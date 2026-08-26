Ultra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism

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Guangdong, China
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Architects: NODE Achitecture & Urbanism
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Photographs:Chao Zhang
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Lead Architects: Doreen Heng Liu
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- Category: Infrastructure
- Renovation Of Public Restroom At Route 1 Bus Terminal Client: Guangzhou Yuexiu District Urban Management and Comprehensive Law Enforcement Bureau
- Renovation Of Public Restroom At Route 1 Bus Terminal Design Team: Huang Jiebin, Huang Zanning, Huang Guoliang
- Renovation Of Public Restroom At Route 1 Bus Terminal Construction Drawing Design: Guangzhou Huangpu Architectural Design Institute Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Design Development & Construction Drawing Design: Beijing Institute of Architectural Design (Shenzhen) Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Interior Design: Beijing Institute of Architectural Design (Shenzhen) Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Lighting Design: Shenzhen Langsheng Lighting Design Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Schematic Design: Huang Zanning, Yang Chengzhuo, Huang Jiebin
- The Yantian Reservoir Management Building Developer: Shenzhen Pumped Storage Power Generation Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Construction: Shenzhen Jinxinhua Construction Group Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Supervision: Shenzhen Huajian Engineering Project Management Co., Ltd.
- The Yantian Reservoir Management Building Decision Support: Planning Bureau of Yantian District, Shenzhen
- The Pump Station In Guangming Science City Joint Design: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. (Lead Consultant) + NODE Architecture & Urbanism
- The Pump Station In Guangming Science City Design Development & Construction Drawing Design: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.
- The Pump Station In Guangming Science City Schematic Design: Huang Zanning, Huang Guoliang, Huang Jiebin
- The Pump Station In Guangming Science City Developer: Shenzhen Guangming Science City Development & Investment Co., Ltd.
- The Pump Station In Guangming Science City Construction: Shenzhen Guanghuiyuan Hydraulic Construction Engineering Co., Ltd.
- The Pump Station In Guangming Science City Supervision: Shenzhen Daxing Engineering Management Co., Ltd.
- The Pump Station In Guangming Science City Quality Supervision Authority: Construction Quality and Safety Supervision Station of Guangming District, Shenzhen
- The Pump Station In Guangming Science City Decision Support: Water Affairs Bureau of Guangming District, Shenzhen
- City: Guangdong
- Country: China
Renovation of Public Restroom at Route 1 Bus Terminal, Guangzhou - Located in Dongshankou, a historic district of Guangzhou, the renovation reinterprets an ordinary public restroom as an open urban interface. The design responds to the neighborhood's Lingnan architectural character, red-brick heritage, and everyday street life, while addressing the original building's poor accessibility, limited capacity, insufficient storage, and fragmented surrounding public space. The existing two-story brick-concrete structure was retained and reorganized rather than replaced.