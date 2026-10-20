Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers

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Yokohama, Japan
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Architects: TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers
- Area: 15462 m²
- Year: 2024
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Photographs:adaboss, Creative Eyes, Forward Stroke Inc.
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Manufacturers: Gantan Beauty Industry Co. Ltd., Horner, Riken, Sangetsu, Tony Co. Ltd
More SpecsLess Specs
- Category: Restaurants & Bars, Stadiums, Community
- Lead Archhitects: ArchiBox Co. Ltd., Azusa Sekkei Co. Ltd., Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers
- Design Team (Azusa Sekkei): Kazuya Toramoto, Masakuni Nagahiro, Masato Ishinari
- Structural Engineer (Azusa Sekkei): Atsushi Matsuura
- Mep Engineer (Azusa Sekkei): Akira Chiba, Satoru Iwashita
- Design Team (Archibox): Koji Suzuki, Tomoka Hasebe
- Design Team (Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers): Akinobu Suzuki, Hideto Koshiishi, Jyunji Kubo, Shota Kutamochi, Takeshi Takayama, Tetsuya Yokochi
- Structural Engineer (Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers): Motochika Ichikawa, Nobuyuki Ariyama, Takeshi Gosyozono, Takuya Kataoka, Yusuke Kakuta
- Mep Engineer (Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers): Hidetoshi Nishimura, Tatsuya Yada, Yomonori Watanabe
- Client: Yokohama Buntai Corporation
- Exterior Lighting Design: LIGHTDESIGN INC.
- Landscape, Facade Graphic Design: stgk inc.
- Sign Design: ujidesign
- Contractor: Taisei Corporation
- City: Yokohama
- Country: Japan
Text description provided by the architects. As a leading project for community development in the Kannai Station area, an arena complex has been constructed to accommodate not only the general public but also large-scale events such as major sports competitions and concerts.