos Mágicos de México

Chignahuapan

Huachinango

Pahuatlán

Tlatlauquitepec

Xicotepec

Zacatlán de las Manzanas

Cholula

Save this picture! Cholula / Puebla. Image via Pueblos Mágicos de México

Tabasco

Tapijulapa

Save this picture! Tapilulapa / Tabasco. Image via Pueblos Mágicos de México

Quintana Roo

Isla Mujeres

Save this picture! Isla Mujeres / Quintana Roo. Image via Pueblos Mágicos de México

Tulúm

Save this picture! Tulúm / Quintana Roo. Image via Pueblos Mágicos de México

Bacalar

Save this picture! Atlixco / Puebla. Image via Pueblos Mágicos de México

Veracruz

Orizaba

Xico

Save this picture! Xico / Veracruz. Image via Pueblos Mágicos de México

Coscomatepec

Save this picture! Coscomatepec / Veracruz. Image via Pueblos Mágicos de México

Papantla

Save this picture! Papantla / Veracruz. Image via Pueblos Mágicos de México

Zozocolco

Save this picture! Zozocolco / Veracruz . Image via Pueblos Mágicos de México

Coatepec

Yucatán

Izamal

Save this picture! Izamal / Yucatán. Image via Pueblos Mágicos de México

Valladolid