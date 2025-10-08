Garden No. 2 – Limburg / Camarim Arquitectos

-
Architects: Camarim Arquitectos
- Area: 327 m²
- Year: 2024
-
Photographs:Tim Van de Velde
-
Lead Architects: Vasco Matias Correia, Patrícia Ferreira de Sousa
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture
- Design Team: Vasco Matias Correia, Patrícia Ferreira de Sousa, Monica Dogliani, Inês Silva, Joana Vieira
- City: Genk
- Country: Belgium
Text description provided by the architects. A house with a large garden and, in the background, a small cabin. Our clients asked us to redesign the cabin and add a swimming pool – a summer area in the garden.