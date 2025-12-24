The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS

•
Shen Zhen Shi, China
-
Architects: MENG YAN | URBANUS
- Area: 6109 m²
- Year: 2022
-
Photographs:TAL, Right Angle Image
-
-
-
More SpecsLess Specs
- Category: Gallery, Renovation
- Principle Architect: Meng Yan
- Project Architect: Rao Enchen
- Technical Director: Yao Xiaowei
- Project Manager: Zhang Yingyuan, Zhang Jiajia (Architecture) Wei Zhijiao, Zhang Xuejuan (Landscape)
- Team: Jiang Qingzhou, Chen Shuangyuan, Li Yaozong, Liu Yu, Chen Hui, Liu Kan (Architecture) | Li Guanda, Wang Ziyu, Yin Shuyu (Landscape) | Zhou Yu (Internship)
- Concept Design: Travis Bunt, Jessica Cheung, Bernat Riera, Zhong Haohong, Matt Eshleman, Hu Runze, Mark Leong, Jason Wong, Francis Yuen
- Previous Research: Jessica Cheung, Wendy Wu, Xu Yijing
- Site Area: 6,899㎡
- Project Period: 2013-2022
- Client: Shenzhen OCT Properties Co., Ltd.
- Facade: PAG Façade Systems Co., Ltd
- Logo Design: HuangYang Design
- City: Shen Zhen Shi
- Country: China