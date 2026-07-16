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Nirvana House / unTAG

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Nirvana House / unTAG - Exterior Photography, BalconyNirvana House / unTAG - Interior Photography, Living Room, ChairNirvana House / unTAG - Interior Photography, Brick, ConcreteNirvana House / unTAG - Interior Photography, Stairs, WoodNirvana House / unTAG - More Images+ 27

Curated by Miwa Negoro

Houses
Aamby Valley City, India
  • Architects: unTAG
  • Area Area of this architecture project Area:  12000 ft²
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2026
  • Photographs
    Photographs:Pranit Bora
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Kohler, Daikin
  • Lead Architects: Tejesh patil, Gauri Satam
  • Category: Houses
  • Design Team: Nikita Patil, Yash Prabhu
  • Engineering, Consulting > Structural: M. R. Patil
  • Landscape Architecture: Enviroscape
  • Project Management: Convurt
  • Engineering, Consulting > Mep: Varun Hydrotech
  • Engineering, Consulting > Lighting: Lighting Dimensions studio
  • General Contractor: Vikas Construction
  • City: Aamby Valley City
  • Country: India
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Nirvana House / unTAG - Image 6 of 32
© Pranit Bora

Text description provided by the architects. Nirvana means inner peace. The 12,000 sq.ft. home transforms shelter into a meditative inhabitance, envisioned as a sanctuary of Indian stones, where architecture transcends physical boundaries, becoming one with.

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Materials

GlassConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesIndia

Materials and Tags

GlassConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesIndia
Cite: "Nirvana House / unTAG" 16 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1148643/nirvana-house-untag> ISSN 0719-8884

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© Pranit Bora

Nirvana House / unTAG

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