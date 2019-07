VR Pavilion / AMD

+ 11

Architects AMD

Location Saint Petersburg, Russia

Category Pavillion

Architects in Charge Anna Suprunova, Maxim Bataev

Area 600.0 m2

Project Year 2018

Photographs Ilya Ermolaev

Text description provided by the architects. When we'd started to work on the pavilion we hadn't an instance of similar type of function in front of us. The VR function was usually used as an complement in museums (as a bonus to the main exposure). In our case, the task was to design a space exclusively for VR,to create a large VR attraction. In addition to convenience, the architecture of the attraction should prepare for a new experience, strengthen the impression.



Когда мы начали работать над павильоном - аналогов подобной по функции архитектуры не было. Тема VR использовалась как дополнительная в музеях (как бонус к основной экспозиции) В нашем случае задача стояла спроектировать пространство исключительно под VR, то есть по сути создать крупный VR аттракцион. Помимо удобства, архитектура аттракциона должна подготавливать к новому переживанию, усиливать впечатление.

That's how the VR theme is interpreted in our project: The city of St. Petersburg - in the architectural sense - is already a virtual reality regarding Russia The next level of development and scale- factory building - brick architecture, old, shabby. Now the factory is not working, so this is a “virtual” factory for us. Inside the largest workshop of the “virtual factory” we build a snow-white, metal mesh volume, which is composed of 20 modules-rooms; and this is the next level of reality, expressly different in relation to the old interior - neutral and cold, something like a huge server. The last level is the modules themselves — painted black, where, wearing VR glasses, the visitor enters a space devoid of materiality in principle - digital virtual reality. In this way, he gradually plunges into virtual reality, as if he were falling asleep. As for the shape of the pavilion: Initially, we developed our project as a constructor. The existing form is only a result of working with space and a large number of tasks.



Как это происходит в проекте и как интерпретирована тема VR: город Санкт- Петербург – в нашем понимании – уже виртуальная реальность относительно России, по крайней мере в его изначальном замысле. Следующий масштаб/уровень – здание завода – кирпичная архитектура, старая, обшарпанная. Сейчас завод не работает, то есть это «виртуальный» завод. Внутрь самого большого цеха «виртуального завода» мы встраиваем белоснежный, сетчатый металлический объем, который составлен из 20 модулей -комнат; и это следующий уровень реальности, подчеркнуто иной по отношению к старинному интерьеру - нейтральный и холодный, чем-то похожий на огромный сервер. Последний уровень – сами модули- комнаты, выкрашенные в черный цвет, где, надевая очки VR, посетитель попадает в пространство, лишенное материальности в принципе, – цифровую виртуальную реальность.Таким образом он поэтапно погружается в виртуальную реальность, как если бы он погружался в сон. Что касается формы павильона: Изначально мы разрабатывали проект как конструктор. Существующая форма - лишь следствие.

Such an approach allowed to create a flexible system during the construction phase; it gave us a choice: we could freely move the cell-modules to organize the site or open the view. The advantage of our design is that it can be converted, partially disassembled or supplemented.



Такой подход позволил на этапе строительства гибко подойти к архитектуре- дал возможность выбора: где-то мы конструкцию подвинули, где-то часть ячеек переместили, чтобы организовать площадку или открыть вид. Плюс нашей конструкции в том, что павильон даже сейчас может быть переоборудован, частично разобран или дополнен.