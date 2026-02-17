CHUNXI Marketplace and GULANG Gymnasium / Atelier Z+

-
Architects: Atelier Z+
- Area: 3500 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Min Yang
-
Lead Architect: Zhang Bin
- Project Architect: Jin Yanlin
- Project Team: Architectural Design: YANG Xinyue, YANG Shenghao, LIN Xiabin, HE Yongxian; CHUNXI Marketplace Interior Public Areas Design (2F Roof-Ceiling + Atrium Interfaces): YANG Xinyue, CHEN Ying, HE Yongxian, TAO Yi; GULANG Gymnasium Interior Design: Chen Ying, LIN Yujie
- Design Consultant: Shanghai Jiuban Architectural Design Co., Ltd./ Su Jiong, WU Qiaoyao, HUANG Feng, LI Junjie, YAN Hua, CHEN Quan (Alternative Conceptual Design Consultation of CHUNXI Marketplace); Nanjing Yanji Interior Design Co., Ltd. / TAN Kai (Interior Construction Drawings of GULANG Gymnasium)
- Design General Contractor: East China Architectural Design & Research Institute
- Design General Contractor Team: SHAO Wenxiu, ZHANG Jun; Architectural Design: XU Zhendong, JIN ChuProject Architect:nxu, ZHI Xiaowen; Structural Design: LIU Mingguo, SHEN Hao, LI Guangwei, NI Xiaowen; Drainage Design: BAN Shanxue, HU Bo, XUE Bing; HVAC Design: WO Licheng, CAI Siyu, ZHUAGN Yan; Electrical Design: HAN Fengming, HUANG Chenyun, LIAO Kang
- Urban Design: Verse Design / DAI Lie, HE Xiaojian; Atelier GOM / ZHANG Jiajing, XU Wenbin, XU Cong, WU Zijing, ZHANG Qicheng
- Low Carbon Consultant: East China Architectural Design & Research Institute
- Timber Structure Detailing Consultant: Shanghai JAZ Build Technology Co., Ltd. / CHEN Dilong, YAO Junqiang, ZHUANG Bingyan
- M&E Consultant: Shanghai Linxian Engineering Consulting Co., Ltd. / LIU Xuejun, MA Guo, CHEN Shi
- Chunxi Marketplace Exterior Design: Shenzhen Super Ordinary Space Design Co., Ltd. / WU Minwen, WANG Chuangzhe, GUAN Tianda, WU Ziwei, YU Xinting
- Floodlighting And Interior Lighting Consultant: Shanghai MEICO Lighting Design Consultant Co., Ltd. / JIN Zhu, LI Ying, ZOU Yadi, WANG Kun
- Landscape Design Consultant: Sense Lab / ZHU Wei, ZHEN Liming, WANG Zhou, WANG Kun, ZHOU Ran, SHEN Xu, ZHANG Xin, LIU Qiaoli, ZHOU Zihan, CHEN Yue, XU Xiafan, JIANG Tingting, LIN Feng
- Curtain Wall Consultant: FORCITIS Building Technology Co., Ltd. / QIN Shaokun, CHEN Jiayin, JIANG Bin
- Client: Shanghai Jia Future Real Estate Co., Ltd.
- Construction General Contractor: China Construction 2nd Engineering Bureau East China Company
- Timber Structure Construction: Shanghai Zhenyuan Timber Structure Design & Engineering Co., Ltd.
- Curtain Wall Construction: Shandong Xiongshi Construction Decoration Co., Ltd.
- Chunxi Marketplace Interior Hard Decoration Construction: Beijing Baihe Jianye Construction Engineering Co., Ltd.
- Chunxi Marketplace Interior Soft Decoration Construction: Shenzhen Super Normal Space Design Co., Ltd.
- Gulang Gymnasium Interior Hard Decoration Construction: Beijing Baihe Jianye Construction Engineering Co., Ltd.
- Gulang Gymnasium Interior Soft Decoration Construction: Shanghai Zhijian Design Consulting Co., Ltd.
- Gulang Gymnasium Installation Construction: Shanghai Yuanxing Culture & Art Co., Ltd.
- Gulang Gymnasium Prop Construction: Zhejiang Nuoyin Home Furnishings Co., Ltd.
- City: Shanghai
- Country: China
Text description provided by the architects. NEXUS is guided by the core principles of vibrancy, low carbon, and smart living. It marks the first realized "Ideal Unit" of a future community since Vanke launched its "Future City" program initiative in 2018. CHUNXI Marketplace and GULANG Gymnasium are among the first batch buildings completed in the community. As early exemplars, they're not only the container of everyday life, but also the advocate of green ecology.