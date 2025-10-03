Belalu Dome Villa / Pablo Luna Studio

-
Architects: Pablo Luna Studio
- Area: 80 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Mo Arpi
-
Lead Architects: Pablo Luna Studio
More SpecsLess Specs
- Category: Hospitality Architecture
- Interior Design: Sylvia Fairman
- Structural Engineer: Dewa Aditya
- Architecture Team: Eka Wiradana, Adhy Guna, Gabriela Donoso, Giorgia Wolman, Theodorus Alvin
- City: Ubud
- Country: Indonesia
Text description provided by the architects. Part of Belalu Bali Boutique & Spa Experience, Dome Villa is one of the buildings within a unique holistic retreat created for eco-conscious people who seek sustainability without compromising luxury and comfort.