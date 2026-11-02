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MRES / MOLD Architects

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Curated by Nina Vuga

Residential Architecture, Houses, House Interiors
Greece
  • Architects: MOLD Architects
  • Area Area of this architecture project Area:  270
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Giorgos Sfakianakis
  • Lead Architect: Iliana Kerestetzi
  • Design Team: Stefanos Maniatis, Andreas Noussas, Manousos Kakouris, Katerina Daskalaki, Fotis Zapantiotis
  • Technical Team: Maria Vrettou
  • Engineering & Consulting > Structural: Technodynamics Ltd
  • Engineering & Consulting > Mechanical: TEAM HM
  • Engineering & Consulting > Lighting: Site Specific
  • General Contractor: Aris Sfikas & Mold Architects
  • Country: Greece
More SpecsLess Specs
MRES / MOLD Architects - Image 2 of 33
© Giorgos Sfakianakis

Text description provided by the architects. First conceived in 2011 as one of MOLD Architects' earliest projects, M Residence was revisited more than a decade later when the original proposal was finally commissioned to be built.

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MOLD Architects
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Material

Concrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsHouse InteriorsGreece

Materials and Tags

ConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsHouse InteriorsGreece
Cite: "MRES / MOLD Architects" 02 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187735/mres-mold-architects> ISSN 0719-8884

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© Giorgos Sfakianakis

MRES / MOLD Architects

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