Ocean Stories Museum / Transborder Studio

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Honningsvåg, Norway
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Architects: Transborder Studio
- Area: 650 m²
- Year: 2025
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Photographs:Johan Dehlin
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Lead Architects: Peter Skråvik Brekke, Øystein Rø
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- Category: Cultural Architecture, Exhibition Center, Sustainability
- Design Team: Peter Brekke Skråvik, Caspar Cappelen, Karen Jøssang, Julie Krogstad, Kristoffer Røgeberg, Oline Haagemann Greve, Kyrre Beck Myreng, Maja Egge Šipuš, Espen Røyseland, Øystein Rø
- Consultants: Bollinger+Grohmann
- General Contractor: BMBA Entreprenør AS
- Engineering & Consulting > Other: Rambøll
- Engineering & Consulting > Structural: Sweco
- Client: Grieg Seafood
- City: Honningsvåg
- Country: Norway
Text description provided by the architects. Transborder designs Arctic Ocean museum in wood, aluminum, and local stone.