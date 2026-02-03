Komorebi Family Home / ConForm

•
Dulwich, United Kingdom
-
Architects: ConForm Architects
- Area: 215 m²
- Year: 2025
-
Photographs:James Retief
-
Manufacturers: B&B Italia, Another Country, Anour, Architile, Bois Rois, British Standard Cupboards, Buster + Punch, CASE, Deltalight, Frama, Frederica, Frederica, HAY, Joseph giles, Limetec, Lusso Stone, Maxlight, Novy, Pinch, Reeve Wood, +4
-
-
-
More SpecsLess Specs
- Category: Houses, Renovation
- Principal Designer: Simply CDM
- Stylist: Studio Farbrother
- City: Dulwich
- Country: United Kingdom
Text description provided by the architects. London-based architecture and interiors practice ConForm has transformed a typical terraced house in Dulwich, South London into a layered light-filled family home.