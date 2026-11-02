MRES / MOLD Architects

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Architects: MOLD Architects
- Area: 270 m²
- Year: 2026
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Photographs:Giorgos Sfakianakis
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Lead Architect: Iliana Kerestetzi
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture, Houses, House Interiors
- Design Team: Stefanos Maniatis, Andreas Noussas, Manousos Kakouris, Katerina Daskalaki, Fotis Zapantiotis
- Technical Team: Maria Vrettou
- Engineering & Consulting > Structural: Technodynamics Ltd
- Engineering & Consulting > Mechanical: TEAM HM
- Engineering & Consulting > Lighting: Site Specific
- General Contractor: Aris Sfikas & Mold Architects
- Country: Greece
Text description provided by the architects. First conceived in 2011 as one of MOLD Architects' earliest projects, M Residence was revisited more than a decade later when the original proposal was finally commissioned to be built.