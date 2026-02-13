Submit a Project Advertise
World
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Worship
  4. Brazil
  5. Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum

Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum

Save

Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum - Image 2 of 32Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum - Exterior PhotographySacred Yawanawa Village / Rosenbaum - Interior Photography, WoodSacred Yawanawa Village / Rosenbaum - Interior Photography, WoodSacred Yawanawa Village / Rosenbaum - More Images+ 27

  • Curated by Susanna Moreira
Worship, Cultural Architecture, Educational Architecture
Tarauacá, Brazil
  • Architects: Rosenbaum
  • Area Area of this architecture project Area:  358
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Leonardo Finotti
  • Creation And General Direction: Marcelo Rosenbaum
  • Project Team: Adriana Benguela, Damany Santos, Paschoal Ribeiro, Pedro Retz
  • Interns: Marcela Harrop, Guilherme Pace
  • Communication: Fabiana Zanin, Mirella Santana
  • Wooden Structure: Ita Engenharia em Madeira
  • Engineering: ITA Engenharia - Thales Noor, Thalles Carneiro
  • Foundation Design: Maurício Farias
  • Local Engineer: Irlan Moura
  • Foundations: Stec do brasileng
  • Coordination: Cacique Nixiwaka Biraci Brasil Yawanawa
  • Support: Hydronorth
  • Construction: Construtora Yawanawa- Shinu Yawanawa (Universidade dos Saberes Ancestrais); José Leandro de Souza (Universidade dos Saberes Ancestrais); Abraão Silva Moreira (Casa Modelo)
  • City: Tarauacá
  • Country: Brazil
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum - Image 16 of 32
© Leonardo Finotti

Text description provided by the architects. The project of the Sacred Village Yawanawá is not just a built ensemble; it is the materialization of a deep dialogue lasting 14 years between Marcelo Rosenbaum and Chief Nixiwaka Biraci Brasil.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Rosenbaum
Office

Material

Wood

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsReligious ArchitectureWorshipCultural ArchitectureEducational ArchitectureBrazil

Materials and Tags

WoodProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsReligious ArchitectureWorshipCultural ArchitectureEducational ArchitectureBrazil
Cite: "Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum" [Aldeia Sagrada Yawanawa / Rosenbaum] 13 Feb 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1038480/sacred-yawanawa-village-rosenbaum> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags