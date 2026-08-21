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Ocean Stories Museum / Transborder Studio

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Curated by Nina Vuga

Cultural Architecture, Exhibition Center, Sustainability
Honningsvåg, Norway
  • Architects: Transborder Studio
  • Area Area of this architecture project Area:  650
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Johan Dehlin
  • Lead Architects: Peter Skråvik Brekke, Øystein Rø
  • Design Team: Peter Brekke Skråvik, Caspar Cappelen, Karen Jøssang, Julie Krogstad, Kristoffer Røgeberg, Oline Haagemann Greve, Kyrre Beck Myreng, Maja Egge Šipuš, Espen Røyseland, Øystein Rø
  • Consultants: Bollinger+Grohmann
  • General Contractor: BMBA Entreprenør AS
  • Engineering & Consulting > Other: Rambøll
  • Engineering & Consulting > Structural: Sweco
  • Client: Grieg Seafood
  • City: Honningsvåg
  • Country: Norway
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Text description provided by the architects. Transborder designs Arctic Ocean museum in wood, aluminum, and local stone.

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Ocean Stories Museum / Transborder Studio - Image 2 of 16
© Johan Dehlin
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Materials

WoodGlassStone

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitExhibition centerSustainabilityNorway

Materials and Tags

WoodGlassStoneProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsCultural ArchitectureMuseums & ExhibitExhibition centerSustainabilityNorway
Cite: "Ocean Stories Museum / Transborder Studio" 21 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1183510/ocean-stories-museum-transborder-studio> ISSN 0719-8884

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© Johan Dehlin

海洋故事博物馆 / Transborder Studio

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