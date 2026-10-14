Wilnsdorf Primary School and Sports Hall / BUERO BB

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Architects: BUERO BB
- Area: 4600 m²
- Year: 2026
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Photographs:Sebastian Schels
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Lead Architects: Julie Scheffler, Jakob Bickel, Prof. Michael Bertsch
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- Lead Team: Dr. Mirko Immendörfer
- Design Team: Franziska Kroll, Mirijam Schleßmann, Toni Maier, Daniel Mesch, Vera Wetteskind, Christian Raich, Lukas Gross, Francesca Depfenhart, Paula Halder, Julius Baierl, Sina Knobel, Andreea Nimigean, Toni Maier, Luis Reissing, : Mark Bauer Sandoval
- Architecture Offices: Architektur Immendörfer
- Engineering & Consulting > Structural: Engelsmann Peters GmbH
- Engineering & Consulting > Mep: G-TEC Ingenieure GmbH
- Project Management: Thorsten Wagener
- Landscape Architecture: Klaus Saur, Doris Herrmann
- Engineering & Consulting > Other: Pirmin Jung, Julian Henschel
- Engineering & Consulting > Acoustic: Graner + Partner Ingenieure
- City: Wilnsdorf
- Country: Germany
Text description provided by the architects. Set into a wooded slope in western Germany, Wilnsdorf Primary School combines timber, regional precast concrete, and concrete recycled from a demolished local viaduct into a compact building for learning.