World
  Garden No. 2 – Limburg / Camarim Arquitectos

Garden No. 2 – Limburg / Camarim Arquitectos

Garden No. 2 – Limburg / Camarim Arquitectos - Exterior Photography, Garden

  • Curated by Susanna Moreira
Residential Architecture
Genk, Belgium
  • Architects: Camarim Arquitectos
  • Area Area of this architecture project Area:  327
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Tim Van de Velde
  • Lead Architects: Vasco Matias Correia, Patrícia Ferreira de Sousa
Garden No. 2 – Limburg / Camarim Arquitectos - Exterior Photography, Garden
© Tim Van de Velde

Text description provided by the architects. A house with a large garden and, in the background, a small cabin. Our clients asked us to redesign the cabin and add a swimming pool – a summer area in the garden.

Project gallery

About this office
Camarim Arquitectos
Office

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureBelgium
