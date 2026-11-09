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Bai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet

Bai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet - Exterior PhotographyBai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet - Exterior PhotographyBai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet - Image 4 of 25Bai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet - Exterior PhotographyBai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet - More Images+ 20

Curated by Nina Vuga

Public Space, Installations & Structures, Landscape Architecture
Guangzhou, China
  • Design Team: Adèle Meidine, Jiaxin Li, Abderrahmane Nachda, Yifan Huang, Xueyan Liu, Yirong Ma, Siyuan Wang, Wencan Fu, Nguyễn Gia Khoa, Julie Ducros, Ali Hamze, Lucas Huvet, Ziyun Zhou, Zhuoran Chen, Huimin Yang, Na Zhang, Hao Yu
  • General Contractor: China Resources Land
  • Urban Planning: Urbanus!
  • Engineering & Consulting > Civil: Pubang Landscape Architecture Co.,Ltd
  • Engineering & Consulting > Other: EBOND
  • Engineering & Consulting > Lighting: TS Lighting
  • Engineering & Consulting > Structural: Arup
  • City: Guangzhou
  • Country: China
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Bai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet - Image 12 of 25
© ©️IAM岸木摄影

Text description provided by the architects. Through a continuous, multilevel public landscape, Bai'etan reconnects historic neighborhoods, urban life, and the Pearl River, creating value through new relationships between existing conditions and everyday use.

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UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet
Office

Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsUrbanismUrban DesignPublic SpaceInstallations & StructuresLandscape ArchitectureChina

Materials and Tags

GlassSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsUrbanismUrban DesignPublic SpaceInstallations & StructuresLandscape ArchitectureChina
Cite: "Bai’etan, Guangzhou / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet" 09 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187741/baietan-guangzhou-ute-agence-ter-and-ana-coello-de-llobet> ISSN 0719-8884

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© ©️IAM岸木摄影

白鹅潭，广州 / UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet

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