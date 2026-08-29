Casa Loto / Ezequiel Farca Studio

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Cabo San Lucas, Mexico
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Architects: Ezequiel Farca Studio
- Area: 1110 m²
- Year: 2024
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Photographs:Fernando Marroquin
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Manufacturers: Dornbracht, Cemex, Piacere, Sunbrella
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Lead Architects: Ezequiel Farca
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- Category: Residential Architecture, Houses, Residential Interiors
- Design Team: Jorge Quiroga, Víctor Lima, Marco Antonio Zarco, José María Gaona, Rubén Hernández, Alejandra Marín
- Technical Team: Kannin García, Iván Luz
- City: Cabo San Lucas
- Country: Mexico
Text description provided by the architects. Casa Loto is a single-story residence set on an elevated site overlooking the ocean in San José del Cabo, Mexico. The architectural concept is organized along a longitudinal axis that defines the arrival sequence and leads toward a generous living and leisure area with expansive views of the sea.