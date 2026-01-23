Submit a Project Advertise Architonic
World
  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Schools
  4. Albania
  5. Angela Merkel School / Commonsense Studio

Angela Merkel School / Commonsense Studio

Save

Angela Merkel School / Commonsense Studio - Exterior Photography, Aerial View Photography, CityscapeAngela Merkel School / Commonsense Studio - Exterior Photography, Facade, ConcreteAngela Merkel School / Commonsense Studio - Interior PhotographyAngela Merkel School / Commonsense Studio - Interior Photography, Living RoomAngela Merkel School / Commonsense Studio - More Images+ 32

  • Curated by Hadir Al Koshta
Schools, Sustainability
Kamëz, Albania
  • Design Team: Fiona Mali, Premton Braha, Odet Zaimi, Niki Cane, Liljana Hasani
  • Main Design Contractor: Antony Humeniuk (Project Director)
  • Mechanical, Plumbing, Fire: Mario Fishta, Ditmir Bardulla
  • Design Contractor: Fichtner GmbH
  • Design Project Manager: Ulrich Jadelhauser
  • Plumbing: Fishta Electric
  • City: Kamëz
  • Country: Albania
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Angela Merkel School / Commonsense Studio - Exterior Photography, Aerial View Photography, Cityscape
© Besart Cani
Save this picture!
Angela Merkel School / Commonsense Studio - Exterior Photography
© Besart Cani
Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Commonsense Studio
Office

Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureSchoolsSustainabilityAlbania

Materials and Tags

GlassSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureSchoolsSustainabilityAlbania
Cite: "Angela Merkel School / Commonsense Studio" 23 Jan 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1037969/angela-merkel-school-commonsense-studio> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream
In alliance with Architonic
Check the latest DesksCheck the latest DesksCheck the latest Desks

Check the latest Desks

Check the latest Desk AccessoriesCheck the latest Desk AccessoriesCheck the latest Desk Accessories

Check the latest Desk Accessories

Top #Tags