Maki no Yado Miyakojima Riverside / Coil Kazuteru Matumura Architects

Osaka, Japan
Architects: Coil Kazuteru Matumura Architects
- Area: 160 m²
- Year: 2025
Manufacturers: DAIEI CERAMIC INDUSTRY, Daiko, Fukubi, House System, Jo-zu-works, KAKUDAI MFG. CO., LTD., Kinomonogatari Kobo, LIXIL , Miratap, NAGOYA MOSAIC-TILE CO., LTD. , Oribe Seito Co., Sangetsu, Tachibana Shoten, WOODONE, Wataru Hatano
Lead Architects: Mayu Morita
- Category: Houses, Refurbishment
- Lead Team: Kazuteru Matumura
- Project Management: Kyoto Karasuma Real Estate Co., Ltd. – Masae Kataoka
- General Contractor: Nomura Komuten Co., Ltd. – Taeko Shiomi, Mamoru Sugimura, Koji Hirata, Hajime Nakahama
- Engineering & Consulting > Other: Buena Vista, Tanaka Joinery, AVANCE, MM, Nishida Giken, Toshikazu Ariyoshi (ARIA), Yoichi Sonoda (bond tokyo)
- Engineering & Consulting > Electrical: Kyoei Reinetsu
- Engineering & Consulting > Mep: AVANCE
- City: Osaka
- Country: Japan
Text description provided by the architects. This project involved the renovation of a private lodging facility located in a quiet residential area of Miyakojima, Osaka. The client—who operates diversified businesses including residential development, furniture manufacturing, café management, and hospitality—sought to increase the occupancy rate of this property, which had already been operating as one of their lodging facilities, by better appealing to international travelers.