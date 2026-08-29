  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Residential Architecture
  4. Mexico
  5. Casa Loto / Ezequiel Farca Studio

Casa Loto / Ezequiel Farca Studio

Save

Casa Loto / Ezequiel Farca Studio - Image 2 of 19Casa Loto / Ezequiel Farca Studio - Exterior PhotographyCasa Loto / Ezequiel Farca Studio - Interior Photography, Wood, LightingCasa Loto / Ezequiel Farca Studio - Exterior Photography, ChairCasa Loto / Ezequiel Farca Studio - More Images+ 14

Curated by Valentina Díaz

Residential Architecture, Houses, Residential Interiors
Cabo San Lucas, Mexico
  • Architects: Ezequiel Farca Studio
  • Area Area of this architecture project Area:  1110
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Fernando Marroquin
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Dornbracht, Cemex, Piacere, Sunbrella
  • Lead Architects: Ezequiel Farca
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Casa Loto / Ezequiel Farca Studio - Exterior Photography
© Fernando Marroquin

Text description provided by the architects. Casa Loto is a single-story residence set on an elevated site overlooking the ocean in San José del Cabo, Mexico. The architectural concept is organized along a longitudinal axis that defines the arrival sequence and leads toward a generous living and leisure area with expansive views of the sea.

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Ezequiel Farca Studio
Office

Materials

WoodSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsMexico

Materials and Tags

WoodSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsMexico
Cite: "Casa Loto / Ezequiel Farca Studio" 29 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1183850/casa-loto-ezequiel-farca-studio> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© Fernando Marroquin

Loto 住宅 / Ezequiel Farca Studio

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags