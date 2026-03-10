Hotel Palácio de Tavira / Fragmentos

•
Tavira, Portugal
-
Architects: Fragmentos
- Area: 2350 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Francisco Nogueira
-
Manufacturers: Louis Poulsen, Ferm Living, João Mendes, Santa&Cole, Almeco, Ay Illuminate, Bazar Bizar, Costa Nova, Desvio, Grau, Manufactori, Normo, Olaria António Mestre, Olaria Jeremias, Olaria Xico Tarefa, Sugo Cork Rugs by Susana Godinho, Teresa Sousa Coutinho&Balela, Vanessa Barragão, Viriato, magdala flores
-
Lead Architects: Pedro Silva Lopes, Marcus Cerdeira
- Category: Hospitality Architecture, Hotels
- Lead Team: Marcus Cerdeira, Pedro Silva Lopes
- Design Team: Marta Metello, Bruna Cardo Duarte, Patrícia Tomé, Teresa Barbosa
- Interior Design: Isabel Câmara Pereira
- Landscape Architecture: Pólen
- Project Management: Oyster PM
- General Contractor: MAE
- Engineering & Consulting > Structural: A400
- City: Tavira
- Country: Portugal
Text description provided by the architects. The Palácio de Tavira project reimagines a historic landmark through a careful balance between architectural memory and contemporary expression.