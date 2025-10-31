Submit a Project Advertise Architonic
  5. Piracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos

Piracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos

Piracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos - Interior Photography, Wood, BeamPiracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos - Interior Photography, WoodPiracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos - Interior Photography, Wood, CountertopPiracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos - Image 5 of 41Piracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos - More Images+ 36

  • Curated by Susanna Moreira
Residential Architecture, Houses
Piracaia, Brazil
  • Project Team: Ana Perez, Bruno Mota, Rafael Ribeiro, Rodrigo de Oliveira
  • Architects In Charge: Luís Tavares, Marinho Velloso
  • Engineering & Consulting > Civil: Artesania Engenharia + Alain Briatte
  • Engineering & Consulting > Structural: Guilherme Stamato - Stamade Estruturas
  • Engineering & Consulting > Facilities: jarreta projetos
  • City: Piracaia
  • Country: Brazil
Piracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos - Exterior Photography, Wood
© Pedro Kok

Text description provided by the architects. Proposal for a modular construction system of residences made of rammed earth and wood, with premises to be reproducible and accommodating three different sizes: 50, 100, and 125m2.

About this office
Arquipélago Arquitetos
Wood

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBrazil

Cite: "Piracaia Eco-Village / Arquipélago Arquitetos" [Ecovila Piracaia / Arquipélago Arquitetos] 31 Oct 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1035416/piracaia-eco-village-arquipelago-arquitetos> ISSN 0719-8884

