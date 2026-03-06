Caetés House / Ateliê GR

•
São Paulo, Brazil
-
Architects: Ateliê GR
- Area: 243 m²
- Year: 2024
-
Photographs:Nelson Kon
-
Manufacturers: Neorex, Permetal
-
Lead Architect: Gabriel Rodrigues Grinspum
- Category: Residential Architecture, Houses
- Project Team: Catarina Raposo, Paulo França
- Engineering & Consulting > Lighting: Ricardo Heder
- Engineering & Consulting > Structural: Franco Petrelli Maccheroni (PETRI Projetos de Fundações e Contenções)
- Engineering & Consulting > Facilities: Maria Aparecida Musilani (MULISANI Consultoria e Projetos)
- General Construction: EPS Obras (Estrutura e Acabamentos), MM fundações, Aços Caieiras, Polly concretos e pinturas
- City: São Paulo
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. Located in an urban mixed-use lot, Casa Caetés is situated on a quiet street that balances residential and commercial use. The design was created for a large family with a "tentacular" configuration—a couple and five children—whose expanded connections demand a complex and interconnected spatial structure.