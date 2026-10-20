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Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers

Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers - Exterior Photography, CityscapeYokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers - Image 3 of 24Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers - Image 4 of 24Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers - Interior PhotographyYokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers - More Images+ 19

Curated by Miwa Negoro

Restaurants & Bars, Stadiums, Community
Yokohama, Japan
  • Lead Archhitects: ArchiBox Co. Ltd., Azusa Sekkei Co. Ltd., Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers
  • Design Team (Azusa Sekkei): Kazuya Toramoto, Masakuni Nagahiro, Masato Ishinari
  • Structural Engineer (Azusa Sekkei): Atsushi Matsuura
  • Mep Engineer (Azusa Sekkei): Akira Chiba, Satoru Iwashita
  • Design Team (Archibox): Koji Suzuki, Tomoka Hasebe
  • Design Team (Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers): Akinobu Suzuki, Hideto Koshiishi, Jyunji Kubo, Shota Kutamochi, Takeshi Takayama, Tetsuya Yokochi
  • Structural Engineer (Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers): Motochika Ichikawa, Nobuyuki Ariyama, Takeshi Gosyozono, Takuya Kataoka, Yusuke Kakuta
  • Mep Engineer (Taisei Design Planners Architects ＆ Engineers): Hidetoshi Nishimura, Tatsuya Yada, Yomonori Watanabe
  • Exterior Lighting Design: LIGHTDESIGN INC.
  • Landscape, Facade Graphic Design: stgk inc.
  • Sign Design: ujidesign
  • Contractor: Taisei Corporation
  • City: Yokohama
  • Country: Japan
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers - Exterior Photography, Cityscape
© Creative Eyes

Text description provided by the architects. As a leading project for community development in the Kannai Station area, an arena complex has been constructed to accommodate not only the general public but also large-scale events such as major sports competitions and concerts.

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TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers
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Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureRestaurants & BarsSports ArchitectureStadiumsPublic ArchitectureCommunityJapan

Materials and Tags

GlassSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsHospitality ArchitectureRestaurants & BarsSports ArchitectureStadiumsPublic ArchitectureCommunityJapan
Cite: "Yokohama BUNTAI Multipurpose Hub / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers" 20 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1186823/yokohama-buntai-multipurpose-hub-taisei-design-planners-architects-and-engineers> ISSN 0719-8884

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