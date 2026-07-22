Urban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV

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Architects: MVRDV
- Area: 4120 m²
- Year: 2026
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Photographs:Wen Studio, Urban Revivo
More SpecsLess Specs
- Category: Retail
- Founding Partner In Charge: Jacob van Rijs
- Project Director: Aser Giménez Ortega
- Design Team: n Deceuninck, Thiago Maso, Egle Jacinaviciute, Amanda Galiana Ortega, Samuel Delgado, Gabriel Perucchi, Nicolas Odriozola, Sofia Gkegka, Maja Stankowska, Hyunjin Park, Esteban Ruiz, Matilde Rasella, Carmen Xu, Esther Qian, Jiameng Li, Kevin Zhao, Monica di Salvo, Turker Naci Saylan, Chantal Besteman, Daria Rosh, Emilia Benarroch, Robert Busko, Ciprian Buzdugan
- Business Development: Hannah Yan
- City: Beijing
- Country: China
Text description provided by the architects. MVRDV-designed Urban Revivo flagship store in Beijing blends local architecture with global aspirations.