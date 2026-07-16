Westlake 66 Mixed Use Complex / KPF

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Hangzhou, China
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Architects: KPF
- Area: 2093000 ft²
- Year: 2026
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Photographs:StudioSZ Photo / Justin Szeremeta, Blackstation
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- Category: Mixed Use Architecture, Public Architecture
- Design Principal: Jeffrey Kenoff FAIA
- Managing Principals: Peter Gross AIA, Andrew Cleary AIA
- Managing Director: Yee Tak Lau AIA
- Global Director Of Design Technology: Luc Wilson
- Senior Designer: Minho Jeon AIA
- Senior Designer (Urban Cell Wall): Wenxin Chen AIA
- Senior Designers (Competition): Katsunori Shigemi AIA, Rodney Bell AIA
- Senior Technical Designers: Eric Engdahl AIA, Ronald Wong
- Project Team: Frankie Au, Edwin Baruch, Elie Boutros, Yijie Hu, Tait Kaplan, Jim Lau, Dan Li, Jingwen Li, Fei Mui, Alana Tam, Milo Wan, Weining Zhong
- City: Hangzhou
- Country: China
Text description provided by the architects. Westlake 66 is a new model for urban connectivity, landscape-driven design and computationally informed architecture, reinvigorating a deteriorated neighborhood and establishing a new civic heart in one of China's most dynamic cities.