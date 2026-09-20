Kingdee Tower / HENN

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Architects: HENN
- Area: 98800 m²
- Year: 2025
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Photographs:Fangfang Tian
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Lead Architects: Martin Henn
More SpecsLess Specs
- Category: Offices
- Partner In Charge: Hans Funk
- Project Directors: Yuchen Wang, Sha Liao
- Design Team: Giovanni Betti, Denise Gellinger, Thomas Grabner, Yuanhao Li, Janine Parvis, Georg Pichler, Yaxi Yang, Wanyi Zhang
- Competition Team: Thomas Grabner, Nora Graw, Klaus Ransmayr
- Local Planning Partner: Shenzhen Capol International & Associates
- Interior Design: Gensler
- Façade Consultants: PAG Façade Systems
- Landscape Consultants: ACLA
- Lighting Consultants: RDI
- General Contractor: CSCEC
- Façade Contractor: China Fangda Group
- Client: Kingdee International Software Group Company Limited
- City: Shenzhen
- Country: China
Text description provided by the architects. The Cloud Tower completes the existing Kingdee software park in Shenzhen's Nanshan neighborhood, which is an emerging tech district. Located on the edge of a green strip, the 211-meter-high tower provides space for offices, conferences and a restaurant for Kingdee, a leading provider of enterprise management cloudservices globally.