Mankind Studios / Studio Kota

Mixed Use Architecture, Commercial Architecture
Bandung, Indonesia
  • Architects: Studio Kota
  • Area Area of this architecture project Area:  637
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Ferrian Rinaldi, Arte Haus
  • Lead Architects: Erick Kristanto
Text description provided by the architects. Mankind Studios is a compact mixed-use building located in a dense urban neighborhood in Bandung, Indonesia. The project occupies a narrow site within a lively hangout district shaped by the city's strong youth culture and creative economy. Bandung's high altitude and mountainous surroundings provide a cooler climate than most Indonesian cities, a condition that directly informs the building's spatial and environmental strategies.

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsMixed Use ArchitectureCommercial ArchitectureIndonesia
