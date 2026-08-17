Renovation of BIT International Education Communication Center / YUARCHITECTS

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Beijing, China
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Architects: YUARCHITECTS
- Area: 23500 m²
- Year: 2025
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Photographs:Bizheng Luo, Yumeng Zhu
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Manufacturers: Beijing Heping Aluminium, DongSheng Stone, Tianjin SouthGlass
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Lead Architects: Dao Yu
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More SpecsLess Specs
- Category: Other Facilities, Renovation
- Design Team: Liu Peiyi, Huang Xiongshen, Diao Jiamin, Liu Yichuan, Chen Zhuangjin, Ma Xiangzhi, Liu Juanjie
- Site Architect: Huang Xiongshen
- Client: Beijing Institute of Technology (BIT)
- Developer: Beijing Institute of Technology Science Park Technology Co., Ltd.
- Curtain Wall Consultant: Beijing Xinyixi Engineering Technical Consulting Co., Ltd.
- Supervision: Beijing Huaguang Engineering Management Consulting Co., Ltd.
- City: Beijing
- Country: China
Text description provided by the architects. Completed in 1999, the Beijing Institute of Technology International Education Communication Center is a high-rise complex integrating accommodation, conference, and dining functions for international students and visiting scholars. It also served as an important gateway for the university's international exchange activities at the time.