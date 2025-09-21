360 N Green Office Building / Gensler

•
Chicago, United States
Architects: Gensler
- Area: 500000 ft²
- Year: 2024
Photographs:Kendall McCaugherty
Manufacturers: Daltile, Jockimo, Stone Source, Woodwright Flooring
- Category: Offices, Commercial Architecture
- Design Team: Brett Taylor, Jim Prendergast, Lori Mukoyama, Eleftheria Riga-Derrico, Scott Kadlec, Maria Tasada, Michele Mercer, Evan Morris, Irene Urmeneta, Jing Wang, Tian Ouyang, Jeff Espiritu, Maria Ding, Rohaja Saaba
- Interior Design: Gensler and Sterling Bay Design Studio
- Engineering & Consulting > Other: RWDI, USA Fire Protection, Jensen Hughes, Walker Consultants, WT Group, Morrison Architectural Planning Strategies, LLC
- Engineering & Consulting > Acoustic: Shiner+Associates, Inc.
- Engineering & Consulting > Structural: Magnusson Klemencic
- Engineering & Consulting > Civil: Terra Engineering, LTD
- Engineering & Consulting > Electrical: Gurtz Electric Co.
- Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: NOVA Sustainability
- Engineering & Consulting > Lighting: LightHive
- Engineering & Consulting > Mechanical: Buro Happold, F.E. Moran, ESD/Stantec
- City: Chicago
- Country: United States