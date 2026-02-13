Sacred Yawanawa Village / Rosenbaum

•
Tarauacá, Brazil
-
Architects: Rosenbaum
- Area: 358 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Leonardo Finotti
- Category: Worship, Cultural Architecture, Educational Architecture
- Creation And General Direction: Marcelo Rosenbaum
- Project Team: Adriana Benguela, Damany Santos, Paschoal Ribeiro, Pedro Retz
- Interns: Marcela Harrop, Guilherme Pace
- Communication: Fabiana Zanin, Mirella Santana
- Wooden Structure: Ita Engenharia em Madeira
- Engineering: ITA Engenharia - Thales Noor, Thalles Carneiro
- Foundation Design: Maurício Farias
- Local Engineer: Irlan Moura
- Foundations: Stec do brasileng
- Coordination: Cacique Nixiwaka Biraci Brasil Yawanawa
- Support: Hydronorth
- Construction: Construtora Yawanawa- Shinu Yawanawa (Universidade dos Saberes Ancestrais); José Leandro de Souza (Universidade dos Saberes Ancestrais); Abraão Silva Moreira (Casa Modelo)
- City: Tarauacá
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. The project of the Sacred Village Yawanawá is not just a built ensemble; it is the materialization of a deep dialogue lasting 14 years between Marcelo Rosenbaum and Chief Nixiwaka Biraci Brasil.