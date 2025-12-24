Submit a Project Advertise Architonic
  5. The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS

The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS

The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - Interior PhotographyThe Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - Interior Photography, StairsThe Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - Interior Photography, ConcreteThe Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - Interior Photography, Windows, FacadeThe Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - More Images+ 32

  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Gallery, Renovation
Shen Zhen Shi, China
  • Category: Gallery, Renovation
  • Principle Architect: Meng Yan
  • Project Architect: Rao Enchen
  • Technical Director: Yao Xiaowei
  • Project Manager: Zhang Yingyuan, Zhang Jiajia (Architecture) Wei Zhijiao, Zhang Xuejuan (Landscape)
  • Team: Jiang Qingzhou, Chen Shuangyuan, Li Yaozong, Liu Yu, Chen Hui, Liu Kan (Architecture) | Li Guanda, Wang Ziyu, Yin Shuyu (Landscape) | Zhou Yu (Internship)
  • Concept Design: Travis Bunt, Jessica Cheung, Bernat Riera, Zhong Haohong, Matt Eshleman, Hu Runze, Mark Leong, Jason Wong, Francis Yuen
  • Previous Research: Jessica Cheung, Wendy Wu, Xu Yijing
  • Site Area: 6,899㎡
  • Project Period: 2013-2022
  • Client: Shenzhen OCT Properties Co., Ltd.
  • Logo Design: HuangYang Design
  • City: Shen Zhen Shi
  • Country: China
The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - Exterior Photography, Facade
© TAL
The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS - Interior Photography, Windows, Facade
© TAL
MENG YAN | URBANUS
Concrete

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitGalleryRefurbishmentRenovationChina

ConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitGalleryRefurbishmentRenovationChina
Cite: "The Opened “White Box” Art Museum, OCAT-B10 / MENG YAN | URBANUS" 24 Dec 2025. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1004207/ocat-b10-urbanus> ISSN 0719-8884

