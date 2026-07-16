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Westlake 66 Mixed Use Complex / KPF

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Westlake 66 Mixed Use Complex / KPF - Exterior PhotographyWestlake 66 Mixed Use Complex / KPF - Exterior Photography, GlassWestlake 66 Mixed Use Complex / KPF - Exterior Photography, CityscapeWestlake 66 Mixed Use Complex / KPF - Exterior Photography, CityscapeWestlake 66 Mixed Use Complex / KPF - More Images+ 24

Curated by Susanna Moreira

Mixed Use Architecture, Public Architecture
Hangzhou, China
  • Design Principal: Jeffrey Kenoff FAIA
  • Managing Principals: Peter Gross AIA, Andrew Cleary AIA
  • Managing Director: Yee Tak Lau AIA
  • Global Director Of Design Technology: Luc Wilson
  • Senior Designer: Minho Jeon AIA
  • Senior Designer (Urban Cell Wall): Wenxin Chen AIA
  • Senior Designers (Competition): Katsunori Shigemi AIA, Rodney Bell AIA
  • Senior Technical Designers: Eric Engdahl AIA, Ronald Wong
  • Project Team: Frankie Au, Edwin Baruch, Elie Boutros, Yijie Hu, Tait Kaplan, Jim Lau, Dan Li, Jingwen Li, Fei Mui, Alana Tam, Milo Wan, Weining Zhong
  • City: Hangzhou
  • Country: China
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Westlake 66 Mixed Use Complex / KPF - Exterior Photography
© StudioSZ Photo / Justin Szeremeta

Text description provided by the architects. Westlake 66 is a new model for urban connectivity, landscape-driven design and computationally informed architecture, reinvigorating a deteriorated neighborhood and establishing a new civic heart in one of China's most dynamic cities.

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Cite: "Westlake 66 Mixed Use Complex / KPF" 16 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1148690/westlake-66-kpf> ISSN 0719-8884

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© StudioSZ Photo / Justin Szeremeta

恒隆广场综合体 / KPF

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