Bai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet

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Architects: UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet
- Area: 100000 m²
- Year: 2026
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Photographs:©️IAM岸木摄影
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Lead Architects: Kai DIAO
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- Design Team: Adèle Meidine, Jiaxin Li, Abderrahmane Nachda, Yifan Huang, Xueyan Liu, Yirong Ma, Siyuan Wang, Wencan Fu, Nguyễn Gia Khoa, Julie Ducros, Ali Hamze, Lucas Huvet, Ziyun Zhou, Zhuoran Chen, Huimin Yang, Na Zhang, Hao Yu
- General Contractor: China Resources Land
- Urban Planning: Urbanus!
- Engineering & Consulting > Civil: Pubang Landscape Architecture Co.,Ltd
- Engineering & Consulting > Other: EBOND
- Engineering & Consulting > Lighting: TS Lighting
- Engineering & Consulting > Structural: Arup
- City: Guangzhou
- Country: China
Text description provided by the architects. Through a continuous, multilevel public landscape, Bai'etan reconnects historic neighborhoods, urban life, and the Pearl River, creating value through new relationships between existing conditions and everyday use.