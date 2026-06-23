Aquatic Gallery / INI Design Studio

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Ahmedabad, India
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Architects: INI Design Studio
- Area: 150000 ft²
- Year: 2021
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Photographs:Vinay Panjwani
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Manufacturers: Advance Cooling, Armstrong, Asian Paints, C&S Electric, Carrier, Carter Pillar, Christie Digital, Curtainwall Design Consulting, HMX, Jindal Steel, Kajaria ceramics, Pidilite, Q-Lite, Saint Gobain Glass, TATA Steel, Voltemp, Xylem
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Lead Architects: Jayesh Hariyani, Adi Mistri, Rakhi Rupani, Saumil Mevada
More SpecsLess Specs
- Category: Public Architecture
- Design Team: Bhargav A Bhavsar, Viresha Hariyani
- Technical Team: Parth Joshi, Nirav Shah
- Engineering & Consulting > Mep: INI Infrastructure & Engineering
- General Contractor: Shaporji Pallonji and Company Pvt. Ltd.
- Engineering & Consulting > Other: Marinescape Limited, Façade Engineering Services, Integrated Flow tech Pvt Ltd, Lemon Design Pvt. Ltd., T2 Technology Consulting Pvt. Ltd.
- Interior Design: INI Design Studio
- Landscape Architecture: INI Design Studio
- Engineering & Consulting > Structural: Ducon Consultant Pvt. Ltd.
- City: Ahmedabad
- Country: India
Text description provided by the architects. India's largest and first planned inland public aquarium transforms science education into an immersive civic experience within Ahmedabad's 200-acre Science City campus. Conceived as a fifth-generation science and edutainment facility, it bridges the gap between formal science education and public engagement. Welcoming over one million visitors annually, the project transforms learning into an immersive experience while making environmental awareness accessible to diverse communities through subsidized school visits and free access programs for rural children.