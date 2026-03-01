Submit a Project Advertise
World
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Houses
  4. Japan
  5. Maki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects

Maki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects

Save

Maki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects - Interior Photography, Lighting, ChairMaki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects - Interior Photography, Kitchen, Wood, Chair, BeamMaki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects - Interior Photography, Bedroom, Wood, LightingMaki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects - Interior Photography, Wood, Table, ChairMaki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects - More Images+ 15

  • Curated by Miwa Negoro
Houses, Refurbishment
Osaka, Japan
  • Architects: Coil Kazuteru Matumura Architects
  • Area Area of this architecture project Area:  160
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  DAIEI CERAMIC INDUSTRY, Daiko, Fukubi, House System, Jo-zu-works, KAKUDAI MFG. CO., LTD., Kinomonogatari Kobo, LIXIL　, Miratap, NAGOYA MOSAIC-TILE CO., LTD. , Oribe Seito Co., Sangetsu, Tachibana Shoten, WOODONE, Wataru Hatano
  • Lead Architects: Mayu Morita
  • Category: Houses, Refurbishment
  • Lead Team: Kazuteru Matumura
  • Project Management: Kyoto Karasuma Real Estate Co., Ltd. – Masae Kataoka
  • General Contractor: Nomura Komuten Co., Ltd. – Taeko Shiomi, Mamoru Sugimura, Koji Hirata, Hajime Nakahama
  • Engineering & Consulting > Other: Buena Vista, Tanaka Joinery, AVANCE, MM, Nishida Giken, Toshikazu Ariyoshi (ARIA), Yoichi Sonoda (bond tokyo)
  • Engineering & Consulting > Electrical: Kyoei Reinetsu
  • Engineering & Consulting > Mep: AVANCE
  • City: Osaka
  • Country: Japan
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Maki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects - Interior Photography, Lighting, Chair
Courtesy of Coil Kazuteru Matumura Architects

Text description provided by the architects. This project involved the renovation of a private lodging facility located in a quiet residential area of Miyakojima, Osaka. The client—who operates diversified businesses including residential development, furniture manufacturing, café management, and hospitality—sought to increase the occupancy rate of this property, which had already been operating as one of their lodging facilities, by better appealing to international travelers.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Coil Kazuteru Matumura Architects
Office

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesRefurbishmentJapan
Cite: "Maki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects" 01 Mar 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1039185/maki-no-yado-miyakojima-riverside-coil-kazuteru-matumura-architects> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags