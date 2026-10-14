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Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB

Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB - Image 2 of 43Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB - Image 3 of 43Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB - Interior Photography, WoodWilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB - Image 5 of 43Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB - More Images+ 38

Curated by Nina Vuga

Educational Architecture, Elementary & Middle School
Wilnsdorf, Germany
  • Architects: BUERO BB
  • Area Area of this architecture project Area:  4600
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Sebastian Schels
  • Lead Architects: Julie Scheffler, Jakob Bickel, Prof. Michael Bertsch
  • Lead Team: Dr. Mirko Immendörfer
  • Design Team: Franziska Kroll, Mirijam Schleßmann, Toni Maier, Daniel Mesch, Vera Wetteskind, Christian Raich, Lukas Gross, Francesca Depfenhart, Paula Halder, Julius Baierl, Sina Knobel, Andreea Nimigean, Toni Maier, Luis Reissing, : Mark Bauer Sandoval
  • Architecture Offices: Architektur Immendörfer
  • Engineering & Consulting > Structural: Engelsmann Peters GmbH
  • Engineering & Consulting > Mep: G-TEC Ingenieure GmbH
  • Project Management: Thorsten Wagener
  • Landscape Architecture: Klaus Saur, Doris Herrmann
  • Engineering & Consulting > Other: Pirmin Jung, Julian Henschel
  • Engineering & Consulting > Acoustic: Graner + Partner Ingenieure
  • City: Wilnsdorf
  • Country: Germany
More SpecsLess Specs
Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB - Exterior Photography, Wood
© Sebastian Schels

Text description provided by the architects. Set into a wooded slope in western Germany, Wilnsdorf Primary School combines timber, regional precast concrete, and concrete recycled from a demolished local viaduct into a compact building for learning.

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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureSchoolsElementary & Middle schoolGermany
Cite: "Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB" 14 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1186599/wilnsdorf-primary-school-and-sports-hall-buero-bb> ISSN 0719-8884

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© Sebastian Schels

Wilnsdorf 小学与体育馆 / BUERO BB

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