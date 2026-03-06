Submit a Project Advertise
Caetés House / Ateliê GR

  • Curated by Susanna Moreira
Residential Architecture, Houses
São Paulo, Brazil
  • Architects: Ateliê GR
  • Area Area of this architecture project Area:  243
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Nelson Kon
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Neorex, Permetal
  • Lead Architect: Gabriel Rodrigues Grinspum
  • Project Team: Catarina Raposo, Paulo França
  • Engineering & Consulting > Lighting: Ricardo Heder
  • Engineering & Consulting > Structural: Franco Petrelli Maccheroni (PETRI Projetos de Fundações e Contenções)
  • Engineering & Consulting > Facilities: Maria Aparecida Musilani (MULISANI Consultoria e Projetos)
  • General Construction: EPS Obras (Estrutura e Acabamentos), MM fundações, Aços Caieiras, Polly concretos e pinturas
  • City: São Paulo
  • Country: Brazil
Caetés House / Ateliê GR - Exterior Photography, Brick
Text description provided by the architects. Located in an urban mixed-use lot, Casa Caetés is situated on a quiet street that balances residential and commercial use. The design was created for a large family with a "tentacular" configuration—a couple and five children—whose expanded connections demand a complex and interconnected spatial structure.

Ateliê GR
ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBrazil
Cite: "Caetés House / Ateliê GR" [Casa Caetés / Ateliê GR] 06 Mar 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1039326/caetes-house-atelie-gr> ISSN 0719-8884

