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Renovation of BIT International Education Communication Center / YUARCHITECTS

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Curated by 韩爽 - HAN Shuang

Other Facilities, Renovation
Beijing, China
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Renovation of BIT International Education Communication Center / YUARCHITECTS - Exterior Photography, Cityscape
© Yumeng Zhu

Text description provided by the architects. Completed in 1999, the Beijing Institute of Technology International Education Communication Center is a high-rise complex integrating accommodation, conference, and dining functions for international students and visiting scholars. It also served as an important gateway for the university's international exchange activities at the time.

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YUARCHITECTS
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureOther facilitiesRefurbishmentRenovationChina
Cite: "Renovation of BIT International Education Communication Center / YUARCHITECTS" 17 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1041668/renovation-of-bit-international-education-communication-center-yuarchitects> ISSN 0719-8884

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© Bizheng Luo

北京理工大学国际教育交流中心改造 / 聿建筑

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