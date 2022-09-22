HARMAY at Xi’an / NIHILII STUDIO

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Design Team : Mengjie Li, Jiayao Wang, Yiheng Lu, Yang Yang

Client : Harmay

Equipment : Shanghai Hooyi Group

City : Xi'an

Country : China

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项目落成于古城西安，一个具有着厚重的历史印记的城市。设计围绕着这所城市最为鲜明的城市符号“城墙”就此展开。古与今的对话是此次设计的核心，提取‘箭楼’、‘角楼’、“宇墙”等传统古建筑制式为引导，结合具有工业造型感的金属陈列货架，将空间打造成具有話梅品牌独特审美的新零售场景，以空间诠释话梅对文化在地性的尊重。

室外部分，外立面以黑色铝板和Low-E玻璃组成鳞片状模块来打造出一种工业背景下的秩序感，同时也为室内提供充足的自然采光；室内部分，将回收的老青砖，陶土砖，玻璃砖作为主要材质，把不同特质的砖体设计整合。同时在砌筑形式上进行深化处理，上下二层之间使用了不对称钢板楼梯营造出空间上的错层感，并在楼梯延伸的终点处做了一处空间上的视觉回溯，在呼应古城墙中角楼的设计的同时使消费者的视觉重点回到一层琳琅满目的货品当中。在整个空间当中为消费者营造出一种全新的购物体验。

项目在关注零售店的功能需求外，增加了对于店铺落地城市文化在地性的探索。希望能在零售空间的基础上，延展成一处能引起人们对所在城市产生共鸣的场所。