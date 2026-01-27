Mankind Studios / Studio Kota

-
Architects: Studio Kota
- Area: 637 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Ferrian Rinaldi, Arte Haus
-
Lead Architects: Erick Kristanto
- Category: Mixed Use Architecture, Commercial Architecture
- Design Team: Gilbert Aldo, Hauzan Irsyad, Jeremy Hanson, Tessalonika Halim, Satrio Firdaus
- Interior Design: Flowers in May
- City: Bandung
- Country: Indonesia
Text description provided by the architects. Mankind Studios is a compact mixed-use building located in a dense urban neighborhood in Bandung, Indonesia. The project occupies a narrow site within a lively hangout district shaped by the city's strong youth culture and creative economy. Bandung's high altitude and mountainous surroundings provide a cooler climate than most Indonesian cities, a condition that directly informs the building's spatial and environmental strategies.