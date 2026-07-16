Nirvana House / unTAG

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Architects: unTAG
- Area: 12000 ft²
- Year: 2026
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Photographs:Pranit Bora
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Manufacturers: Kohler, Daikin
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Lead Architects: Tejesh patil, Gauri Satam
More SpecsLess Specs
- Category: Houses
- Design Team: Nikita Patil, Yash Prabhu
- Engineering, Consulting > Structural: M. R. Patil
- Landscape Architecture: Enviroscape
- Project Management: Convurt
- Engineering, Consulting > Mep: Varun Hydrotech
- Engineering, Consulting > Lighting: Lighting Dimensions studio
- General Contractor: Vikas Construction
- City: Aamby Valley City
- Country: India
Text description provided by the architects. Nirvana means inner peace. The 12,000 sq.ft. home transforms shelter into a meditative inhabitance, envisioned as a sanctuary of Indian stones, where architecture transcends physical boundaries, becoming one with.