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Ultra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism

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Ultra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism - Exterior Photography, Facade, Door, BalconyUltra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism - Interior PhotographyUltra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism - Exterior Photography, Garden, BalconyUltra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism - Image 5 of 46Ultra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism - More Images+ 41

Curated by 韩爽 - HAN Shuang

Infrastructure
Guangdong, China
  • Category: Infrastructure
  • Renovation Of Public Restroom At Route 1 Bus Terminal Client: Guangzhou Yuexiu District Urban Management and Comprehensive Law Enforcement Bureau
  • Renovation Of Public Restroom At Route 1 Bus Terminal Design Team: Huang Jiebin, Huang Zanning, Huang Guoliang
  • Renovation Of Public Restroom At Route 1 Bus Terminal Construction Drawing Design: Guangzhou Huangpu Architectural Design Institute Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Design Development & Construction Drawing Design: Beijing Institute of Architectural Design (Shenzhen) Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Interior Design: Beijing Institute of Architectural Design (Shenzhen) Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Lighting Design: Shenzhen Langsheng Lighting Design Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Schematic Design: Huang Zanning, Yang Chengzhuo, Huang Jiebin
  • The Yantian Reservoir Management Building Developer: Shenzhen Pumped Storage Power Generation Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Construction: Shenzhen Jinxinhua Construction Group Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Supervision: Shenzhen Huajian Engineering Project Management Co., Ltd.
  • The Yantian Reservoir Management Building Decision Support: Planning Bureau of Yantian District, Shenzhen
  • The Pump Station In Guangming Science City Joint Design: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. (Lead Consultant) + NODE Architecture & Urbanism
  • The Pump Station In Guangming Science City Design Development & Construction Drawing Design: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.
  • The Pump Station In Guangming Science City Schematic Design: Huang Zanning, Huang Guoliang, Huang Jiebin
  • The Pump Station In Guangming Science City Developer: Shenzhen Guangming Science City Development & Investment Co., Ltd.
  • The Pump Station In Guangming Science City Construction: Shenzhen Guanghuiyuan Hydraulic Construction Engineering Co., Ltd.
  • The Pump Station In Guangming Science City Supervision: Shenzhen Daxing Engineering Management Co., Ltd.
  • The Pump Station In Guangming Science City Quality Supervision Authority: Construction Quality and Safety Supervision Station of Guangming District, Shenzhen
  • The Pump Station In Guangming Science City Decision Support: Water Affairs Bureau of Guangming District, Shenzhen
  • City: Guangdong
  • Country: China
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Ultra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism - Exterior Photography, Facade, Door, Balcony
Courtesy of NODE Architecture & Urbanism

Renovation of Public Restroom at Route 1 Bus Terminal, Guangzhou - Located in Dongshankou, a historic district of Guangzhou, the renovation reinterprets an ordinary public restroom as an open urban interface. The design responds to the neighborhood's Lingnan architectural character, red-brick heritage, and everyday street life, while addressing the original building's poor accessibility, limited capacity, insufficient storage, and fragmented surrounding public space. The existing two-story brick-concrete structure was retained and reorganized rather than replaced.

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NODE Achitecture & Urbanism
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Cite: "Ultra-small Infrastructure Buildings / NODE Achitecture & Urbanism" 26 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1183901/ultra-small-infrastructure-buildings-node-achitecture-and-urbanism> ISSN 0719-8884

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Courtesy of NODE Architecture & Urbanism

超小型基础设施 / 南沙原创建筑设计工作室

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