Shaanxi Culture and Art Museum (1st Phase) / TJAD Atelier L+

  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Theaters & Performance, Museums & Exhibit
Xi'An, China
  • Architects: TJAD Atelier L+
  • Area Area of this architecture project Area:  90440
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Schran Image
  • Lead Architect: Li Linxue
  • Architectural Design: Li Linxue, Zhou Kaifeng, Liu Yang, Jiang Yongqian, Ye Xincheng, Shan Yunxiang, Wang Yanwen, Jiao Yan, Guo Ganli, Ni Run'er, Li Lan, Dong Zhihui, Wu Yumei, Zhang Qi
  • Project Leaders: Li Linxue, Zhou Kaifeng
  • Project Managers: Zhou Kaifeng, Shen Weiyu
  • Structural Design: Yu Zhongjun, Wang Jianfeng, Pan Hua, Wang Zhengcheng, Yin Tengzong, Su Chenxiao
  • Plumbing Desig: Qin Liwei, Yin Leping
  • Hvac Design: Wang Xixing, Hua Li, Yang Tianyi
  • Electrical Design: Huang Shengyou, Zhang Shen, Zhang Wenjie, Xu Junwei
  • On Site Construction Design: Li Yang
  • Stage Visual Design: George Sipin
  • Performance Director: Zhou Liya, Han Zhen
  • Interior Design Partner: Shenzhen Jishang Construction Group Co., Ltd.
  • Facade Design: Huana Engineering Consulting (Beijing) Co., Ltd. & Tianhe Lianchuang Design Co., Ltd.
  • Green Building Design: Xi'an Muniu Energy Technology Service Co., Ltd.
  • Landscape Design: Shanghai Beidouxing Landscape Design Engineering Co., Ltd.
  • Floodlight Design: Beijing Dongfang Huamai Architectural Design Consulting Co., Ltd.
  • Acoustic Design: Acoustic and Theatre Specialized Design Institute of East China Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.
  • Stage Machinery Design: Beijing Beitershengdi Technology Development Co., Ltd.
  • Stage Art And Performance Design: Shaanxi Shenscai Performance Art Co., Ltd.
  • Design Consultants: Qu Peiqing, Zhang Chaowen, Qu Peiqing Studio China Northwest Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.
  • Clients: Shaanxi Cultural Industry (Xixian New Area) Investment Co., Ltd.
  • Engineering: Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd.
  • City: Xi'An
  • Country: China
  • Did you collaborate on this project?
Text description provided by the architects. The Shaanxi Culture and Art Museum project is located in Xi'an's Xixian New Area, east of the West Third Ring Road and west of the Epang Palace ruins. The planned site area is 94,000 square meters, with a total construction area of 135,000 square meters. The project primarily includes a performing arts theater, a Silk Road Art Museum, and comprehensive cultural facilities.

TJAD Atelier L+
