  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Retail
  4. China
  5. Urban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV

Urban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV

Save

Urban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV - Exterior PhotographyUrban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV - Interior PhotographyUrban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV - Interior Photography, ClosetUrban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV - Interior PhotographyUrban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV - More Images+ 42

Curated by Nina Vuga

Retail
Beijing, China
  • Architects: MVRDV
  • Area Area of this architecture project Area:  4120
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Wen Studio, Urban Revivo
  • Category: Retail
  • Founding Partner In Charge: Jacob van Rijs
  • Project Director: Aser Giménez Ortega
  • Design Team: n Deceuninck, Thiago Maso, Egle Jacinaviciute, Amanda Galiana Ortega, Samuel Delgado, Gabriel Perucchi, Nicolas Odriozola, Sofia Gkegka, Maja Stankowska, Hyunjin Park, Esteban Ruiz, Matilde Rasella, Carmen Xu, Esther Qian, Jiameng Li, Kevin Zhao, Monica di Salvo, Turker Naci Saylan, Chantal Besteman, Daria Rosh, Emilia Benarroch, Robert Busko, Ciprian Buzdugan
  • Business Development: Hannah Yan
  • City: Beijing
  • Country: China
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Urban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV - Exterior Photography
© Wen Studio

Text description provided by the architects. MVRDV-designed Urban Revivo flagship store in Beijing blends local architecture with global aspirations.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
MVRDV
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCommercial ArchitectureRetailChina
Cite: "Urban Revivo Sanlitun Flagship Store / MVRDV" 22 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1181284/urban-revivo-sanlitun-flagship-store-mvrdv> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© Wen Studio

Urban Revivo 三里屯旗舰店 / MVRDV

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags